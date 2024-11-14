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Новини Санкції проти Росії
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ЄС готує новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії, який мають затвердити до кінця року, - Bloomberg

Євросоюз готує 15-й пакет санкції проти тіньового флоту Росії

Європейський Союз працює над вже 15-м пакетом санкцій проти Росії, який буде спрямований проти так званого "тіньового флоту" танкерів, які РФ використовує для експорту своєї нафти на світові ринки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, цей пакет санкцій Євросоюз затвердить до кінця цього року. 

Він міститиме заходи проти "тіньового флоту", а також осіб, причетних до незаконної торгівлі російською нафтою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликав посилити санкції проти "тіньового флоту" РФ та обмежити ціни на російську нафту 

Держави-члени ЄС все ще обговорюють деталі санкцій, які повинні бути одноголосно схвалені 27 країнами-членами. Але в останні місяці Євросоюзу дедалі складніше отримати одноголосну підтримку санкційних пакетів, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето, пише агентство.

Євросоюз додатково працює над ширшим пакетом санкцій, який сподівається ухвалити на початку 2025 року – можливо, до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, – коли головування в ЄС перейде від Угорщини до Польщі. 

До цих санкцій можуть увійти подальші торгівельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Деякі країни ЄС також пропонують обмеження на торгівлю російським скрапленим газом, йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Панама позбавить свого прапора чотири танкери тіньового флоту РФ 

Автор: 

росія (65010) санкції (11794) флот (327) Євросоюз (13360) танкер (328)


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Чому санкції не працюють? Тому, що захід вводить санкції так, щоб власні доходи не постраждали. оскільки це автоматично означає, що і доходи рашистів не постраждають - то усі санкції це як у відомій пісні - для того, щоби по-новому залишалось все по-старому
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14.11.2024 20:20 Відповісти
Санкции работают, но Россия постоянно ищет лазейки. Проблема в том что Россия ничего не производит кроме сырого ресурса, а этот сырой ресурс легко продать.
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14.11.2024 20:26 Відповісти
Помню как они вводили санкции каждый месяц. Эх, были времена.
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14.11.2024 20:24 Відповісти
Ішов 3254 рік.ЄС продовжував готувати санкції.котрі розпочав готовити їх у 2022 році проти рабсєї
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14.11.2024 20:34 Відповісти
Зламайте нафто-газову голку Словаччині та Угорщині. До 5 грудня не так багато часу лишилось. Ото буде весело у вашому занепокоєно-стурбованому ЄС!
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14.11.2024 20:51 Відповісти
Осіб - Моссаду, "тіньовий флот -торпедам. Самі дієві санкції.
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14.11.2024 21:09 Відповісти
Треба такі самі санкції, що спрацювали на "північному потоці". Все інше - недієві напівміри.
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14.11.2024 22:09 Відповісти
 
 