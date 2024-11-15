ЄС має переглянути енергетичні санкції проти Росії, - Орбан
Європейський Союз має переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують ціни на енергоносії на високому рівні.
Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Він вважає, що "ціни на енергоносії повинні бути знижені у будь-який спосіб".
"Це означає, що санкції повинні бути переглянуті, тому що за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", - сказав угорський прем'єр.
За словами Орбана, американські компанії платять чверть суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ та електроенергію, і цей недолік не може бути подолано іншими способами.
Орбан критикує санкції ЄС проти РФ
Після повномасштабного вторгнення РФ Віктор Орбан різко критикував санкції ЄС проти Росії.
Країни Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російських енергоносіїв. Проте Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує 80-85% газу з Росії. Також 80% поставок сирої нафти надходить з РФ.
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Угорщина прикуплена газовими грошима з Росії.
Електроенергію з росії в ЄС не єкспортували в гігімасштабах.
Про що взагалі мова?
Про вугілля? Про мазут? На це санкцій теж не накладали.
Якась пусто-маячня.
Але зараз він пропонує тихенько так "забути", за що ці санкції було введено.
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Риторичне питання - чий уряд в цьому допомагає мадярським ЧмОрбанам?
Та звісно ж - ЗЕлуплений!
Мерзнуть мабуть бідолашні без кацапського газу.