ЕС должен пересмотреть энергетические санкции против России, - Орбан
Европейский Союз должен пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.
Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он считает, что "цены на энергоносители должны быть снижены любым способом".
"Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", - сказал венгерский премьер.
По словам Орбана, американские компании платят четверть суммы, которую их европейские коллеги тратят на газ и электроэнергию, и этот недостаток не может быть преодолен другими способами.
Орбан критикует санкции ЕС против РФ
После полномасштабного вторжения РФ Виктор Орбан резко критиковал санкции ЕС против России.
Страны Европы приложили серьезные усилия, чтобы отказаться от российских энергоносителей. Однако Венгрия, которая не имеет выхода к морю, получает 80-85% газа из России. 80% поставок сырой нефти также поступает из РФ.
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Угорщина прикуплена газовими грошима з Росії.
Електроенергію з росії в ЄС не єкспортували в гігімасштабах.
Про що взагалі мова?
Про вугілля? Про мазут? На це санкцій теж не накладали.
Якась пусто-маячня.
Але зараз він пропонує тихенько так "забути", за що ці санкції було введено.
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Риторичне питання - чий уряд в цьому допомагає мадярським ЧмОрбанам?
Та звісно ж - ЗЕлуплений!
Мерзнуть мабуть бідолашні без кацапського газу.