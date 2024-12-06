В Киеве пропал без вести боец ​​РДК и экс-офицер ФСБ Богданов: в октябре горел его ресторан, - СМИ

Столичные правоохранители начали розыск бывшего сотрудника ФСБ и бойца Российского добровольческого корпуса Илью Богданова, который с 2014 года воевал на стороне Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

"Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести", - сказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок.

Об исчезновении Богданова писали в соцсетях накануне.

В сети писали, что последний раз его видели в Киеве на улице Нижний Вал, где расположен ресторан корейской кухни "Пян-Се", владельцем которого является сам Богданов.

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Отметим, что в конце октября Илья Богданов заявлял о поджоге его ресторана корейской кухни "Пян-Се".

По его словам, сначала правоохранители не хотели браться за расследование дела и "хотели списать все на несчастный случай".

Тогда по мнению Богданова "ресторан подожгли как ветеранский бизнес, так же, как жгут автомобили военнослужащих". Но позже в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Он также публиковал видео с камер наблюдения, на которых, как он утверждал, зафиксирован исполнитель поджога.







Что известно об Илье Богданове?

До начала российско-украинской войны Богданов работал в ФСБ РФ.

В 2014 году после начала войны на востоке Украины Илья Богданов перешел на украинскую сторону и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов участвовал в обороне Киева. В конце марта получил ранение. После выздоровления присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

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