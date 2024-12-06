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В Киеве пропал без вести боец ​​РДК и экс-офицер ФСБ Богданов: в октябре горел его ресторан, - СМИ

Боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов зник безвісти у Києві

Столичные правоохранители начали розыск бывшего сотрудника ФСБ и бойца Российского добровольческого корпуса Илью Богданова, который с 2014 года воевал на стороне Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

"Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести", - сказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок.

Об исчезновении Богданова писали в соцсетях накануне.

В сети писали, что последний раз его видели в Киеве на улице Нижний Вал, где расположен ресторан корейской кухни "Пян-Се", владельцем которого является сам Богданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Днепре: расследование будет проводить Главное следственное управление Нацполиции в Киеве. ФОТО

Отметим, что в конце октября Илья Богданов заявлял о поджоге его ресторана корейской кухни "Пян-Се".

По его словам, сначала правоохранители не хотели браться за расследование дела и "хотели списать все на несчастный случай".

У Києві поліція розшукує бійця РДК Ілля Богданова: що відомо про зникнення

Тогда по мнению Богданова "ресторан подожгли как ветеранский бизнес, так же, как жгут автомобили военнослужащих". Но позже в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Он также публиковал видео с камер наблюдения, на которых, как он утверждал, зафиксирован исполнитель поджога.


У Києві поліція розшукує бійця РДК Ілля Богданова: що відомо про зникнення
У Києві поліція розшукує бійця РДК Ілля Богданова: що відомо про зникнення

Что известно об Илье Богданове?

До начала российско-украинской войны Богданов работал в ФСБ РФ.

В 2014 году после начала войны на востоке Украины Илья Богданов перешел на украинскую сторону и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов участвовал в обороне Киева. В конце марта получил ранение. После выздоровления присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

Также читайте: В ВСП рассказали, где и как ищут тех, кто совершил СЗЧ: Мнение, что розыск не проводится, является ошибочным - уже есть реальные судебные приговоры

Автор: 

исчезновение (282) Киев (25495) Нацполиция (16437) розыск (840) РДК (60)


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Топ комментарии
+38
Активізувалися зрадники у середині, відчули безкарність......
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06.12.2024 16:49
+20
У мАцкви довгі руки. До Києва точно дістають.
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06.12.2024 16:45
+16
Мабуть ти тупорила шмара!
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06.12.2024 17:00
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У мАцкви довгі руки. До Києва точно дістають.
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06.12.2024 16:45 Ответить
Засмерділо ермако-татаровщиною
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06.12.2024 17:07 Ответить
Так це одна з цих рук.
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06.12.2024 17:09 Ответить
Нащо такі складності, коли у русні є тєлєграм?
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07.12.2024 08:57 Ответить
Ви серйозно думаєте, що ексспівробітник ФСБ - недалека людина?
Я регулярно користуюсь Приват24, але... тільки через веб. Додатку на телефоні немає.
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07.12.2024 09:01 Ответить
Теза зрозуміла: припиніть використовувати Приват24 (через який йде левова частка донатів волонтерам).
Китайські смартфони (у переважної більшості саме вони) самі по собі є шпигунськими пристроями. Так що розслабтесь, і без додатків русня може відслідковувати напряму тих, ким цікавиться.
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07.12.2024 09:06 Ответить
Ось-ось. Не користуйтесь Приват24, та і Приватбанком взагалі. Бо что-то много чєрєз етот банк хохли волонтьорам дєнєг отправляют, слєдуєт прєсєчь.
Між іншим, зараз дуже популярні банки від Монобанку.
Про Монобанк щось розповісти можете? Скандали, інтрігі, расслєдованія, всьо такоє.
Чи "Топаз" поки команду нє дал?
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07.12.2024 09:16 Ответить
А я можу підказати, хто вам дасть вдосталь матеріалу про те, що ***** у зговорі з урядом Ізраїлю, очищає Україну від українців з метою переселення туди євреїв, бо Ізраїль скоро всьо.
З фактами, логікою, аналітикою розповість.
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07.12.2024 09:19 Ответить
Ага, вже бігу.
Взагалі я ще про участь у цьому рептилоїдів не згадав. Ото сенсація буде. І робота для людей у чорному.
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07.12.2024 09:24 Ответить
Це закрита інформація. Якщо вона потрапила у публічний доступ, значить, це комусь треба. І не факт, що вона правдива.
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07.12.2024 09:22 Ответить
Не вмію. Допоможіть вбогому розумом, подайте URL на пропітаніє.
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07.12.2024 09:25 Ответить
Пруф?
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07.12.2024 09:27 Ответить
Вперше чую про цей ресурс.
Дані реєстратора домена:
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domain=novyny.live
Майже все REDACTED FOR PRIVACY
Для порівняння домен Цензора
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domainName=censor.net
З реєстратором можна зв'язатись за вказаними даними.
Висновок: немає довіри до цього джерела, бо походження його невідоме, популярність низька.
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07.12.2024 09:37 Ответить
Що поганого у виході банку на закордон? НП за кордон вийшла, це теж погано?
Русняві банки мають вихід на закордон, але ето другоє.
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07.12.2024 09:39 Ответить
Так це ж круто. Бізнес завжди прагне розширюватись, тим більше там повно наших, дехто і з грошима. НП вже по Європі відділення відкриває, дуже зручно, хоч і ціна кусається.
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07.12.2024 09:42 Ответить
А шо їм слугаам мацкви доставати, вони всі біля зельонського сидять, Ще й українськи льготні зарплати получають ,як інваліди .
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06.12.2024 17:20 Ответить
вони з київського тулуба ростуть
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06.12.2024 21:15 Ответить
Активізувалися зрадники у середині, відчули безкарність......
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06.12.2024 16:49 Ответить
Мабуть відпрацював, відрядження скінчилося, повернувся в "контору".
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06.12.2024 16:51 Ответить
аналогічний хід думок )) чи то "апірація прикритіє", чи то дєрьмаковська мстя?
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06.12.2024 16:54 Ответить
Мабуть ти тупорила шмара!
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06.12.2024 17:00 Ответить
не звертай уваги,,,їм в дурдомі інтернет підключили
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06.12.2024 17:22 Ответить
Він був прикордонником на Далекому Сході. В орків навіть пожежники підпорядковуються ФСБ.
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06.12.2024 19:57 Ответить
Саме так - і зрадники, і свої гниди кусають...
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06.12.2024 16:51 Ответить
В Києві не тільки руки москви!... А й деякі другі органи, які здатні розмножуватися...! Нажаль!... І в наших спецслужбах!...
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06.12.2024 16:51 Ответить
До початку російсько-української війни Богданов працював у ФСБ РФ.

У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік Джерело: https://censor.net/ua/n3523805
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Ага, вірю, перейшов .... Ось так і засіювали країну агентами ФСБ.
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06.12.2024 16:52 Ответить
Взагалі то він погранець, а вони під контролем фесебе, як при совку погранці це кгб!!!
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06.12.2024 17:45 Ответить
Занадто складно. При Януковичу до 2014 року головою СБУ був офіцер ФСБ, він засіював країну як хотів.
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06.12.2024 17:52 Ответить
Простой пограничник перешёл на сторону Украины,а потом хопа-и ресторанчик в Киеве открыл.Сколько денег надо на ресторанчик в столице я примерно представляю,вопрос-откуда?Знаю много людей,которые воевали ещё с 14 года,из тех кто стался жив ни один ресторан не открыл.
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06.12.2024 19:35 Ответить
Піца Veterano?
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06.12.2024 19:59 Ответить
При всем уважении-сколько воевало,а сколько смогло открыть нормальный бизнес? Или все остальные ленивые и ни на что не способные?Я написал в контексте данного человека.Вот представьте-я,пограничник,перехожу на сторону п..в,и через какое-то время открываю ресторанчик в москве.Как-то подозрительно,Вам не кажется?
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06.12.2024 20:08 Ответить
В кожної людини свої вміння - ділові, комунікаційні, "пробивні". Відтак - не можуть всі мати однаковий дохід. Розумна людина знайде спосіб заробити.
Ті, хто розумний, переходить на бік України - саме тому, що має клепку в голові. А відтак - він і заробляти може, через ту саму клепку. В кого її немає - попадають у Z-Шторми, і здихає.
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07.12.2024 03:30 Ответить
Наивный Вы человек.Мышление кацапа-это мышление "сидельца";кацап в большей своей массе-это беспринципное,стремящееся только к своей выгоде создание,не имеющее своего мнения(что главный сказал-то и правильно),лебезящее перед сильным и гнобящее слабого и.т.п.Поэтому в разумного кацапа перешедшего на сторону Украины я не верю(РДК и прочие).p.s как открывать бизнес (уровня вышеупомянутого персонажа)в столице я знаю,перечисленные Вами качества нужны вторично,главное-деньги и знакомые со связями.
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07.12.2024 10:22 Ответить
Вот какой Украину ожидает "мир" с рашистами. Украине нужно готовиться к терактам, убийствам ветеранов и проукраинских политиков и тд. Сколько нужно говорить что не будет никакого мира чтобы вы там с кремлевским режимом не договорились. А с Богданова я вообще удивляюсь. Быть работником ФСБ не знать на что способные его контора и настолько не осторожно себя вести, вместо того чтобы залечь на дно он ресторан открыл. Ничему ничего не учит в етом мире.
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06.12.2024 16:54 Ответить
Коли швеньдяєш по Подолу - не дуже той захист працює.
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06.12.2024 17:04 Ответить
Он всегда говорил что если захотят найти -найдут, поэтому мало смысла прятаться.
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06.12.2024 17:00 Ответить
Він був прикордонником.
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06.12.2024 20:01 Ответить
"кароткаЄ замиканіЄ" - типовий висновок експерДів-філологів для коротких розумом жлобів-какаразніц...
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06.12.2024 16:54 Ответить
В 2014 году не было никакого смысла ФСБ засылать Богданова как тут некоторые пишут, ФСБ имело тут кротом с генеральскими погонами и на министерских должностях, на кой им Богданов.
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06.12.2024 17:00 Ответить
Подвійний агент.
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06.12.2024 17:01 Ответить
боєць рдк, лицарь фесесбешного плаща й кинджала з рестораном на подолі?
що це за тупа байка?
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06.12.2024 17:06 Ответить
А заробити на 4 квартири, продаючи малину, це не байка? Але ж проконало...
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06.12.2024 17:23 Ответить
нє, ну як шо малина вродила, та квартирки не дуже, то можна. мабуть.
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06.12.2024 17:24 Ответить
Шось мені теж з трудом віриться в цю легенду...
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06.12.2024 17:28 Ответить
Просто складів немає, щоб підпалювати - скінчились.
А до пшеків звідси не дотягнутися (в Жешуві таких рестораторів швидко під сраку).
Напевно, в Угорщині буде ресторатором чи Словаччині.
Бо ремонтувати техніку довіряли майстрам з рашки, от і цього кадра пристроять...
Або в Німеччині в приватній охороні, де можна бити в лікарні скалічених воїнів...
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06.12.2024 17:14 Ответить
якщо він не агентура ФСБ то його убрали...в 14 році я йому не вірив
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06.12.2024 17:16 Ответить
Из всех,кто пошёл против ЧЕКИСТОВ
Лишь один выжил - Виктор Суворов
Ему Британия предоставила круглосуточную охрану
Он жил в закрытом военном городке в Британии
Преподавал британским военным
Суворов человек огромного интеллекта
Он понимал - с кем имеет дело
А остальные расслабились
Чем это закончилось?
Березовский мертв
Лесин мертв
Убили Литвиненко
Отравили Скрипалей
Украине Богданов был необходим живым
И его Украина не просто не защитила
Боюсь ,что именно украинская сторона подставила Богданова
Как и подставила того знаменитого вертолетчика
Который перегнал в Украину российский вертолет
Украина не защитила белорусов
И просто выдавала чеченцев - на верную смерть в россии
Это так мы воюем с россией?
Да на нас вообще положиться нельзя
При Порошенко такого не было
Целую операцию провели ,чтобы спасти Бабченко
Сколько можно терпеть агентов ФСБ в украинской власти?
Это когда закончится??????
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06.12.2024 17:19 Ответить
Щодо вертольотчика ви мабуть помиляєтеся. Там він сам "начудив".
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06.12.2024 17:25 Ответить
Вы недооцениваете выходцев из россии
У них страх перед путиным на подкорке
Они" чудить" не станут
100 раз перекрестятся
А вертолетчик еще и с семьей
Это значит- 1000 раз перекрестятся
Вот когда в США убивают СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ
Готового на процессе против мафии выступить
Это не просто скандал
Это скандал ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Летят головы прокурорских
Полицейских
Всех.кто не смог организовать защиту СВИДЕТЕЛЯ
А у нас - ни фига
Смерть вертолетчика - несмываемое пятно на репутации украинских спецслужб
Позорище
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06.12.2024 17:37 Ответить
Пілоту Кузьмінову пропонували лишатися в Україні. Він точно тут був би захищений, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3474372
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06.12.2024 20:35 Ответить
Захищений при зеленій владі ?? Я вас прошу ...
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06.12.2024 21:09 Ответить
Ну, наврядчи захищли б його особисто такі славетні воїни, як Баканов або сам Бубочка...
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06.12.2024 22:11 Ответить
Кстати, британцы и Залужного взяли под крыло
Надеюсь, все понимают, что не Зеленский отправил Залужного
Послом в Британию
А именно Британия ПОПРОСИЛА ЗАЛУЖНОГО в послы
Британцы не дураки
Они поняли,что за власть Зеленский готов пойти до конца
Британцам хватило двух покушений на Залужного
Они решили не ж длать третьего
Спасибо Британии ,что спасла и спасает для всех нас
БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
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06.12.2024 17:55 Ответить
Ви "недооцінюєте" наш нарід!
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06.12.2024 18:12 Ответить
Это тот ,который МУДРЫЙ?
Ох и намудрил в 2019!!
Скока еще надо будет мудохаться
Чтобы ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОЙ МУДРОСТИ РАЗРУЛИТЬ!!!!!!
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06.12.2024 18:18 Ответить
Це була репліка на "БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ"
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06.12.2024 18:21 Ответить
Я не випадково "недооцінюєте" в лапки поставив. Мав на увазі, що Ви дуже оптимістичні. Наш нарІд вже неодноразово демонстрував, що на виборах він ТАКЕ МОЖЕ...
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06.12.2024 18:24 Ответить
ТАКЕ МОЖЕ - это зачетно!!!
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06.12.2024 18:27 Ответить
Якщо не помиляюсь у кацапів були невдалі спроби вбити його у 2015 році і викрастм у 2016, Але тоді його щильно охороняло наше СБУ... А зараз нашій владі все на начасі. Шкода хлопця......
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06.12.2024 17:38 Ответить
Сто раз печатал сразу тогда. Да только по весне и лету 14г с донбаласта к нам столько хлынуло швали и мотались потом года три туда сюда, что только догадатся можно, как под шумок этой движухи к нам проникли свежие, так сказать последней волны фсбешники и прочии ребятки гру рф! В помощь тем, таким же, но давно сидящим здесь в верхушке власти и силовых всех структур итд! Это не просто 5 колона---это 9 вал цунами! Только бы вовремя проведённая раздача стрелкового оружия конечно добровольцам гражданским тогда в 14г или пусть в 15 г хоть как то бы позволило банально перестрелять шваль местную и остановить вал последующих поджогов авто, распредщитов и многого иного. Люстрационные лагеря кацапы сразу тогда устроили, а мы нет, хотя видели и знали это. Даже как вроде в ответ. Всё просрали.
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06.12.2024 17:40 Ответить
Проводиться зачистка в рамках підготовки до мирних переговорів з окупантом. На жаль, це роблять українські спецслужби за вказівкою
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06.12.2024 17:51 Ответить
Якщо він був агент, як тут дехто пише, то сенсу в його евакуації не було, так як він не був під загрозою викриття.
Скоріше за все Татаров не всіх чеченців убив
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06.12.2024 17:58 Ответить
А як інакше, в Києві кацапи як у себе вдома.
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06.12.2024 18:09 Ответить
продали , його вже раз крали , тепер будкть через Б1лорусь витягувати
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06.12.2024 18:10 Ответить
Київ як і всі міста кишать кацапською агентурою. Чого тільки варті не ліквідовані резиденції ФСБ Цапії секти під назвою УПЦ, а їх по Україні більше 11 тисяч зі своєю охороною і тисячами розкішних палаців, які утримуються майже безкоштовно, за рахунок воюючої і бідної держави. А храми ПЦУ відкриті в маленьких, закинутих приміщеннях і то не в кожному місті чи селі.
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06.12.2024 19:10 Ответить
А що там колишній нацист і кгб-шник Сергій Коротких, той що Боцман/Малюта? Той що пришив Шеремета і білоруського біглого лідера.
В 2014 Білецький з Аваковим його через найгвардію зробили керівником охорони стратегічних об'єктів. Чорнобиль і Запорізька АЕС, мости через Дніпро біля Херсону- все швидко здали кацапам, робота виконана
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07.12.2024 02:52 Ответить
Пян-се - це корейські пиріжки з собачатиною. Не дивно, що хтось спалив таке в Києві.
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07.12.2024 06:15 Ответить
Заплакать блть???
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07.12.2024 16:55 Ответить
Кого то это удивляет??? при фсбєшнике Елдаке, татарове, паДлоляке и бениным Оманским Нарике...
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07.12.2024 17:43 Ответить
Знаючи таких "потужних" героїв міліції, як Аваков, його друг ківа, та інші, ще й всім заправляє Татаров, дуже боляче за всіх, хто має розраховувати на поліцію.
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08.12.2024 03:23 Ответить
 
 