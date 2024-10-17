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Российский "теневой флот" оставляет разливы нефти в мировых водах, - Politico. ФОТО

Журналисты обнаружили, по меньшей мере, девять случаев, когда суда "теневого флота" России, начиная с 2021 года, оставляли нефтяные разливы в мировых водах. Вероятным источником был танкер "Иннова", который в то время перевозил 1 миллион баррелей санкционной российской нефти из России.

Об этом говорится в расследовании Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что расследователи использовали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и объединили их с данными о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler. Они обнаружили утечки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира - от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.

Эти танкеры также проходили через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал. Это означает, что в случае серьезной аварии может произойти разрыв международных торговых путей.

Російський "тіньовий флот" залишає витоки нафти у світових водах

Также читайте: "Теневые" танкеры РФ осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на 273 млн евро, - Амелин

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила изданию, что танкеры представляют "значительную опасность" для морской среды, и выявленные журналистами случаи это иллюстрируют.

Поскольку Россия находится под западными санкциями, все больше танкеров переправляют ее нефть нелегально по всему миру, рискуя создать потенциальную экологическую катастрофу.

Російський "тіньовий флот" залишає витоки нафти у світових водах

Спутниковые снимки показывают, что небольшие аварии уже происходят по всему миру, по большей части, незаметно для властей.

Примером этого является "Иннова". 12 марта, через шесть дней после выхода из порта Мурманска на северо-западе России, спутники зафиксировали изображение длинного черного пятна на поверхности моря. Сигналы транспондера с судна указывают на то, что оно находилось на месте появления пятна.

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Російський "тіньовий флот" залишає витоки нафти у світових водах

Спутниковые снимки не могут определить, было ли это пятно точно нефтью.

Но по словам Александроса Гликаса, морского инженера и генерального директора компании DYNAMARINE, предоставляющей услуги по морским перевозкам, такие пятна часто возникают в результате сброса шламов - масляно-водной смеси, образующейся во время работы судна. Тот факт, что вещество можно увидеть из космоса, также убедительно свидетельствует о наличии нефти.

"Москва изменила маркировку своей сырой нефти, чтобы скрыть ее происхождение, и организовала постоянно растущий флот из более 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы избежать ограничения цены на нефть в 60 долларов за баррель, установленного "Большой семеркой" - тактика, которую Иран и Венесуэла также применяют для подобных целей", - пишет издание.

Эти суда не только скрипучие и в основном нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива, правительствами будет трудно привлечь эти суда к ответственности, добавляют журналисты.

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Автор: 

нефть (1930) россия (96095) танкер (149)


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Топ комментарии
+12
Руські свині свинячать скрізь де тільки з"являються
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17.10.2024 09:33
+4
Краще раз затопити це корито,менше буде бруду
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17.10.2024 09:39
+3
зато немає ескалації, пусть хоч все засруть, аби не було ескалації, аби не було ескалації....
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17.10.2024 09:42
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Руські свині свинячать скрізь де тільки з"являються
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17.10.2024 09:33 Ответить
Не називайте тих свиномордих кацапів "Руські"
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17.10.2024 11:11 Ответить
Московські
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17.10.2024 11:56 Ответить
Точно
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17.10.2024 13:10 Ответить
Краще раз затопити це корито,менше буде бруду
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17.10.2024 09:39 Ответить
зато немає ескалації, пусть хоч все засруть, аби не було ескалації, аби не було ескалації....
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17.10.2024 09:42 Ответить
Де грета тумберг чого не бастує в Брюселлі щоб там щось зробили по цьому поводу? А так забув вона на про-Хамаських та ісламістських ходах марширує. Паде Україна, паде Європа. І повірте кацапи з европ*дарами церимонится не будуть. За німців взагалі мовчу вони ще в 45-ому їхніх бабушек і дедушек в сраку іпали. Так що якщо вони рішили кинути Україну в цій битві то попереду на них чекає ще гірше ніж Україна пережила. Згине наш народ то і їхні довго не протягнуть
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17.10.2024 09:43 Ответить
єко-актівісти зайняті героїчною боротьбою з пластиковими пакетіками, їм не до розливів російської нафти
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17.10.2024 12:15 Ответить
Ну і? Вони засруть й знищать весь світ, а ви продовите констатувати, занепокоюватись та узгоджувати.
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17.10.2024 11:02 Ответить
Какой....ужас...красниє лінії
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17.10.2024 11:18 Ответить
Пора неравнодушным гражданам с разных стран организовывать свой "моссад". На всякие международные организации уже смысла надеяться нет, они лишь способны "выражать глубокую обеспокоенность"🤥...
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17.10.2024 11:28 Ответить
Їх непокоять витоки нафти. А те що знищують українців і Україну за допомогою тих танкерів, то нормально.
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17.10.2024 13:17 Ответить
 
 