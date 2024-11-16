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Новини Санкції проти Росії
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США введуть санкції проти одного з найбільших російських банків, який один з останніх зберігає доступ до SWIFT, - ЗМІ

Санкції

Останній із великих державних банків у Росії – "Газпром", який зберігає доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах, стане об'єктом нових санкцій США.

Про це повідомляє Nikkei з посиланням на обізнаних із питанням чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість занесення "Газпромбанку" (ГПБ) до "чорних списків" - це третій за розміром активів банк в Росії, який є "хабом" для газових розрахунків із Європою. Як повідомляють джерела медіаресурсу, "Газпрому" будуть заборонені будь-які операції з американськими банками. Рішення щодо санкцій буде ухвалено до кінця листопада - США повідомили про це партнерів по G7, розповіли джерела видання, серед яких високопоставлені європейські чиновники.

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Як зазначає The Moscow Times, "Газпромбанк", який на третину безпосередньо належить "Газпрому", а ще на 40% - його пенсійному фонду, досі не потрапляв під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під блокуючими санкціями перебувають його топменеджери і дочірня IT-компанія. У Євросоюзі ГПБ також уникнув "чорних списків", а блокуючі санкції проти банку ввела лише Велика Британія.

У результаті банк зміг стати одним із головних "зберігачів" гігантських запасів валюти, які Кремль зібрав за кордоном після того, як активи Центрального банку на Заході були заморожені. Станом на середину 2024 року, за оцінками наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, ці "тіньові резерви" досягли 180 млрд дол. На його думку, ці гроші можуть бути використані для оплати критичного імпорту або підтримки курсу рубля, якщо ситуація в російській економіці радикально погіршиться.

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З початку 2023 року в ГПБ виникли проблеми з операціями в доларах після того, як американські JPMorgan Chase Bank і Bank of New York Mellon (BoNY) закрили йому кореспондентські рахунки. На сайті банку зазначається, що зараз йому доступні перекази в євро, китайських юанях і казахстанських тенге.

Через кілька років після приходу до влади Володимира Путіна банк потрапив під вплив найближчих друзів кремлівського лідера - Юрія Ковальчука та Миколи Шамалова. У банку і структурах, що його контролюють, працювали члени сім'ї Ковальчука і Шамалова та інші представники путінської еліти.

Автор: 

банки (7708) росія (64895) санкції (11760) США (22455)


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Топ коментарі
+6
А відключити від ''свіфту'' слабо? Чи це вже ескалація?
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16.11.2024 20:57
+4
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16.11.2024 20:55
+4
не пройшло й 11 рокiв
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16.11.2024 20:57
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16.11.2024 20:55 Відповісти
А відключити від ''свіфту'' слабо? Чи це вже ескалація?
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16.11.2024 20:57 Відповісти
SWIFT зареєстрований у Бельгії. Так що юридично відключити рф або США можуть тільки бельгійці.
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16.11.2024 21:08 Відповісти
Можуть, після введення санкцій з боку ЄС- в обов'язковому порядку і після введення санкцій США, через ризик застосування вторинних санкцій..
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16.11.2024 21:15 Відповісти
SWIFT, це приватна компанія із інтеранціональним капіталом, " закрити"можна тільки після введення санкцій.
Це раз.
Друге- " з початку 2023 року вже закриті прямі коррахунки у долларах США.
Заборонити розраховуватися в юанях 5іхтоткрім Китяю не змозі.
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16.11.2024 21:14 Відповісти
не пройшло й 11 рокiв
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16.11.2024 20:57 Відповісти
Пекельна потужність
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16.11.2024 21:00 Відповісти
На недельку? До второго? чи тількі до інавгурації трампона?
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16.11.2024 21:01 Відповісти
Aй яй яй,весь цей час Байден не хотів відключити всі рабcійські банкu від Свіфт.
А щоб зробити це треба просто програти вибори Трампу.
Зараз Орбан битиметься в істериці разом із Фіцо
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16.11.2024 21:03 Відповісти
воу-воу, а якщо ескалація, а якщо ядерка? подумайте, будьте відповідальними.
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16.11.2024 21:54 Відповісти
Санкції кажете.
Тобто, тільки-но зараз амери погрожують від'єднати газпромбанк, через який йшли 100% на фінансування війни на знищення України й українців? Чотирнадцять років... Америка починає деградувати ще з часів самого білого чорного Абами. Як вони пишались своєю демократією при обаміі. Сподіваюся, що перша ядерна бімба над Америкою вб'є тільки самих толерантних
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16.11.2024 22:00 Відповісти
Ета какой то позор..
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17.11.2024 00:52 Відповісти
 
 