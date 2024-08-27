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Украина подготовит план ко второму Саммиту мира. РФ по желанию может присутствовать на нем, - Зеленский

Зеленський про другий саміт миру

Присутствие Российской Федерации на втором Саммите мира по Украине является желанием всех стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

По словам главы государства, участие России в саммите мира, является "желанием всех стран", которые считают, что таким образом удастся завершить войну.

"Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было - нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов - более 100. Я считаю, что это было очень важно и успешно", - отметил Зеленский.

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Президент заявил, что Украина подготовит план для проведения второго Саммита мира.

"Представители РФ, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+8
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27.08.2024 16:21
+6
Яка користь від цих самітів Україні?Виглядає так,що вони проводяться тільки з однією метою,для легалізації ФСБшного щура Єрмака на міжнародній арені.
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27.08.2024 16:23
+6
Господи, прибери це непорозіміння з України! Прибери, Господи!
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27.08.2024 16:31
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Ага, крім України на цей саміт ніхто і не приїде.
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27.08.2024 16:06 Ответить
Безплатно - ні. Тому і податки збільшують. Видно Штати ще раз платити не хочуть, як і Швейцарія.
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27.08.2024 16:31 Ответить
при світлі свічки пиши блін.. "миротворець"...
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27.08.2024 16:15 Ответить
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27.08.2024 16:21 Ответить
Яка користь від цих самітів Україні?Виглядає так,що вони проводяться тільки з однією метою,для легалізації ФСБшного щура Єрмака на міжнародній арені.
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27.08.2024 16:23 Ответить
А що, той план, який підготували до першого саміту, викурили весь? 🤔
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27.08.2024 16:30 Ответить
Господи, прибери це непорозіміння з України! Прибери, Господи!
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27.08.2024 16:31 Ответить
Без прямої участі рф і Китаю (якби це не звучало неприємно для нас), ці усі Самміти - це пук у калюжу...
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27.08.2024 16:31 Ответить
Мабуть. треба готуватись до третього самиту мира.
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27.08.2024 16:51 Ответить
Нахіба воно їм? На росії свій ********* кокс є.
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27.08.2024 16:55 Ответить
Щоб косячків на всіх вистачило.
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27.08.2024 17:00 Ответить
Програма «Мільярд саммітів миру»?
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27.08.2024 17:13 Ответить
Буде договорняк 100%
До листопада суспільства "дозріють" і в нас і у них ..
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27.08.2024 17:28 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва
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27.08.2024 17:46 Ответить
А этот все с торбою носится
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27.08.2024 18:01 Ответить
Самітний самітник!
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27.08.2024 18:40 Ответить
Сподіваюсь, що другий Саміту миру буде ще потужнішим, ніж перший. Головне-не економити на бюджетних витратах на його проведення. Фуршети, фотосесії, шоппінги!
Ходять чутки, що Науру і Буркіна-Фасо план миру підпишуть!
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27.08.2024 19:38 Ответить
Представители РФ, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран" Источник:
Т.е проведение второго саммита полностью зависит от хотения России? А так как пацанам гнилые базары вести не по кайфу. То обсуждаться будет то что захочет Россия?
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27.08.2024 22:16 Ответить
 
 