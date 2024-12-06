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Новини Війна
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128 окрема бригада тероборони отримала почесне найменування "Дике Поле", - указ Президента

128 бригаді територіальної оборони ЗСУ присвоєно почесне найменування

128 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ отримала почесне найменування "Дике Поле".

Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського №829/2024 від 5 грудня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер бригада носитиме назву "128 окрема бригада територіальної оборони "Дике Поле"". Це рішення ухвалено з метою відновлення історичних традицій українського війська, а також на знак визнання зразкового виконання бойових завдань бригадою під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ЗСУ (7540) тероборона (386) 128 окрема бригада ТРО (2)


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Им бы дроны , мины , снаряды и пополнение .
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06.12.2024 15:15 Відповісти
Це все на що здатний президент ?
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06.12.2024 15:28 Відповісти
Це нейтральне. Усе інше тільки на шкоду.
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06.12.2024 16:18 Відповісти
 
 