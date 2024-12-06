Сирський про Курський напрямок: Зараз наше головне завдання - посилити стійкість оборони та підготувати резерви

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час перебування у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку, наголосив, що головне завдання зараз - посилити оборону та забезпечити безперебійну подачу боєприпасів в частини й підрозділи.

Про це Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота в пунктах управління і безпосередньо на полі бою триває практично в цілодобовому режимі.

"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський у День ЗСУ: Для мене честь командувати таким мужнім і сильним військом. ВIДЕО

Зараз наша головна задача - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що під час наступу на Курську область РФ втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.



