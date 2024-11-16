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Новости Санкции против России
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США введут санкции против одного из крупнейших российских банков, который один из последних сохраняет доступ к SWIFT, - СМИ

Санкції

Последний из крупных государственных банков в России - "Газпром", который сохраняет доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США.

Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на осведомленных с вопросом чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность занесения "Газпромбанка" (ГПБ) в "черные списки" - это третий по размеру активов банк в России, который является "хабом" для газовых расчетов с Европой. Как сообщают источники медиаресурса, "Газпрому" будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение по санкциям будет принято до конца ноября - США уведомили об этом партнеров по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники.

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Как отмечает The Moscow Times, "Газпромбанк", который на треть напрямую принадлежит "Газпрому", а еще на 40% - его пенсионному фонду, до сих пор не попадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено лишь привлекать капитал на долговом рынке, хотя под блокирующими санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания. В Евросоюзе ГПБ также избежал "черных списков", а блокирующие санкции против банка ввела только Великобритания.

В результате банк смог стать одним из главных "хранителей" гигантских запасов валюты, которые Кремль собрал за рубежом после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены. По состоянию на середину 2024 года, по оценкам научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, эти "теневые резервы" достигли 180 млрд долл. По его мнению, эти деньги могут быть использованы для оплаты критического импорта или поддержки курса рубля, если ситуация в российской экономике радикально ухудшится.

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С начала 2023 года у ГПБ возникли проблемы с операциями в долларах после того, как американские JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) закрыли ему корреспондентские счета. На сайте банка отмечается, что сейчас ему доступны переводы в евро, китайских юанях и казахстанских тенге.

Через несколько лет после прихода к власти Владимира Путина банк попал под влияние ближайших друзей кремлевского лидера - Юрия Ковальчука и Николая Шамалова. В банке и контролирующих его структурах работали члены семьи Ковальчука и Шамалова и другие представители путинской элиты.

банки (1935) россия (95454) санкции (11279) США (26542)


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Топ комментарии
+6
А відключити від ''свіфту'' слабо? Чи це вже ескалація?
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16.11.2024 20:57
+4
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16.11.2024 20:55
+4
не пройшло й 11 рокiв
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16.11.2024 20:57
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16.11.2024 20:55 Ответить
А відключити від ''свіфту'' слабо? Чи це вже ескалація?
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16.11.2024 20:57 Ответить
SWIFT зареєстрований у Бельгії. Так що юридично відключити рф або США можуть тільки бельгійці.
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16.11.2024 21:08 Ответить
Можуть, після введення санкцій з боку ЄС- в обов'язковому порядку і після введення санкцій США, через ризик застосування вторинних санкцій..
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16.11.2024 21:15 Ответить
SWIFT, це приватна компанія із інтеранціональним капіталом, " закрити"можна тільки після введення санкцій.
Це раз.
Друге- " з початку 2023 року вже закриті прямі коррахунки у долларах США.
Заборонити розраховуватися в юанях 5іхтоткрім Китяю не змозі.
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16.11.2024 21:14 Ответить
не пройшло й 11 рокiв
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16.11.2024 20:57 Ответить
Пекельна потужність
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16.11.2024 21:00 Ответить
На недельку? До второго? чи тількі до інавгурації трампона?
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16.11.2024 21:01 Ответить
Aй яй яй,весь цей час Байден не хотів відключити всі рабcійські банкu від Свіфт.
А щоб зробити це треба просто програти вибори Трампу.
Зараз Орбан битиметься в істериці разом із Фіцо
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16.11.2024 21:03 Ответить
воу-воу, а якщо ескалація, а якщо ядерка? подумайте, будьте відповідальними.
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16.11.2024 21:54 Ответить
Санкції кажете.
Тобто, тільки-но зараз амери погрожують від'єднати газпромбанк, через який йшли 100% на фінансування війни на знищення України й українців? Чотирнадцять років... Америка починає деградувати ще з часів самого білого чорного Абами. Як вони пишались своєю демократією при обаміі. Сподіваюся, що перша ядерна бімба над Америкою вб'є тільки самих толерантних
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16.11.2024 22:00 Ответить
Ета какой то позор..
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17.11.2024 00:52 Ответить
 
 