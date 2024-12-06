128-я отдельная бригада терробороны получила почетное наименование "Дике Поле", - указ Президента

128 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ получила почетное наименование "Дикое Поле".

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №829/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне бригада будет носить название "128-я отдельная бригада территориальной обороны "Дикое Поле"". Это решение принято с целью восстановления исторических традиций украинского войска, а также в знак признания образцового выполнения боевых задач бригадой во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Смотрите также: Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ: Вы встали на защиту, когда у нас еще не было ни "хаймарсов", ни "петриотов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж