РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7635 посетителей онлайн
Новости
2 355 11

Панама лишит своего флага четыре танкера теневого флота РФ

Танкер

Панамская морская администрация (AMP) лишит своего флага четыре судна российского теневого флота, попавшие под санкции США.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Владельцами судов являются компании из Сингапура - LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping. Они связаны с базирующейся в ОАЭ "дочкой" подсанкционной российской газовой компании "Новатэк" New Transhipment FZE.

Читайте также: Панама присоединилась к Общему коммюнике Саммита мира, - Зеленский

LNG-танкеры этих компаний North Air, North Mountain, North Way и North Sky транспортируют сжиженный природный газ и ранее были идентифицированы как часть "теневого флота" России. Их владельцы пытались обойти санкции против проекта Arctic LNG 2 через подставные компании в юрисдикциях третьих стран.

В морской администрации отметили, что Панама продолжает внимательно следить за своим флотом и будет принимать решительные меры для аннулирования любых судов за злоупотребления.

Смотрите также: Российский "теневой флот" оставляет разливы нефти в мировых водах, - Politico. ФОТО

Автор: 

санкции (11247) танкер (143) Панама (53)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Звірюки...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:40
+2
Вони підуть під,,Веселим Роджером" !
показать весь комментарий
08.11.2024 23:41
+2
І-і-і-і? Ці чотири танкера перейдуть під, наприклад, ліберійський чи вінсентовський прапор і що далі? Потрібні дії світового рівня щоб забанені морські судна не мали змоги змінювати прапори і назви та виходити з-під санційних дій. Банити по IMO номеру, який не змінюється.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звірюки...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:40 Ответить
Вони підуть під,,Веселим Роджером" !
показать весь комментарий
08.11.2024 23:41 Ответить
Або під монгольським прапором. У Монголії, як виявляється, є також свій морський флот. Вірніше, вони за помірні гроші надають у користування свій прапор. )))

показать весь комментарий
09.11.2024 10:27 Ответить
І-і-і-і? Ці чотири танкера перейдуть під, наприклад, ліберійський чи вінсентовський прапор і що далі? Потрібні дії світового рівня щоб забанені морські судна не мали змоги змінювати прапори і назви та виходити з-під санційних дій. Банити по IMO номеру, який не змінюється.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:43 Ответить
з якого гондураса панамські прапори з самого почятку на кацапських танкерах були питання осталось без пояснень...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:44 Ответить
Бабло рішаєт...
Так само як і пше-тітушки найняли у фермерів трактори "покататися" за живі гроші. І таким чином зображували "протест" "ісконно пшеськіх" "ХВермерів"
показать весь комментарий
08.11.2024 23:47 Ответить
та зрозуміло, питання було більш ріторичне на самому ділі ))
показать весь комментарий
08.11.2024 23:49 Ответить
Це не регулюється. Люба країна власник судна може реєструвати його де завгодно, точніше, де це можливо. Не потрібно бути фізично ні самому судну, ні власнику. Достатньо набору документів про саме судно. Це, до речі, стосується і морських документів фізичної особи члена екіпажа подібного судна. Тобто ,,уродзонего,, кацапа з пакетом документів від уряду тої ж Панами. Можна мати і ліберійські, і панамські, і інші паспорти і ендорсменти ніколи в тих країнах не бувши. Вони прийдуть просто поштою.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:58 Ответить
дякую за роз'яснення.
саме за це і було і питання - чому панама з самого почятку пішла на реєстрацію кацапських калош?
хоч і не обізнаний в деталях, але в цілому сам процес цього дійства доволі зрозумілий...
показать весь комментарий
09.11.2024 00:05 Ответить
LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping

чого вони не під санкціями?
показать весь комментарий
09.11.2024 00:11 Ответить
а, вже під санкціями! добре.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:18 Ответить
 
 