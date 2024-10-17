Російський "тіньовий флот" залишає витоки нафти у світових водах, - Politico. ФОТО

Журналісти виявили щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії, починаючи з 2021 року, залишали нафтові розливи у світових водах. Імовірним джерелом був танкер "Іннова", який в той час перевозив 1 мільйон барелів санкційної російської нафти з Росії.

Про це йдеться у розслідуванні Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розслідувачі використали супутникові знімки неурядової організації SkyTruth та поєднали їх з даними про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler. Вони виявили витоки нафти, пов’язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу – від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.

Ці танкери також проходили через жваві судноплавні коридори, такі як Червоне море і Панамський канал. Це означає, що у випадку серйозної аварії може відбутися розрив міжнародних торгівельних шляхів.

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Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила виданню, що танкери становлять "значну небезпеку" для морського середовища, й виявлені журналістами випадки це ілюструють.

Оскільки Росія перебуває під західними санкціями, все більше танкерів переправляють її нафту нелегально по всьому світу, ризикуючи створити потенційну екологічну катастрофу.

Супутникові знімки показують, що невеликі аварії вже відбуваються по всьому світу, здебільшого непомітно для влади.

Прикладом цього є "Іннова". 12 березня, через шість днів після виходу з порту Мурманська на північному заході Росії, супутники зафіксували зображення довгої чорної плями на поверхні моря. Сигнали транспондера з судна вказують на те, що воно перебувало на місці появи плями.

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Супутникові знімки не можуть визначити, чи була ця пляма точно нафтою.

Але за словами Александроса Гликаса, морського інженера і генерального директора компанії DYNAMARINE, що надає послуги з морських перевезень, такі плями часто виникають в результаті скидання шламів - олійно-водної суміші, що утворюється під час роботи судна. Той факт, що речовину можна побачити з космосу, також переконливо свідчить про наявність нафти.

"Москва змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження, і організувала постійно зростаючий флот з понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб уникнути обмеження ціни на нафту в 60 доларів за барель, встановленого "Великою сімкою" - тактика, яку Іран і Венесуела також застосовують для подібних цілей", - пише видання.

Ці судна не лише скрипучі й здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу, урядами буде важко притягнути ці судна до відповідальності, додають журналісти.

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