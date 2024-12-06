Сирський про Курський напрямок: Зараз наше головне завдання - посилити стійкість оборони та підготувати резерви
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час перебування у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку, наголосив, що головне завдання зараз - посилити оборону та забезпечити безперебійну подачу боєприпасів в частини й підрозділи.
Про це Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, робота в пунктах управління і безпосередньо на полі бою триває практично в цілодобовому режимі.
"Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", - наголосив він.
Зараз наша головна задача - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - зазначив Сирський.
Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що під час наступу на Курську область РФ втрати ЗСУ були фактично удвічі меншими за російські.
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СИРСЬКИЙ МОЛОДЕЦЬ бо здає по 3-4 села в день і по 1 місту раз в 2-3 місяці
сервер в омані зробить результат який потрібно..
ти тока повернися, любий .....я тебе чекаю....
на в глаза псіні подивитися
саме за поперек і голосняк 19 і був...
сподобалося?
Тому, плани вже будуть після вашого демонтажу. Дасть бог і корпуси з дивізіями появляться, а не цей "клуб знайомих гомосеків"