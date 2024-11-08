Панама позбавить свого прапора чотири танкери тіньового флоту РФ
Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського тіньового флоту, що потрапили під санкції США.
Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Власниками суден є компанії із Сінгапура - LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping. Вони пов’язані з "дочкою" підсанкційної російської газової компанії "Новатек" New Transhipment FZE, що базується в ОАЕ.
LNG-танкери цих компаній North Air, North Mountain, North Way і North Sky транспортують скраплений природний газ і раніше були ідентифіковані як частина "тіньового флоту" Росії. Їхні власники намагалися обійти санкції проти проєкту Arctic LNG 2 через підставні компанії в юрисдикціях третіх країн.
У морській адміністрації зазначили, що Панама продовжує уважно стежити за своїм флотом і вживатиме рішучих заходів для анулювання будь-яких суден за зловживання.
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Так само як і пше-тітушки найняли у фермерів трактори "покататися" за живі гроші. І таким чином зображували "протест" "ісконно пшеськіх" "ХВермерів"
саме за це і було і питання - чому панама з самого почятку пішла на реєстрацію кацапських калош?
хоч і не обізнаний в деталях, але в цілому сам процес цього дійства доволі зрозумілий...
чого вони не під санкціями?