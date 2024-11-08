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Панама позбавить свого прапора чотири танкери тіньового флоту РФ

Танкер

Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського тіньового флоту, що потрапили під санкції США.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Власниками суден є компанії із Сінгапура - LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping. Вони пов’язані з "дочкою" підсанкційної російської газової компанії "Новатек" New Transhipment FZE, що базується в ОАЕ.

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LNG-танкери цих компаній North Air, North Mountain, North Way і North Sky транспортують скраплений природний газ і раніше були ідентифіковані як частина "тіньового флоту" Росії. Їхні власники намагалися обійти санкції проти проєкту Arctic LNG 2 через підставні компанії в юрисдикціях третіх країн.

У морській адміністрації зазначили, що Панама продовжує уважно стежити за своїм флотом і вживатиме рішучих заходів для анулювання будь-яких суден за зловживання.

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Автор: 

санкції (12298) танкер (360) Панама (79)


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Топ коментарі
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Звірюки...
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08.11.2024 23:40 Відповісти
+2
Вони підуть під,,Веселим Роджером" !
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08.11.2024 23:41 Відповісти
+2
І-і-і-і? Ці чотири танкера перейдуть під, наприклад, ліберійський чи вінсентовський прапор і що далі? Потрібні дії світового рівня щоб забанені морські судна не мали змоги змінювати прапори і назви та виходити з-під санційних дій. Банити по IMO номеру, який не змінюється.
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08.11.2024 23:43 Відповісти
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08.11.2024 23:40 Відповісти
Вони підуть під,,Веселим Роджером" !
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08.11.2024 23:41 Відповісти
Або під монгольським прапором. У Монголії, як виявляється, є також свій морський флот. Вірніше, вони за помірні гроші надають у користування свій прапор. )))

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09.11.2024 10:27 Відповісти
І-і-і-і? Ці чотири танкера перейдуть під, наприклад, ліберійський чи вінсентовський прапор і що далі? Потрібні дії світового рівня щоб забанені морські судна не мали змоги змінювати прапори і назви та виходити з-під санційних дій. Банити по IMO номеру, який не змінюється.
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08.11.2024 23:43 Відповісти
з якого гондураса панамські прапори з самого почятку на кацапських танкерах були питання осталось без пояснень...
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08.11.2024 23:44 Відповісти
Бабло рішаєт...
Так само як і пше-тітушки найняли у фермерів трактори "покататися" за живі гроші. І таким чином зображували "протест" "ісконно пшеськіх" "ХВермерів"
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08.11.2024 23:47 Відповісти
та зрозуміло, питання було більш ріторичне на самому ділі ))
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08.11.2024 23:49 Відповісти
Це не регулюється. Люба країна власник судна може реєструвати його де завгодно, точніше, де це можливо. Не потрібно бути фізично ні самому судну, ні власнику. Достатньо набору документів про саме судно. Це, до речі, стосується і морських документів фізичної особи члена екіпажа подібного судна. Тобто ,,уродзонего,, кацапа з пакетом документів від уряду тої ж Панами. Можна мати і ліберійські, і панамські, і інші паспорти і ендорсменти ніколи в тих країнах не бувши. Вони прийдуть просто поштою.
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08.11.2024 23:58 Відповісти
дякую за роз'яснення.
саме за це і було і питання - чому панама з самого почятку пішла на реєстрацію кацапських калош?
хоч і не обізнаний в деталях, але в цілому сам процес цього дійства доволі зрозумілий...
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09.11.2024 00:05 Відповісти
LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping

чого вони не під санкціями?
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09.11.2024 00:11 Відповісти
а, вже під санкціями! добре.
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09.11.2024 00:18 Відповісти
 
 