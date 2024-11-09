Панама лишит своего флага четыре танкера теневого флота РФ

Панамская морская администрация (AMP) лишит своего флага четыре судна российского теневого флота, попавшие под санкции США.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Владельцами судов являются компании из Сингапура - LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping. Они связаны с базирующейся в ОАЭ "дочкой" подсанкционной российской газовой компании "Новатэк" New Transhipment FZE.

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LNG-танкеры этих компаний North Air, North Mountain, North Way и North Sky транспортируют сжиженный природный газ и ранее были идентифицированы как часть "теневого флота" России. Их владельцы пытались обойти санкции против проекта Arctic LNG 2 через подставные компании в юрисдикциях третьих стран.

В морской администрации отметили, что Панама продолжает внимательно следить за своим флотом и будет принимать решительные меры для аннулирования любых судов за злоупотребления.

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