ЕС готовит новый пакет санкций против "теневого флота" России, который должны утвердить до конца года, - Bloomberg

Европейский Союз работает над уже 15-м пакетом санкций против России, который будет направлен против так называемого "теневого флота" танкеров, которые РФ использует для экспорта своей нефти на мировые рынки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, этот пакет санкций Евросоюз утвердит до конца этого года.

Он будет содержать меры против "теневого флота", а также лиц, причастных к незаконной торговле российской нефтью.

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Государства-члены ЕС все еще обсуждают детали санкций, которые должны быть единогласно одобрены 27 странами-членами. Но в последние месяцы Евросоюзу все сложнее получить единогласную поддержку санкционных пакетов, поскольку Венгрия часто использует свое право вето, пишет агентство.

Евросоюз дополнительно работает над более широким пакетом санкций, который надеется принять в начале 2025 года - возможно, к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, - когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше.

В эти санкции могут войти дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Некоторые страны ЕС также предлагают ограничения на торговлю российским сжиженным газом, говорится в материале.

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