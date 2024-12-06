Посли ЄС не змогли погодити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters

Представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити сьогодні, 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів.

За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії.

Зазначається, що члени ЄС повернуться до розгляду пакету пізніше.

Повідомляється, що в межах пакету відбулися дебати щодо продовження винятку ЄС, який дозволяє чехам продовжувати імпорт дизельного пального та інших продуктів, отриманих з російської нафти і вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

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У той час як чехи заявили, що не прагнуть продовження дозволу на імпорт російського нафтового палива, Словаччина намагалася зберегти угоду, термін дії якої минув у четвер.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL, є значним експортером дизельного пального, виробленого з російської нафти, до Чехії. Чеські посадовці заявили, що продовження на шість місяців може бути прийняте.

27 країн ЄС заборонили більшу частину імпорту нафти з Росії після повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина отримали виняток із санкцій через відсутність інших джерел поставок.

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