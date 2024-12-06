В Киеве пропал без вести боец РДК и экс-офицер ФСБ Богданов: в октябре горел его ресторан, - СМИ
Столичные правоохранители начали розыск бывшего сотрудника ФСБ и бойца Российского добровольческого корпуса Илью Богданова, который с 2014 года воевал на стороне Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
"Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести", - сказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок.
Об исчезновении Богданова писали в соцсетях накануне.
В сети писали, что последний раз его видели в Киеве на улице Нижний Вал, где расположен ресторан корейской кухни "Пян-Се", владельцем которого является сам Богданов.
Отметим, что в конце октября Илья Богданов заявлял о поджоге его ресторана корейской кухни "Пян-Се".
По его словам, сначала правоохранители не хотели браться за расследование дела и "хотели списать все на несчастный случай".
Тогда по мнению Богданова "ресторан подожгли как ветеранский бизнес, так же, как жгут автомобили военнослужащих". Но позже в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.
Он также публиковал видео с камер наблюдения, на которых, как он утверждал, зафиксирован исполнитель поджога.
Что известно об Илье Богданове?
До начала российско-украинской войны Богданов работал в ФСБ РФ.
В 2014 году после начала войны на востоке Украины Илья Богданов перешел на украинскую сторону и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов участвовал в обороне Киева. В конце марта получил ранение. После выздоровления присоединился к Российскому добровольческому корпусу.
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Я регулярно користуюсь Приват24, але... тільки через веб. Додатку на телефоні немає.
Китайські смартфони (у переважної більшості саме вони) самі по собі є шпигунськими пристроями. Так що розслабтесь, і без додатків русня може відслідковувати напряму тих, ким цікавиться.
Між іншим, зараз дуже популярні банки від Монобанку.
Про Монобанк щось розповісти можете? Скандали, інтрігі, расслєдованія, всьо такоє.
Чи "Топаз" поки команду нє дал?
З фактами, логікою, аналітикою розповість.
Взагалі я ще про участь у цьому рептилоїдів не згадав. Ото сенсація буде. І робота для людей у чорному.
Дані реєстратора домена:
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domain=novyny.live
Майже все REDACTED FOR PRIVACY
Для порівняння домен Цензора
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domainName=censor.net
З реєстратором можна зв'язатись за вказаними даними.
Висновок: немає довіри до цього джерела, бо походження його невідоме, популярність низька.
Русняві банки мають вихід на закордон, але ето другоє.
У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік Джерело: https://censor.net/ua/n3523805
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Ага, вірю, перейшов .... Ось так і засіювали країну агентами ФСБ.
Ті, хто розумний, переходить на бік України - саме тому, що має клепку в голові. А відтак - він і заробляти може, через ту саму клепку. В кого її немає - попадають у Z-Шторми, і здихає.
що це за тупа байка?
А до пшеків звідси не дотягнутися (в Жешуві таких рестораторів швидко під сраку).
Напевно, в Угорщині буде ресторатором чи Словаччині.
Бо ремонтувати техніку довіряли майстрам з рашки, от і цього кадра пристроять...
Або в Німеччині в приватній охороні, де можна бити в лікарні скалічених воїнів...
Лишь один выжил - Виктор Суворов
Ему Британия предоставила круглосуточную охрану
Он жил в закрытом военном городке в Британии
Преподавал британским военным
Суворов человек огромного интеллекта
Он понимал - с кем имеет дело
А остальные расслабились
Чем это закончилось?
Березовский мертв
Лесин мертв
Убили Литвиненко
Отравили Скрипалей
Украине Богданов был необходим живым
И его Украина не просто не защитила
Боюсь ,что именно украинская сторона подставила Богданова
Как и подставила того знаменитого вертолетчика
Который перегнал в Украину российский вертолет
Украина не защитила белорусов
И просто выдавала чеченцев - на верную смерть в россии
Это так мы воюем с россией?
Да на нас вообще положиться нельзя
При Порошенко такого не было
Целую операцию провели ,чтобы спасти Бабченко
Сколько можно терпеть агентов ФСБ в украинской власти?
Это когда закончится??????
У них страх перед путиным на подкорке
Они" чудить" не станут
100 раз перекрестятся
А вертолетчик еще и с семьей
Это значит- 1000 раз перекрестятся
Вот когда в США убивают СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ
Готового на процессе против мафии выступить
Это не просто скандал
Это скандал ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Летят головы прокурорских
Полицейских
Всех.кто не смог организовать защиту СВИДЕТЕЛЯ
А у нас - ни фига
Смерть вертолетчика - несмываемое пятно на репутации украинских спецслужб
Позорище
Надеюсь, все понимают, что не Зеленский отправил Залужного
Послом в Британию
А именно Британия ПОПРОСИЛА ЗАЛУЖНОГО в послы
Британцы не дураки
Они поняли,что за власть Зеленский готов пойти до конца
Британцам хватило двух покушений на Залужного
Они решили не ж длать третьего
Спасибо Британии ,что спасла и спасает для всех нас
БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Ох и намудрил в 2019!!
Скока еще надо будет мудохаться
Чтобы ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОЙ МУДРОСТИ РАЗРУЛИТЬ!!!!!!
Скоріше за все Татаров не всіх чеченців убив
В 2014 Білецький з Аваковим його через найгвардію зробили керівником охорони стратегічних об'єктів. Чорнобиль і Запорізька АЕС, мости через Дніпро біля Херсону- все швидко здали кацапам, робота виконана