УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8247 відвідувачів онлайн
Новини
24 365 96

У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов: у жовтні горів його ресторан, - ЗМІ

Боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов зник безвісти у Києві

Столичні правоохоронці почали розшук колишнього співробітника ФСБ та бійця Російського добровольчого корпусу Іллі Богданова, який із 2014 року воював на боці України. 

Читайте: Боєць РДК Богданов про новий рейд у Бєлгородську область: Полонені росіяни є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили у ГУ Нацполіції Києва.

Читайте: СБУ запобігла викраденню і вбивству екс-офіцера ФСБ РФ Богданова, який перейшов на бік України, - Грицак

"Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зникли безвісти", - сказала речниця ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок.

Про зникнення Богданова писали в соцмережах напередодні. 

У мережі писали, що востаннє його бачили в Києві на вулиці Нижній Вал, де розташований ресторан корейської кухні "Пян-Се", власником якого є сам Богданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Дніпрі: розслідування проводитиме Головне слідче управління Нацполіції в Києві. ФОТО

Зазначимо, що наприкінці жовтня Ілля Богданов заявляв про підпал його ресторану корейської кухні "Пян-Се". 

За його словами, спершу правоохоронці не хотіли братися за розслідування справи й "хотіли списати все на нещасний випадок".

У Києві поліція розшукує бійця РДК Ілля Богданова: що відомо про зникнення

Тоді на думку Богданова "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Він також публікував відео з камер спостереження, на яких, як він стверджував, зафіксовано виконавця підпалу.


У Києві поліція розшукує бійця РДК Ілля Богданова: що відомо про зникнення
У Києві поліція розшукує бійця РДК Ілля Богданова: що відомо про зникнення

Що відомо про Іллю Богданова?

До початку російсько-української війни Богданов працював у ФСБ РФ.

У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов брав участь в обороні Києва. Наприкінці березня дістав поранення. Після одужання долучився до Російського добровольчого корпусу.

Також читайте: Боец "Правого сектора" из России Илья Богданов получил украинский паспорт. ФОТО

Автор: 

зникнення (137) Київ (19457) Нацполіція (15163) розшук (651) РДК (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Активізувалися зрадники у середині, відчули безкарність......
показати весь коментар
06.12.2024 16:49
+20
У мАцкви довгі руки. До Києва точно дістають.
показати весь коментар
06.12.2024 16:45
+16
Мабуть ти тупорила шмара!
показати весь коментар
06.12.2024 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У мАцкви довгі руки. До Києва точно дістають.
показати весь коментар
06.12.2024 16:45 Відповісти
Засмерділо ермако-татаровщиною
показати весь коментар
06.12.2024 17:07 Відповісти
Так це одна з цих рук.
показати весь коментар
06.12.2024 17:09 Відповісти
Нащо такі складності, коли у русні є тєлєграм?
показати весь коментар
07.12.2024 08:57 Відповісти
Ви серйозно думаєте, що ексспівробітник ФСБ - недалека людина?
Я регулярно користуюсь Приват24, але... тільки через веб. Додатку на телефоні немає.
показати весь коментар
07.12.2024 09:01 Відповісти
Теза зрозуміла: припиніть використовувати Приват24 (через який йде левова частка донатів волонтерам).
Китайські смартфони (у переважної більшості саме вони) самі по собі є шпигунськими пристроями. Так що розслабтесь, і без додатків русня може відслідковувати напряму тих, ким цікавиться.
показати весь коментар
07.12.2024 09:06 Відповісти
Ось-ось. Не користуйтесь Приват24, та і Приватбанком взагалі. Бо что-то много чєрєз етот банк хохли волонтьорам дєнєг отправляют, слєдуєт прєсєчь.
Між іншим, зараз дуже популярні банки від Монобанку.
Про Монобанк щось розповісти можете? Скандали, інтрігі, расслєдованія, всьо такоє.
Чи "Топаз" поки команду нє дал?
показати весь коментар
07.12.2024 09:16 Відповісти
А я можу підказати, хто вам дасть вдосталь матеріалу про те, що ***** у зговорі з урядом Ізраїлю, очищає Україну від українців з метою переселення туди євреїв, бо Ізраїль скоро всьо.
З фактами, логікою, аналітикою розповість.
показати весь коментар
07.12.2024 09:19 Відповісти
Ага, вже бігу.
Взагалі я ще про участь у цьому рептилоїдів не згадав. Ото сенсація буде. І робота для людей у чорному.
показати весь коментар
07.12.2024 09:24 Відповісти
Це закрита інформація. Якщо вона потрапила у публічний доступ, значить, це комусь треба. І не факт, що вона правдива.
показати весь коментар
07.12.2024 09:22 Відповісти
Не вмію. Допоможіть вбогому розумом, подайте URL на пропітаніє.
показати весь коментар
07.12.2024 09:25 Відповісти
Пруф?
показати весь коментар
07.12.2024 09:27 Відповісти
Вперше чую про цей ресурс.
Дані реєстратора домена:
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domain=novyny.live
Майже все REDACTED FOR PRIVACY
Для порівняння домен Цензора
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domainName=censor.net
З реєстратором можна зв'язатись за вказаними даними.
Висновок: немає довіри до цього джерела, бо походження його невідоме, популярність низька.
показати весь коментар
07.12.2024 09:37 Відповісти
Що поганого у виході банку на закордон? НП за кордон вийшла, це теж погано?
Русняві банки мають вихід на закордон, але ето другоє.
показати весь коментар
07.12.2024 09:39 Відповісти
Так це ж круто. Бізнес завжди прагне розширюватись, тим більше там повно наших, дехто і з грошима. НП вже по Європі відділення відкриває, дуже зручно, хоч і ціна кусається.
показати весь коментар
07.12.2024 09:42 Відповісти
А шо їм слугаам мацкви доставати, вони всі біля зельонського сидять, Ще й українськи льготні зарплати получають ,як інваліди .
показати весь коментар
06.12.2024 17:20 Відповісти
вони з київського тулуба ростуть
показати весь коментар
06.12.2024 21:15 Відповісти
Активізувалися зрадники у середині, відчули безкарність......
показати весь коментар
06.12.2024 16:49 Відповісти
Мабуть відпрацював, відрядження скінчилося, повернувся в "контору".
показати весь коментар
06.12.2024 16:51 Відповісти
аналогічний хід думок )) чи то "апірація прикритіє", чи то дєрьмаковська мстя?
показати весь коментар
06.12.2024 16:54 Відповісти
Мабуть ти тупорила шмара!
показати весь коментар
06.12.2024 17:00 Відповісти
не звертай уваги,,,їм в дурдомі інтернет підключили
показати весь коментар
06.12.2024 17:22 Відповісти
Він був прикордонником на Далекому Сході. В орків навіть пожежники підпорядковуються ФСБ.
показати весь коментар
06.12.2024 19:57 Відповісти
Саме так - і зрадники, і свої гниди кусають...
показати весь коментар
06.12.2024 16:51 Відповісти
В Києві не тільки руки москви!... А й деякі другі органи, які здатні розмножуватися...! Нажаль!... І в наших спецслужбах!...
показати весь коментар
06.12.2024 16:51 Відповісти
До початку російсько-української війни Богданов працював у ФСБ РФ.

У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік Джерело: https://censor.net/ua/n3523805
------
Ага, вірю, перейшов .... Ось так і засіювали країну агентами ФСБ.
показати весь коментар
06.12.2024 16:52 Відповісти
Взагалі то він погранець, а вони під контролем фесебе, як при совку погранці це кгб!!!
показати весь коментар
06.12.2024 17:45 Відповісти
Занадто складно. При Януковичу до 2014 року головою СБУ був офіцер ФСБ, він засіював країну як хотів.
показати весь коментар
06.12.2024 17:52 Відповісти
Простой пограничник перешёл на сторону Украины,а потом хопа-и ресторанчик в Киеве открыл.Сколько денег надо на ресторанчик в столице я примерно представляю,вопрос-откуда?Знаю много людей,которые воевали ещё с 14 года,из тех кто стался жив ни один ресторан не открыл.
показати весь коментар
06.12.2024 19:35 Відповісти
Піца Veterano?
показати весь коментар
06.12.2024 19:59 Відповісти
При всем уважении-сколько воевало,а сколько смогло открыть нормальный бизнес? Или все остальные ленивые и ни на что не способные?Я написал в контексте данного человека.Вот представьте-я,пограничник,перехожу на сторону п..в,и через какое-то время открываю ресторанчик в москве.Как-то подозрительно,Вам не кажется?
показати весь коментар
06.12.2024 20:08 Відповісти
В кожної людини свої вміння - ділові, комунікаційні, "пробивні". Відтак - не можуть всі мати однаковий дохід. Розумна людина знайде спосіб заробити.
Ті, хто розумний, переходить на бік України - саме тому, що має клепку в голові. А відтак - він і заробляти може, через ту саму клепку. В кого її немає - попадають у Z-Шторми, і здихає.
показати весь коментар
07.12.2024 03:30 Відповісти
Наивный Вы человек.Мышление кацапа-это мышление "сидельца";кацап в большей своей массе-это беспринципное,стремящееся только к своей выгоде создание,не имеющее своего мнения(что главный сказал-то и правильно),лебезящее перед сильным и гнобящее слабого и.т.п.Поэтому в разумного кацапа перешедшего на сторону Украины я не верю(РДК и прочие).p.s как открывать бизнес (уровня вышеупомянутого персонажа)в столице я знаю,перечисленные Вами качества нужны вторично,главное-деньги и знакомые со связями.
показати весь коментар
07.12.2024 10:22 Відповісти
Вот какой Украину ожидает "мир" с рашистами. Украине нужно готовиться к терактам, убийствам ветеранов и проукраинских политиков и тд. Сколько нужно говорить что не будет никакого мира чтобы вы там с кремлевским режимом не договорились. А с Богданова я вообще удивляюсь. Быть работником ФСБ не знать на что способные его контора и настолько не осторожно себя вести, вместо того чтобы залечь на дно он ресторан открыл. Ничему ничего не учит в етом мире.
показати весь коментар
06.12.2024 16:54 Відповісти
Коли швеньдяєш по Подолу - не дуже той захист працює.
показати весь коментар
06.12.2024 17:04 Відповісти
Он всегда говорил что если захотят найти -найдут, поэтому мало смысла прятаться.
показати весь коментар
06.12.2024 17:00 Відповісти
Він був прикордонником.
показати весь коментар
06.12.2024 20:01 Відповісти
"кароткаЄ замиканіЄ" - типовий висновок експерДів-філологів для коротких розумом жлобів-какаразніц...
показати весь коментар
06.12.2024 16:54 Відповісти
В 2014 году не было никакого смысла ФСБ засылать Богданова как тут некоторые пишут, ФСБ имело тут кротом с генеральскими погонами и на министерских должностях, на кой им Богданов.
показати весь коментар
06.12.2024 17:00 Відповісти
Подвійний агент.
показати весь коментар
06.12.2024 17:01 Відповісти
боєць рдк, лицарь фесесбешного плаща й кинджала з рестораном на подолі?
що це за тупа байка?
показати весь коментар
06.12.2024 17:06 Відповісти
А заробити на 4 квартири, продаючи малину, це не байка? Але ж проконало...
показати весь коментар
06.12.2024 17:23 Відповісти
нє, ну як шо малина вродила, та квартирки не дуже, то можна. мабуть.
показати весь коментар
06.12.2024 17:24 Відповісти
Шось мені теж з трудом віриться в цю легенду...
показати весь коментар
06.12.2024 17:28 Відповісти
Просто складів немає, щоб підпалювати - скінчились.
А до пшеків звідси не дотягнутися (в Жешуві таких рестораторів швидко під сраку).
Напевно, в Угорщині буде ресторатором чи Словаччині.
Бо ремонтувати техніку довіряли майстрам з рашки, от і цього кадра пристроять...
Або в Німеччині в приватній охороні, де можна бити в лікарні скалічених воїнів...
показати весь коментар
06.12.2024 17:14 Відповісти
якщо він не агентура ФСБ то його убрали...в 14 році я йому не вірив
показати весь коментар
06.12.2024 17:16 Відповісти
Из всех,кто пошёл против ЧЕКИСТОВ
Лишь один выжил - Виктор Суворов
Ему Британия предоставила круглосуточную охрану
Он жил в закрытом военном городке в Британии
Преподавал британским военным
Суворов человек огромного интеллекта
Он понимал - с кем имеет дело
А остальные расслабились
Чем это закончилось?
Березовский мертв
Лесин мертв
Убили Литвиненко
Отравили Скрипалей
Украине Богданов был необходим живым
И его Украина не просто не защитила
Боюсь ,что именно украинская сторона подставила Богданова
Как и подставила того знаменитого вертолетчика
Который перегнал в Украину российский вертолет
Украина не защитила белорусов
И просто выдавала чеченцев - на верную смерть в россии
Это так мы воюем с россией?
Да на нас вообще положиться нельзя
При Порошенко такого не было
Целую операцию провели ,чтобы спасти Бабченко
Сколько можно терпеть агентов ФСБ в украинской власти?
Это когда закончится??????
показати весь коментар
06.12.2024 17:19 Відповісти
Щодо вертольотчика ви мабуть помиляєтеся. Там він сам "начудив".
показати весь коментар
06.12.2024 17:25 Відповісти
Вы недооцениваете выходцев из россии
У них страх перед путиным на подкорке
Они" чудить" не станут
100 раз перекрестятся
А вертолетчик еще и с семьей
Это значит- 1000 раз перекрестятся
Вот когда в США убивают СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ
Готового на процессе против мафии выступить
Это не просто скандал
Это скандал ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Летят головы прокурорских
Полицейских
Всех.кто не смог организовать защиту СВИДЕТЕЛЯ
А у нас - ни фига
Смерть вертолетчика - несмываемое пятно на репутации украинских спецслужб
Позорище
показати весь коментар
06.12.2024 17:37 Відповісти
Пілоту Кузьмінову пропонували лишатися в Україні. Він точно тут був би захищений, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3474372
показати весь коментар
06.12.2024 20:35 Відповісти
Захищений при зеленій владі ?? Я вас прошу ...
показати весь коментар
06.12.2024 21:09 Відповісти
Ну, наврядчи захищли б його особисто такі славетні воїни, як Баканов або сам Бубочка...
показати весь коментар
06.12.2024 22:11 Відповісти
Кстати, британцы и Залужного взяли под крыло
Надеюсь, все понимают, что не Зеленский отправил Залужного
Послом в Британию
А именно Британия ПОПРОСИЛА ЗАЛУЖНОГО в послы
Британцы не дураки
Они поняли,что за власть Зеленский готов пойти до конца
Британцам хватило двух покушений на Залужного
Они решили не ж длать третьего
Спасибо Британии ,что спасла и спасает для всех нас
БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
показати весь коментар
06.12.2024 17:55 Відповісти
Ви "недооцінюєте" наш нарід!
показати весь коментар
06.12.2024 18:12 Відповісти
Это тот ,который МУДРЫЙ?
Ох и намудрил в 2019!!
Скока еще надо будет мудохаться
Чтобы ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОЙ МУДРОСТИ РАЗРУЛИТЬ!!!!!!
показати весь коментар
06.12.2024 18:18 Відповісти
Це була репліка на "БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ"
показати весь коментар
06.12.2024 18:21 Відповісти
Я не випадково "недооцінюєте" в лапки поставив. Мав на увазі, що Ви дуже оптимістичні. Наш нарІд вже неодноразово демонстрував, що на виборах він ТАКЕ МОЖЕ...
показати весь коментар
06.12.2024 18:24 Відповісти
ТАКЕ МОЖЕ - это зачетно!!!
показати весь коментар
06.12.2024 18:27 Відповісти
Якщо не помиляюсь у кацапів були невдалі спроби вбити його у 2015 році і викрастм у 2016, Але тоді його щильно охороняло наше СБУ... А зараз нашій владі все на начасі. Шкода хлопця......
показати весь коментар
06.12.2024 17:38 Відповісти
Сто раз печатал сразу тогда. Да только по весне и лету 14г с донбаласта к нам столько хлынуло швали и мотались потом года три туда сюда, что только догадатся можно, как под шумок этой движухи к нам проникли свежие, так сказать последней волны фсбешники и прочии ребятки гру рф! В помощь тем, таким же, но давно сидящим здесь в верхушке власти и силовых всех структур итд! Это не просто 5 колона---это 9 вал цунами! Только бы вовремя проведённая раздача стрелкового оружия конечно добровольцам гражданским тогда в 14г или пусть в 15 г хоть как то бы позволило банально перестрелять шваль местную и остановить вал последующих поджогов авто, распредщитов и многого иного. Люстрационные лагеря кацапы сразу тогда устроили, а мы нет, хотя видели и знали это. Даже как вроде в ответ. Всё просрали.
показати весь коментар
06.12.2024 17:40 Відповісти
Проводиться зачистка в рамках підготовки до мирних переговорів з окупантом. На жаль, це роблять українські спецслужби за вказівкою
показати весь коментар
06.12.2024 17:51 Відповісти
Якщо він був агент, як тут дехто пише, то сенсу в його евакуації не було, так як він не був під загрозою викриття.
Скоріше за все Татаров не всіх чеченців убив
показати весь коментар
06.12.2024 17:58 Відповісти
А як інакше, в Києві кацапи як у себе вдома.
показати весь коментар
06.12.2024 18:09 Відповісти
продали , його вже раз крали , тепер будкть через Б1лорусь витягувати
показати весь коментар
06.12.2024 18:10 Відповісти
Київ як і всі міста кишать кацапською агентурою. Чого тільки варті не ліквідовані резиденції ФСБ Цапії секти під назвою УПЦ, а їх по Україні більше 11 тисяч зі своєю охороною і тисячами розкішних палаців, які утримуються майже безкоштовно, за рахунок воюючої і бідної держави. А храми ПЦУ відкриті в маленьких, закинутих приміщеннях і то не в кожному місті чи селі.
показати весь коментар
06.12.2024 19:10 Відповісти
А що там колишній нацист і кгб-шник Сергій Коротких, той що Боцман/Малюта? Той що пришив Шеремета і білоруського біглого лідера.
В 2014 Білецький з Аваковим його через найгвардію зробили керівником охорони стратегічних об'єктів. Чорнобиль і Запорізька АЕС, мости через Дніпро біля Херсону- все швидко здали кацапам, робота виконана
показати весь коментар
07.12.2024 02:52 Відповісти
Пян-се - це корейські пиріжки з собачатиною. Не дивно, що хтось спалив таке в Києві.
показати весь коментар
07.12.2024 06:15 Відповісти
Заплакать блть???
показати весь коментар
07.12.2024 16:55 Відповісти
Кого то это удивляет??? при фсбєшнике Елдаке, татарове, паДлоляке и бениным Оманским Нарике...
показати весь коментар
07.12.2024 17:43 Відповісти
Знаючи таких "потужних" героїв міліції, як Аваков, його друг ківа, та інші, ще й всім заправляє Татаров, дуже боляче за всіх, хто має розраховувати на поліцію.
показати весь коментар
08.12.2024 03:23 Відповісти
 
 