ЄС готує новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії, який мають затвердити до кінця року, - Bloomberg

Європейський Союз працює над вже 15-м пакетом санкцій проти Росії, який буде спрямований проти так званого "тіньового флоту" танкерів, які РФ використовує для експорту своєї нафти на світові ринки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, цей пакет санкцій Євросоюз затвердить до кінця цього року.

Він міститиме заходи проти "тіньового флоту", а також осіб, причетних до незаконної торгівлі російською нафтою.

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Держави-члени ЄС все ще обговорюють деталі санкцій, які повинні бути одноголосно схвалені 27 країнами-членами. Але в останні місяці Євросоюзу дедалі складніше отримати одноголосну підтримку санкційних пакетів, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето, пише агентство.

Євросоюз додатково працює над ширшим пакетом санкцій, який сподівається ухвалити на початку 2025 року – можливо, до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, – коли головування в ЄС перейде від Угорщини до Польщі.

До цих санкцій можуть увійти подальші торгівельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Деякі країни ЄС також пропонують обмеження на торгівлю російським скрапленим газом, йдеться в матеріалі.

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