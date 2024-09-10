РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6688 посетителей онлайн
Новости
598 6
Зеленский (19064) Панама (49) глобальный саммит мира (273)

Панама присоединилась к Общему коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Комюніке саміту Миру

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присоединении Панамы к Совместному коммюнике, принятому на первом Саммите мира в Швейцарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Я благодарю Республику Панама за присоединение к Совместному коммюнике об основах мира, принятого по итогам инаугурационного Саммита мира в Швейцарии. Рассчитываем на углубление дружественного диалога и сотрудничества с государствами Карибского бассейна. География стран, которые поддерживают принципы справедливого и прочного мира для Украины, продолжает расширяться", - говорится в сообщении.

Также Зеленский добавил, что на сегодня уже 94 государства и организации "разделяют наше общее видение, основанное на принципах Устава ООН и международного права".

Читайте также: Украина подготовит план ко второму Саммиту мира. РФ по желанию может присутствовать на нем, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть Зєля і шобло щедро вклалися в панамські офшори.
показать весь комментарий
10.09.2024 13:52 Ответить
И шо? А Монголия присоединилась к ордеру на арест Путина
показать весь комментарий
10.09.2024 14:04 Ответить
чо за комуняке?
показать весь комментарий
10.09.2024 14:09 Ответить
це перемога!
показать весь комментарий
10.09.2024 15:58 Ответить
Про що ЦЕ?
показать весь комментарий
10.09.2024 16:26 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2024 16:48 Ответить
 
 