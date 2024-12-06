128 окрема бригада тероборони отримала почесне найменування "Дике Поле", - указ Президента

128 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ отримала почесне найменування "Дике Поле".

Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського №829/2024 від 5 грудня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер бригада носитиме назву "128 окрема бригада територіальної оборони "Дике Поле"". Це рішення ухвалено з метою відновлення історичних традицій українського війська, а також на знак визнання зразкового виконання бойових завдань бригадою під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

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