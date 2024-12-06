Послы ЕС не смогли согласовать 15 пакет санкций против РФ, - Reuters

Представители стран Европейского Союза не смогли одобрить сегодня, 6 декабря, 15-й пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам дипломатов, две страны-члены заблокировали принятие из-за разногласий относительно продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Отмечается, что члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже.

Сообщается, что в рамках пакета состоялись дебаты о продлении исключения ЕС, который позволяет чехам продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и произведенных на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

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В то время как чехи заявили, что не хотят продления разрешения на импорт российского нефтяного топлива, Словакия пыталась сохранить соглашение, срок действия которого истек в четверг.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской MOL, является значительным экспортером дизельного топлива, произведенного из российской нефти, в Чехию. Чешские чиновники заявили, что продление на шесть месяцев может быть принято.

27 стран ЕС запретили большую часть импорта нефти из России после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году. Но Чехия, Словакия и Венгрия получили исключение из санкций из-за отсутствия других источников поставок.

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