США введут санкции против одного из крупнейших российских банков, который один из последних сохраняет доступ к SWIFT, - СМИ

Последний из крупных государственных банков в России - "Газпром", который сохраняет доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США.

Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на осведомленных с вопросом чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность занесения "Газпромбанка" (ГПБ) в "черные списки" - это третий по размеру активов банк в России, который является "хабом" для газовых расчетов с Европой. Как сообщают источники медиаресурса, "Газпрому" будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение по санкциям будет принято до конца ноября - США уведомили об этом партнеров по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники.

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Как отмечает The Moscow Times, "Газпромбанк", который на треть напрямую принадлежит "Газпрому", а еще на 40% - его пенсионному фонду, до сих пор не попадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено лишь привлекать капитал на долговом рынке, хотя под блокирующими санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания. В Евросоюзе ГПБ также избежал "черных списков", а блокирующие санкции против банка ввела только Великобритания.

В результате банк смог стать одним из главных "хранителей" гигантских запасов валюты, которые Кремль собрал за рубежом после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены. По состоянию на середину 2024 года, по оценкам научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, эти "теневые резервы" достигли 180 млрд долл. По его мнению, эти деньги могут быть использованы для оплаты критического импорта или поддержки курса рубля, если ситуация в российской экономике радикально ухудшится.

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С начала 2023 года у ГПБ возникли проблемы с операциями в долларах после того, как американские JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) закрыли ему корреспондентские счета. На сайте банка отмечается, что сейчас ему доступны переводы в евро, китайских юанях и казахстанских тенге.

Через несколько лет после прихода к власти Владимира Путина банк попал под влияние ближайших друзей кремлевского лидера - Юрия Ковальчука и Николая Шамалова. В банке и контролирующих его структурах работали члены семьи Ковальчука и Шамалова и другие представители путинской элиты.