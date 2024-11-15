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Новости Санкции против России
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ЕС должен пересмотреть энергетические санкции против России, - Орбан

Санкції проти енергетики РФ: Орбан хоче перегляду

Европейский Союз должен пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он считает, что "цены на энергоносители должны быть снижены любым способом".

"Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", - сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, американские компании платят четверть суммы, которую их европейские коллеги тратят на газ и электроэнергию, и этот недостаток не может быть преодолен другими способами.

Также читайте: Союз Трампа, Орбана и Папы Римского может сорвать поддержку Украины, - The Independent

Орбан критикует санкции ЕС против РФ

После полномасштабного вторжения РФ Виктор Орбан резко критиковал санкции ЕС против России.

Страны Европы приложили серьезные усилия, чтобы отказаться от российских энергоносителей. Однако Венгрия, которая не имеет выхода к морю, получает 80-85% газа из России. 80% поставок сырой нефти также поступает из РФ.

Читайте также: Премьер Бельгии Де Кроо не согласился со словами Орбана об изменении мнения западных лидеров о войне в Украине

Автор: 

санкции (11247) Евросоюз (17052) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+20
Краще переглянути членство угорщини та словачини в ЄС!
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15.11.2024 12:37
+11
гнида
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15.11.2024 12:30
+8
Ця угорська жаба ніколи й не приховувала того, що вона лежить під ху#лом.
Але зараз він пропонує тихенько так "забути", за що ці санкції було введено.
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15.11.2024 12:40
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15.11.2024 12:28 Ответить
А де текст чи фото?
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15.11.2024 13:18 Ответить
Санкціі відмінити - все простити і забути і це верзе през краіни НАТО
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15.11.2024 12:30 Ответить
НАТО не ділиться розвідданими з Угорщиною з 2010 року.

Угорщина прикуплена газовими грошима з Росії.
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15.11.2024 12:51 Ответить
На російський газ НІХТО санкцій не накладав - це добровільна відмова.
Електроенергію з росії в ЄС не єкспортували в гігімасштабах.
Про що взагалі мова?
Про вугілля? Про мазут? На це санкцій теж не накладали.
Якась пусто-маячня.
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15.11.2024 13:00 Ответить
Достатньо,що в НАТО Угорщина.Словачина.США.Німечина .можливо і Турція, як агентура куйла.проти вступу України в НАТО.а США і Німеччина ,та й Англія і Франція проти нанесення ударів Україною по території рашистського куйлостану...
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15.11.2024 14:55 Ответить
гнида
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15.11.2024 12:30 Ответить
Як орбану ***** та кацапів жалко,як ніяк брати у рот їм дишло.
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15.11.2024 12:34 Ответить
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15.11.2024 12:35 Ответить
Краще переглянути членство угорщини та словачини в ЄС!
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15.11.2024 12:37 Ответить
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15.11.2024 12:41 Ответить
Руссскава языка не существует -- https://www.youtube.com/watch?v=GfiGTngT1eI
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15.11.2024 12:39 Ответить
Ця угорська жаба ніколи й не приховувала того, що вона лежить під ху#лом.
Але зараз він пропонує тихенько так "забути", за що ці санкції було введено.
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15.11.2024 12:40 Ответить
Вітя боїться що високі ( як для однієї з найбідніших країн ЄС - Угорщини ) ціни на газ - обвалять його рейтинг і можуть коштувати йому влади . Тому йому й свербить в одному місці .
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15.11.2024 12:44 Ответить
Цій жабі свербить того шо ***** його міцно за яйоли тримає.
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15.11.2024 13:20 Ответить
Так, треба переглянути. В сторону збільшення!
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15.11.2024 12:48 Ответить
Вірно. Переглянути. Ввести ембарго.
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15.11.2024 12:53 Ответить
кріт путіна заспівав свою пісню
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15.11.2024 12:57 Ответить
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15.11.2024 13:02 Ответить
"Проте Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує 80-85% газу з Росії. Також 80% поставок сирої нафти надходить з РФ. "
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Риторичне питання - чий уряд в цьому допомагає мадярським ЧмОрбанам?
Та звісно ж - ЗЕлуплений!
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15.11.2024 13:04 Ответить
Чехія, Австрія, Швейцарія теж не мають виходу до моря.
Мерзнуть мабуть бідолашні без кацапського газу.
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15.11.2024 13:12 Ответить
Це тобі ху...до наказало, чи підзаробити забажав
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15.11.2024 13:13 Ответить
Звісно - і помножити їх удесятеро!
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15.11.2024 13:17 Ответить
Ця проросійська паскуда ніяк не заспокоїтся ,що ж скачи враже як рашиський цар каже.
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15.11.2024 14:47 Ответить
Ціни і так падають. А кацапам потрібні високі ціни на нафту. Орбан загубив методичку?
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15.11.2024 15:01 Ответить
Складається таке враження, що орбана з його *********** лобі тримають у ЄС для балансу та щоб було на кого звалити небажання допомогти нам перемогти орду та слабкість Європи у політичному та військовому плані.
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15.11.2024 15:20 Ответить
 
 