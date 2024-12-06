У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов: у жовтні горів його ресторан, - ЗМІ

Столичні правоохоронці почали розшук колишнього співробітника ФСБ та бійця Російського добровольчого корпусу Іллі Богданова, який із 2014 року воював на боці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили у ГУ Нацполіції Києва.

"Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зникли безвісти", - сказала речниця ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок.

Про зникнення Богданова писали в соцмережах напередодні.

У мережі писали, що востаннє його бачили в Києві на вулиці Нижній Вал, де розташований ресторан корейської кухні "Пян-Се", власником якого є сам Богданов.

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Зазначимо, що наприкінці жовтня Ілля Богданов заявляв про підпал його ресторану корейської кухні "Пян-Се".

За його словами, спершу правоохоронці не хотіли братися за розслідування справи й "хотіли списати все на нещасний випадок".

Тоді на думку Богданова "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Він також публікував відео з камер спостереження, на яких, як він стверджував, зафіксовано виконавця підпалу.







Що відомо про Іллю Богданова?

До початку російсько-української війни Богданов працював у ФСБ РФ.

У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов брав участь в обороні Києва. Наприкінці березня дістав поранення. Після одужання долучився до Російського добровольчого корпусу.

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