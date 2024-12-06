128-я отдельная бригада терробороны получила почетное наименование "Дике Поле", - указ Президента
128 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ получила почетное наименование "Дикое Поле".
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №829/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, отныне бригада будет носить название "128-я отдельная бригада территориальной обороны "Дикое Поле"". Это решение принято с целью восстановления исторических традиций украинского войска, а также в знак признания образцового выполнения боевых задач бригадой во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.
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Giga
показать весь комментарий06.12.2024 15:15 Ответить Мне нравится 2
володимир омельянов
показать весь комментарий06.12.2024 15:28 Ответить Мне нравится 1
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий06.12.2024 16:18 Ответить Мне нравится 0
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