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Панама долучилася до Спільного комюніке Саміту миру, - Зеленський

Комюніке саміту Миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив про приєднання Панами до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру в Швейцарії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у соцмережі Х.

"Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Розраховуємо на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну. Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський додав, що на сьогодні вже 94 держави та організації "поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права".

Читайте також: Україна підготує план до другого Саміту миру. РФ за бажанням може бути присутня на ньому, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Панама (78) Глобальний саміт миру (278)


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Мабуть Зєля і шобло щедро вклалися в панамські офшори.
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10.09.2024 13:52 Відповісти
И шо? А Монголия присоединилась к ордеру на арест Путина
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10.09.2024 14:04 Відповісти
чо за комуняке?
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10.09.2024 14:09 Відповісти
це перемога!
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10.09.2024 15:58 Відповісти
Про що ЦЕ?
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10.09.2024 16:26 Відповісти
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10.09.2024 16:48 Відповісти
 
 