Посли ЄС не змогли погодити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
Представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити сьогодні, 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів.
За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій з Росії.
Зазначається, що члени ЄС повернуться до розгляду пакету пізніше.
Повідомляється, що в межах пакету відбулися дебати щодо продовження винятку ЄС, який дозволяє чехам продовжувати імпорт дизельного пального та інших продуктів, отриманих з російської нафти і вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.
У той час як чехи заявили, що не прагнуть продовження дозволу на імпорт російського нафтового палива, Словаччина намагалася зберегти угоду, термін дії якої минув у четвер.
Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській MOL, є значним експортером дизельного пального, виробленого з російської нафти, до Чехії. Чеські посадовці заявили, що продовження на шість місяців може бути прийняте.
27 країн ЄС заборонили більшу частину імпорту нафти з Росії після повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина отримали виняток із санкцій через відсутність інших джерел поставок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво - які ж це "дві країни" ?
(сякається розчулено)