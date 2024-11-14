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Новости Санкции против России
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ЕС готовит новый пакет санкций против "теневого флота" России, который должны утвердить до конца года, - Bloomberg

Євросоюз готує 15-й пакет санкції проти тіньового флоту Росії

Европейский Союз работает над уже 15-м пакетом санкций против России, который будет направлен против так называемого "теневого флота" танкеров, которые РФ использует для экспорта своей нефти на мировые рынки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, этот пакет санкций Евросоюз утвердит до конца этого года.

Он будет содержать меры против "теневого флота", а также лиц, причастных к незаконной торговле российской нефтью.

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Государства-члены ЕС все еще обсуждают детали санкций, которые должны быть единогласно одобрены 27 странами-членами. Но в последние месяцы Евросоюзу все сложнее получить единогласную поддержку санкционных пакетов, поскольку Венгрия часто использует свое право вето, пишет агентство.

Евросоюз дополнительно работает над более широким пакетом санкций, который надеется принять в начале 2025 года - возможно, к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, - когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше.

В эти санкции могут войти дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Некоторые страны ЕС также предлагают ограничения на торговлю российским сжиженным газом, говорится в материале.

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Автор: 

россия (95418) санкции (11268) флот (808) Евросоюз (17089) танкер (145)


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Чому санкції не працюють? Тому, що захід вводить санкції так, щоб власні доходи не постраждали. оскільки це автоматично означає, що і доходи рашистів не постраждають - то усі санкції це як у відомій пісні - для того, щоби по-новому залишалось все по-старому
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14.11.2024 20:20 Ответить
Санкции работают, но Россия постоянно ищет лазейки. Проблема в том что Россия ничего не производит кроме сырого ресурса, а этот сырой ресурс легко продать.
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14.11.2024 20:26 Ответить
Помню как они вводили санкции каждый месяц. Эх, были времена.
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14.11.2024 20:24 Ответить
Ішов 3254 рік.ЄС продовжував готувати санкції.котрі розпочав готовити їх у 2022 році проти рабсєї
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14.11.2024 20:34 Ответить
Зламайте нафто-газову голку Словаччині та Угорщині. До 5 грудня не так багато часу лишилось. Ото буде весело у вашому занепокоєно-стурбованому ЄС!
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14.11.2024 20:51 Ответить
Осіб - Моссаду, "тіньовий флот -торпедам. Самі дієві санкції.
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14.11.2024 21:09 Ответить
Треба такі самі санкції, що спрацювали на "північному потоці". Все інше - недієві напівміри.
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14.11.2024 22:09 Ответить
 
 