Российский "теневой флот" оставляет разливы нефти в мировых водах, - Politico. ФОТО

Журналисты обнаружили, по меньшей мере, девять случаев, когда суда "теневого флота" России, начиная с 2021 года, оставляли нефтяные разливы в мировых водах. Вероятным источником был танкер "Иннова", который в то время перевозил 1 миллион баррелей санкционной российской нефти из России.

Об этом говорится в расследовании Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что расследователи использовали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и объединили их с данными о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler. Они обнаружили утечки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира - от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.

Эти танкеры также проходили через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал. Это означает, что в случае серьезной аварии может произойти разрыв международных торговых путей.

Также читайте: "Теневые" танкеры РФ осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на 273 млн евро, - Амелин

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила изданию, что танкеры представляют "значительную опасность" для морской среды, и выявленные журналистами случаи это иллюстрируют.

Поскольку Россия находится под западными санкциями, все больше танкеров переправляют ее нефть нелегально по всему миру, рискуя создать потенциальную экологическую катастрофу.

Спутниковые снимки показывают, что небольшие аварии уже происходят по всему миру, по большей части, незаметно для властей.

Примером этого является "Иннова". 12 марта, через шесть дней после выхода из порта Мурманска на северо-западе России, спутники зафиксировали изображение длинного черного пятна на поверхности моря. Сигналы транспондера с судна указывают на то, что оно находилось на месте появления пятна.

Читайте также: Танкер "теневого флота" РФ столкнулся с другим судном у берегов Дании, - Bloomberg





Спутниковые снимки не могут определить, было ли это пятно точно нефтью.

Но по словам Александроса Гликаса, морского инженера и генерального директора компании DYNAMARINE, предоставляющей услуги по морским перевозкам, такие пятна часто возникают в результате сброса шламов - масляно-водной смеси, образующейся во время работы судна. Тот факт, что вещество можно увидеть из космоса, также убедительно свидетельствует о наличии нефти.

"Москва изменила маркировку своей сырой нефти, чтобы скрыть ее происхождение, и организовала постоянно растущий флот из более 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы избежать ограничения цены на нефть в 60 долларов за баррель, установленного "Большой семеркой" - тактика, которую Иран и Венесуэла также применяют для подобных целей", - пишет издание.

Эти суда не только скрипучие и в основном нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива, правительствами будет трудно привлечь эти суда к ответственности, добавляют журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть: Мы покажем Путину, что полностью поддерживаем Украину