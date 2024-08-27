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Україна підготує план до другого Саміту миру. РФ за бажанням може бути присутня на ньому, - Зеленський

Зеленський про другий саміт миру

Присутність Російської Федерації на другому Саміті миру щодо України є бажанням всіх країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

За словами глави держави, участь Росії у саміті миру, є "бажанням всіх країн", які вважають, що таким чином вдасться завершити війну.

"Ми хотіли, щоб на першому саміті їхньої участі не було - нам вдалося зібрати країни без представників Росії. Не просто, але ми зібрали велику кількість країн та інституцій - понад 100. Я вважаю, що це було дуже важливо та успішно", - зазначив Зеленський.

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Президент заявив, що Україна підготує план для проведення другого Саміту миру.

"Представники РФ, якщо захочуть, вони будуть присутні, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+8
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27.08.2024 16:21
+6
Яка користь від цих самітів Україні?Виглядає так,що вони проводяться тільки з однією метою,для легалізації ФСБшного щура Єрмака на міжнародній арені.
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27.08.2024 16:23
+6
Господи, прибери це непорозіміння з України! Прибери, Господи!
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27.08.2024 16:31
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Ага, крім України на цей саміт ніхто і не приїде.
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27.08.2024 16:06 Відповісти
Безплатно - ні. Тому і податки збільшують. Видно Штати ще раз платити не хочуть, як і Швейцарія.
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27.08.2024 16:31 Відповісти
при світлі свічки пиши блін.. "миротворець"...
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27.08.2024 16:15 Відповісти
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27.08.2024 16:21 Відповісти
Яка користь від цих самітів Україні?Виглядає так,що вони проводяться тільки з однією метою,для легалізації ФСБшного щура Єрмака на міжнародній арені.
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27.08.2024 16:23 Відповісти
А що, той план, який підготували до першого саміту, викурили весь? 🤔
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27.08.2024 16:30 Відповісти
Господи, прибери це непорозіміння з України! Прибери, Господи!
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27.08.2024 16:31 Відповісти
Без прямої участі рф і Китаю (якби це не звучало неприємно для нас), ці усі Самміти - це пук у калюжу...
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27.08.2024 16:31 Відповісти
Мабуть. треба готуватись до третього самиту мира.
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27.08.2024 16:51 Відповісти
Нахіба воно їм? На росії свій ********* кокс є.
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27.08.2024 16:55 Відповісти
Щоб косячків на всіх вистачило.
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27.08.2024 17:00 Відповісти
Програма «Мільярд саммітів миру»?
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27.08.2024 17:13 Відповісти
Буде договорняк 100%
До листопада суспільства "дозріють" і в нас і у них ..
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27.08.2024 17:28 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва
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27.08.2024 17:46 Відповісти
А этот все с торбою носится
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27.08.2024 18:01 Відповісти
Самітний самітник!
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27.08.2024 18:40 Відповісти
Сподіваюсь, що другий Саміту миру буде ще потужнішим, ніж перший. Головне-не економити на бюджетних витратах на його проведення. Фуршети, фотосесії, шоппінги!
Ходять чутки, що Науру і Буркіна-Фасо план миру підпишуть!
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27.08.2024 19:38 Відповісти
Представители РФ, если захотят, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран" Источник:
Т.е проведение второго саммита полностью зависит от хотения России? А так как пацанам гнилые базары вести не по кайфу. То обсуждаться будет то что захочет Россия?
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27.08.2024 22:16 Відповісти
 
 