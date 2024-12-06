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Послы ЕС не смогли согласовать 15 пакет санкций против РФ, - Reuters

Посли ЄС не погодили 15-й пакет санкцій проти РФ

Представители стран Европейского Союза не смогли одобрить сегодня, 6 декабря, 15-й пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам дипломатов, две страны-члены заблокировали принятие из-за разногласий относительно продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Отмечается, что члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже.

Сообщается, что в рамках пакета состоялись дебаты о продлении исключения ЕС, который позволяет чехам продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и произведенных на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

Читайте: ЕС обсуждает новый пакет санкций, чтобы ослабить РФ, - Каллас

В то время как чехи заявили, что не хотят продления разрешения на импорт российского нефтяного топлива, Словакия пыталась сохранить соглашение, срок действия которого истек в четверг.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской MOL, является значительным экспортером дизельного топлива, произведенного из российской нефти, в Чехию. Чешские чиновники заявили, что продление на шесть месяцев может быть принято.

27 стран ЕС запретили большую часть импорта нефти из России после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году. Но Чехия, Словакия и Венгрия получили исключение из санкций из-за отсутствия других источников поставок.

Также читайте: Украина в краткой перспективе ожидает принятия 15 пакета санкций ЕС против РФ, - Сибига

Автор: 

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Знов ***** усіх підкупив?
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06.12.2024 17:23 Ответить
"...дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності ..." (с) - Навіщо всіх ?
Цікаво - які ж це "дві країни" ?
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06.12.2024 17:38 Ответить
Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL Джерело: https://censor.net/ua/n3523815
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06.12.2024 18:00 Ответить
"...За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії..." - хто вгадає із 3-х раз які це держави?
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06.12.2024 17:27 Ответить
Да меньше нужно про переговоры и мир было трындеть. Кто захочет себя подставлять перед ****** к концу войны о которой с каждого утюга расказывают, Если Украина сядет за стол перегаворав то с кремлевского режима снимут санкции которые уже обратно вряд ли смогут вернуть. Зато на Украину все ети ************* будут давить новыми требованиями и уступками.
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06.12.2024 17:30 Ответить
Певно, добрі люди: рука нє паднімаєца агарчіть расєю!
(сякається розчулено)
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06.12.2024 17:37 Ответить
 
 