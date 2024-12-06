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Новости Война
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128-я отдельная бригада терробороны получила почетное наименование "Дике Поле", - указ Президента

128 бригаді територіальної оборони ЗСУ присвоєно почесне найменування

128 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ получила почетное наименование "Дикое Поле".

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №829/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне бригада будет носить название "128-я отдельная бригада территориальной обороны "Дикое Поле"". Это решение принято с целью восстановления исторических традиций украинского войска, а также в знак признания образцового выполнения боевых задач бригадой во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) ВСУ (6564) тероборона (338)


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Им бы дроны , мины , снаряды и пополнение .
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06.12.2024 15:15 Ответить
Це все на що здатний президент ?
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06.12.2024 15:28 Ответить
Це нейтральне. Усе інше тільки на шкоду.
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06.12.2024 16:18 Ответить
 
 