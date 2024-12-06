У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов: у жовтні горів його ресторан, - ЗМІ
Столичні правоохоронці почали розшук колишнього співробітника ФСБ та бійця Російського добровольчого корпусу Іллі Богданова, який із 2014 року воював на боці України.
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Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили у ГУ Нацполіції Києва.
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"Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зникли безвісти", - сказала речниця ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок.
Про зникнення Богданова писали в соцмережах напередодні.
У мережі писали, що востаннє його бачили в Києві на вулиці Нижній Вал, де розташований ресторан корейської кухні "Пян-Се", власником якого є сам Богданов.
Зазначимо, що наприкінці жовтня Ілля Богданов заявляв про підпал його ресторану корейської кухні "Пян-Се".
За його словами, спершу правоохоронці не хотіли братися за розслідування справи й "хотіли списати все на нещасний випадок".
Тоді на думку Богданова "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.
Він також публікував відео з камер спостереження, на яких, як він стверджував, зафіксовано виконавця підпалу.
Що відомо про Іллю Богданова?
До початку російсько-української війни Богданов працював у ФСБ РФ.
У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов брав участь в обороні Києва. Наприкінці березня дістав поранення. Після одужання долучився до Російського добровольчого корпусу.
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Я регулярно користуюсь Приват24, але... тільки через веб. Додатку на телефоні немає.
Китайські смартфони (у переважної більшості саме вони) самі по собі є шпигунськими пристроями. Так що розслабтесь, і без додатків русня може відслідковувати напряму тих, ким цікавиться.
Між іншим, зараз дуже популярні банки від Монобанку.
Про Монобанк щось розповісти можете? Скандали, інтрігі, расслєдованія, всьо такоє.
Чи "Топаз" поки команду нє дал?
З фактами, логікою, аналітикою розповість.
Взагалі я ще про участь у цьому рептилоїдів не згадав. Ото сенсація буде. І робота для людей у чорному.
Дані реєстратора домена:
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domain=novyny.live
Майже все REDACTED FOR PRIVACY
Для порівняння домен Цензора
https://ua.godaddy.com/whois/results.aspx?itc=dlp_domain_whois&domainName=censor.net
З реєстратором можна зв'язатись за вказаними даними.
Висновок: немає довіри до цього джерела, бо походження його невідоме, популярність низька.
Русняві банки мають вихід на закордон, але ето другоє.
У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на український бік Джерело: https://censor.net/ua/n3523805
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Ага, вірю, перейшов .... Ось так і засіювали країну агентами ФСБ.
Ті, хто розумний, переходить на бік України - саме тому, що має клепку в голові. А відтак - він і заробляти може, через ту саму клепку. В кого її немає - попадають у Z-Шторми, і здихає.
що це за тупа байка?
А до пшеків звідси не дотягнутися (в Жешуві таких рестораторів швидко під сраку).
Напевно, в Угорщині буде ресторатором чи Словаччині.
Бо ремонтувати техніку довіряли майстрам з рашки, от і цього кадра пристроять...
Або в Німеччині в приватній охороні, де можна бити в лікарні скалічених воїнів...
Лишь один выжил - Виктор Суворов
Ему Британия предоставила круглосуточную охрану
Он жил в закрытом военном городке в Британии
Преподавал британским военным
Суворов человек огромного интеллекта
Он понимал - с кем имеет дело
А остальные расслабились
Чем это закончилось?
Березовский мертв
Лесин мертв
Убили Литвиненко
Отравили Скрипалей
Украине Богданов был необходим живым
И его Украина не просто не защитила
Боюсь ,что именно украинская сторона подставила Богданова
Как и подставила того знаменитого вертолетчика
Который перегнал в Украину российский вертолет
Украина не защитила белорусов
И просто выдавала чеченцев - на верную смерть в россии
Это так мы воюем с россией?
Да на нас вообще положиться нельзя
При Порошенко такого не было
Целую операцию провели ,чтобы спасти Бабченко
Сколько можно терпеть агентов ФСБ в украинской власти?
Это когда закончится??????
У них страх перед путиным на подкорке
Они" чудить" не станут
100 раз перекрестятся
А вертолетчик еще и с семьей
Это значит- 1000 раз перекрестятся
Вот когда в США убивают СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ
Готового на процессе против мафии выступить
Это не просто скандал
Это скандал ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Летят головы прокурорских
Полицейских
Всех.кто не смог организовать защиту СВИДЕТЕЛЯ
А у нас - ни фига
Смерть вертолетчика - несмываемое пятно на репутации украинских спецслужб
Позорище
Надеюсь, все понимают, что не Зеленский отправил Залужного
Послом в Британию
А именно Британия ПОПРОСИЛА ЗАЛУЖНОГО в послы
Британцы не дураки
Они поняли,что за власть Зеленский готов пойти до конца
Британцам хватило двух покушений на Залужного
Они решили не ж длать третьего
Спасибо Британии ,что спасла и спасает для всех нас
БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Ох и намудрил в 2019!!
Скока еще надо будет мудохаться
Чтобы ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОЙ МУДРОСТИ РАЗРУЛИТЬ!!!!!!
Скоріше за все Татаров не всіх чеченців убив
В 2014 Білецький з Аваковим його через найгвардію зробили керівником охорони стратегічних об'єктів. Чорнобиль і Запорізька АЕС, мости через Дніпро біля Херсону- все швидко здали кацапам, робота виконана