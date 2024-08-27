Украина подготовит план ко второму Саммиту мира. РФ по желанию может присутствовать на нем, - Зеленский

Присутствие Российской Федерации на втором Саммите мира по Украине является желанием всех стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

По словам главы государства, участие России в саммите мира, является "желанием всех стран", которые считают, что таким образом удастся завершить войну.

"Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было - нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов - более 100. Я считаю, что это было очень важно и успешно", - отметил Зеленский.

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Президент заявил, что Украина подготовит план для проведения второго Саммита мира.

"Представители РФ, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран", - добавил Зеленский.