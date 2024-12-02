ЕС обсуждает новый пакет санкций, чтобы ослабить РФ, - Каллас

Европейский Союз обсуждает новый пакет санкций против России, который должен усилить экономическое давление на Кремль и сократить его военные ресурсы.

Об этом в интервью "Суспільному" сообщила Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Новая глава дипломатии ЕС заявила, что Европейский Союз работает над новым пакетом санкций, направленных на ослабление России из-за ее войны против Украины.

"Мы обсуждаем новый пакет санкций, чтобы ослабить Россию. Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые у нас есть, чтобы помочь Украине, а также ослабить Россию, чтобы эта война закончилась", - отметила Каллас.

Также читайте: США допускают снятие санкций с РФ, если она согласится на мирное соглашение с Украиной, - CNN

Новый пакет санкций анонсировал и председатель Евросовета Антониу Кошта во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, Европа планирует еще больше усилить давление на российскую экономику и уменьшить способность Кремля финансировать военные действия.

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против теневого танкерного флота России, который обеспечивает значительную часть доходов РФ. Зеленский также сообщил, что Украина передала европейским партнерам списки компаний, которые, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с Россией.

Антониу Кошта отметил, что проблема обхода санкций через третьи страны остается значительной. "Россия получает компоненты и запчасти через третьи страны. Для борьбы с этим нужны объединенные усилия всего мира", - пояснил Кошта.

По его словам, ЕС совместно с Украиной должен идентифицировать эти компоненты и работать с частными компаниями в третьих странах, чтобы остановить нарушение санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай должен понести ответственность за поддержку РФ, - Каллас

Санкции против РФ

Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений. В ответ в Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".

Позже стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные к РФ страны.

Читайте также: В начале 2025 года абсолютно реально открыть два переговорных кластера с Евросоюзом, - Зеленский