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Новини Санкції проти Росії
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ЄС має переглянути енергетичні санкції проти Росії, - Орбан

Санкції проти енергетики РФ: Орбан хоче перегляду

Європейський Союз має переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують ціни на енергоносії на високому рівні.

Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він вважає, що "ціни на енергоносії повинні бути знижені у будь-який спосіб".

"Це означає, що санкції повинні бути переглянуті, тому що за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", - сказав угорський прем'єр.

За словами Орбана, американські компанії платять чверть суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ та електроенергію, і цей недолік не може бути подолано іншими способами.

Також читайте: Прем’єр Бельгії Де Кроо заперечив слова Орбана про зміну думки західних лідерів щодо війни в Україні

Орбан критикує санкції ЄС проти РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ Віктор Орбан різко критикував санкції ЄС проти Росії.

Країни Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російських енергоносіїв. Проте Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує 80-85% газу з Росії. Також 80% поставок сирої нафти  надходить з РФ.

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Автор: 

санкції (11794) Євросоюз (13360) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+20
Краще переглянути членство угорщини та словачини в ЄС!
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15.11.2024 12:37
+11
гнида
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15.11.2024 12:30
+8
Ця угорська жаба ніколи й не приховувала того, що вона лежить під ху#лом.
Але зараз він пропонує тихенько так "забути", за що ці санкції було введено.
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15.11.2024 12:40
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15.11.2024 12:28 Відповісти
А де текст чи фото?
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15.11.2024 13:18 Відповісти
Санкціі відмінити - все простити і забути і це верзе през краіни НАТО
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15.11.2024 12:30 Відповісти
НАТО не ділиться розвідданими з Угорщиною з 2010 року.

Угорщина прикуплена газовими грошима з Росії.
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15.11.2024 12:51 Відповісти
На російський газ НІХТО санкцій не накладав - це добровільна відмова.
Електроенергію з росії в ЄС не єкспортували в гігімасштабах.
Про що взагалі мова?
Про вугілля? Про мазут? На це санкцій теж не накладали.
Якась пусто-маячня.
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15.11.2024 13:00 Відповісти
Достатньо,що в НАТО Угорщина.Словачина.США.Німечина .можливо і Турція, як агентура куйла.проти вступу України в НАТО.а США і Німеччина ,та й Англія і Франція проти нанесення ударів Україною по території рашистського куйлостану...
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15.11.2024 14:55 Відповісти
гнида
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15.11.2024 12:30 Відповісти
Як орбану ***** та кацапів жалко,як ніяк брати у рот їм дишло.
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15.11.2024 12:34 Відповісти
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15.11.2024 12:35 Відповісти
Краще переглянути членство угорщини та словачини в ЄС!
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15.11.2024 12:37 Відповісти
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15.11.2024 12:41 Відповісти
Руссскава языка не существует -- https://www.youtube.com/watch?v=GfiGTngT1eI
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15.11.2024 12:39 Відповісти
Ця угорська жаба ніколи й не приховувала того, що вона лежить під ху#лом.
Але зараз він пропонує тихенько так "забути", за що ці санкції було введено.
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15.11.2024 12:40 Відповісти
Вітя боїться що високі ( як для однієї з найбідніших країн ЄС - Угорщини ) ціни на газ - обвалять його рейтинг і можуть коштувати йому влади . Тому йому й свербить в одному місці .
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15.11.2024 12:44 Відповісти
Цій жабі свербить того шо ***** його міцно за яйоли тримає.
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15.11.2024 13:20 Відповісти
Так, треба переглянути. В сторону збільшення!
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15.11.2024 12:48 Відповісти
Вірно. Переглянути. Ввести ембарго.
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15.11.2024 12:53 Відповісти
кріт путіна заспівав свою пісню
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15.11.2024 12:57 Відповісти
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15.11.2024 13:02 Відповісти
"Проте Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує 80-85% газу з Росії. Також 80% поставок сирої нафти надходить з РФ. "
======================================================
Риторичне питання - чий уряд в цьому допомагає мадярським ЧмОрбанам?
Та звісно ж - ЗЕлуплений!
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15.11.2024 13:04 Відповісти
Чехія, Австрія, Швейцарія теж не мають виходу до моря.
Мерзнуть мабуть бідолашні без кацапського газу.
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15.11.2024 13:12 Відповісти
Це тобі ху...до наказало, чи підзаробити забажав
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15.11.2024 13:13 Відповісти
Звісно - і помножити їх удесятеро!
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15.11.2024 13:17 Відповісти
Ця проросійська паскуда ніяк не заспокоїтся ,що ж скачи враже як рашиський цар каже.
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15.11.2024 14:47 Відповісти
Ціни і так падають. А кацапам потрібні високі ціни на нафту. Орбан загубив методичку?
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15.11.2024 15:01 Відповісти
Складається таке враження, що орбана з його *********** лобі тримають у ЄС для балансу та щоб було на кого звалити небажання допомогти нам перемогти орду та слабкість Європи у політичному та військовому плані.
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15.11.2024 15:20 Відповісти
 
 