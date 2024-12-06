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Посли ЄС не змогли погодити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters

Посли ЄС не погодили 15-й пакет санкцій проти РФ

Представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити сьогодні, 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів.

За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії.

Зазначається, що члени ЄС повернуться до розгляду пакету пізніше.

Повідомляється, що в межах пакету відбулися дебати щодо продовження винятку ЄС, який дозволяє чехам продовжувати імпорт дизельного пального та інших продуктів, отриманих з російської нафти і вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

Читайте: ЄС обговорює новий пакет санкцій, щоб послабити РФ, - Каллас

У той час як чехи заявили, що не прагнуть продовження дозволу на імпорт російського нафтового палива, Словаччина намагалася зберегти угоду, термін дії якої минув у четвер.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL, є значним експортером дизельного пального, виробленого з російської нафти, до Чехії. Чеські посадовці заявили, що продовження на шість місяців може бути прийняте.

27 країн ЄС заборонили більшу частину імпорту нафти з Росії після повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина отримали виняток із санкцій через відсутність інших джерел поставок.

Також читайте: Україна в короткій перспективі очікує на ухвалення 15 пакету санкцій ЄС проти РФ, - Сибіга

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росія (65122) санкції (11819) Євросоюз (13398)


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Знов ***** усіх підкупив?
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06.12.2024 17:23 Відповісти
"...дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності ..." (с) - Навіщо всіх ?
Цікаво - які ж це "дві країни" ?
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06.12.2024 17:38 Відповісти
Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL Джерело: https://censor.net/ua/n3523815
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06.12.2024 18:00 Відповісти
"...За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії..." - хто вгадає із 3-х раз які це держави?
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06.12.2024 17:27 Відповісти
Да меньше нужно про переговоры и мир было трындеть. Кто захочет себя подставлять перед ****** к концу войны о которой с каждого утюга расказывают, Если Украина сядет за стол перегаворав то с кремлевского режима снимут санкции которые уже обратно вряд ли смогут вернуть. Зато на Украину все ети ************* будут давить новыми требованиями и уступками.
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06.12.2024 17:30 Відповісти
Певно, добрі люди: рука нє паднімаєца агарчіть расєю!
(сякається розчулено)
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06.12.2024 17:37 Відповісти
 
 