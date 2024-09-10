Панама долучилася до Спільного комюніке Саміту миру, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про приєднання Панами до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру в Швейцарії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у соцмережі Х.
"Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну. Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський додав, що на сьогодні вже 94 держави та організації "поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права".
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