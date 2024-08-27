Україна підготує план до другого Саміту миру. РФ за бажанням може бути присутня на ньому, - Зеленський

Присутність Російської Федерації на другому Саміті миру щодо України є бажанням всіх країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

За словами глави держави, участь Росії у саміті миру, є "бажанням всіх країн", які вважають, що таким чином вдасться завершити війну.

"Ми хотіли, щоб на першому саміті їхньої участі не було - нам вдалося зібрати країни без представників Росії. Не просто, але ми зібрали велику кількість країн та інституцій - понад 100. Я вважаю, що це було дуже важливо та успішно", - зазначив Зеленський.

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Президент заявив, що Україна підготує план для проведення другого Саміту миру.

"Представники РФ, якщо захочуть, вони будуть присутні, інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", - додав Зеленський.