ЄС обговорює новий пакет санкцій, щоб послабити РФ, - Каллас

Європейський Союз обговорює новий пакет санкцій проти Росії, який має посилити економічний тиск на Кремль та скоротити його військові ресурси.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомила Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

Нова голова дипломатії ЄС заявила, що Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, спрямованих на послаблення Росії через її війну проти України.

"Ми обговорюємо новий пакет санкцій, щоб послабити Росію. Я вважаю, що ми повинні використати всі інструменти, які у нас є, щоб допомогти Україні, а також послабити Росію, щоб ця війна закінчилася", - зазначила Каллас.

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Новий пакет санкцій анонсував і голова Євроради Антоніу Кошта під час пресконференції у Києві. За його словами, Європа планує ще більше посилити тиск на російську економіку та зменшити здатність Кремля фінансувати військові дії.

Президент Володимир Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти тіньового танкерного флоту Росії, який забезпечує значну частину доходів РФ. Зеленський також повідомив, що Україна передала європейським партнерам списки компаній, які, попри санкції, продовжують співпрацювати з Росією.

Антоніу Кошта зазначив, що проблема обходу санкцій через треті країни залишається значною. "Росія отримує компоненти і запчастини через треті країни. Для боротьби з цим потрібні об’єднані зусилля всього світу", - пояснив Кошта.

За його словами, ЄС спільно з Україною має ідентифікувати ці компоненти та працювати з приватними компаніями у третіх країнах, щоб зупинити порушення санкцій.

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Санкції проти РФ

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ. У відповідь в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".

Пізніше стало відомо про те, що після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни.

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