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Новини Війна
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Сирський про Курський напрямок: Зараз наше головне завдання - посилити стійкість оборони та підготувати резерви

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час перебування у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку, наголосив, що головне завдання зараз - посилити оборону та забезпечити безперебійну подачу боєприпасів в частини й підрозділи.

Про це Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота в пунктах управління і безпосередньо на полі бою триває практично в цілодобовому режимі.

"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", - наголосив він. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський у День ЗСУ: Для мене честь командувати таким мужнім і сильним військом. ВIДЕО

Зараз наша головна задача - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що під час наступу на Курську область РФ втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.

Сирський озвучив головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку
Сирський озвучив головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку

Автор: 

Сирський Олександр (607) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+5
ЗАЛУЖНОГО ЗВІЛЬНИЛИ бо не було плана як за рік звільнити всі території

СИРСЬКИЙ МОЛОДЕЦЬ бо здає по 3-4 села в день і по 1 місту раз в 2-3 місяці
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06.12.2024 15:10
+4
Донбас - нє?
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06.12.2024 15:07
+3
далі ви будете гогосувати в дії..
сервер в омані зробить результат який потрібно..
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06.12.2024 15:13
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Донбас - нє?
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06.12.2024 15:07 Відповісти
ЗАЛУЖНОГО ЗВІЛЬНИЛИ бо не було плана як за рік звільнити всі території

СИРСЬКИЙ МОЛОДЕЦЬ бо здає по 3-4 села в день і по 1 місту раз в 2-3 місяці
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06.12.2024 15:10 Відповісти
Плохо все . Печально .
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06.12.2024 15:13 Відповісти
далі ви будете гогосувати в дії..
сервер в омані зробить результат який потрібно..
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06.12.2024 15:13 Відповісти
Ну розумний - аж страшно... Хтоб міг подумати ? - головне завдання - посилити стійкість оборони та підготувати резерви. Ніхто б не здогадався - а Сирський здогадався з першого разу...
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06.12.2024 15:20 Відповісти
А про втрату Донбасу не думаєш,чи це такий "план перемоги" ? адже чого варта малонаселені пункти на курщині з густонаселеними промисловими агломераціями на Доннечині де ворог щоденно захоплює наші населені пункти і хто зупаинить ворога ?
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06.12.2024 15:21 Відповісти
Просто на донбасі не вистачає такого героя як ти
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06.12.2024 16:05 Відповісти
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06.12.2024 20:44 Відповісти
"а я дівчина хороша, світлока - йому все віддам!"
ти тока повернися, любий .....я тебе чекаю....
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06.12.2024 15:29 Відповісти
***** вже шостий рік...
на в глаза псіні подивитися
саме за поперек і голосняк 19 і був...
сподобалося?
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06.12.2024 15:42 Відповісти
Дегенерат, в тебе фронти валяться!
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06.12.2024 15:57 Відповісти
Все йде по плану
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06.12.2024 16:07 Відповісти
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06.12.2024 20:47 Відповісти
Це вже як курка без голови : по двору бігає а голову десь згубила.
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06.12.2024 16:20 Відповісти
Вам тупими очима на пусті мапи залишилось дивитись лічені місяці.
Тому, плани вже будуть після вашого демонтажу. Дасть бог і корпуси з дивізіями появляться, а не цей "клуб знайомих гомосеків"
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06.12.2024 16:47 Відповісти
Він тільки тепер зрозумів, чи це просто виступ з трибуни?
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06.12.2024 18:42 Відповісти
 
 