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Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью

лукашенко,путін

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью в рамках так называемого Союзного государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как заявил Путин, межгосударственный договор о гарантиях безопасности "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".

Он отметил, что речь идет, в частности, о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Беларуси.

Читайте также: Путин прилетел в Минск: "РФ и Беларусь наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности"

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+11
армяне теж підписували
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06.12.2024 18:17
+9
"Россияне сваих не брасают..." (Они их "кидают"...)
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06.12.2024 18:39
+7
Ага.
Хай Лука у Асада спитає, як ***** безпеку Сирії гарантує.
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06.12.2024 18:32
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Теоретично треба чекати нападу з боку бульбашії,але бульбафюрер занадто хитрожопий щоб ось так просто робити самогубство.
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06.12.2024 18:14 Ответить
З іншого боку, картопляник скоро відкине ратиці. Не може ж він жити вічно! І що буде тоді -- важко сказати.
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06.12.2024 18:16 Ответить
Буде захiдний военний округ ***** + тотальна мобiлiзацiя картопляникiв.
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06.12.2024 18:43 Ответить
армяне теж підписували
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06.12.2024 18:17 Ответить
Тільки хотів це написать...
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06.12.2024 18:38 Ответить
гарантії від х..ла потужно
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06.12.2024 18:23 Ответить
ПодписУй не подписУй все равно получишь ..
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06.12.2024 18:24 Ответить
Тепер і бульбафюрер буде смоктати у х%йла "пад арешнікам". Клешоногий ин наступний "в саюзнам гасударстві".
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06.12.2024 18:27 Ответить
Ні, його сі не відпустить
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06.12.2024 18:32 Ответить
Ага.
Хай Лука у Асада спитає, як ***** безпеку Сирії гарантує.
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06.12.2024 18:32 Ответить
"Россияне сваих не брасают..." (Они их "кидают"...)
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06.12.2024 18:39 Ответить
Це вже який сотий раз чи більше ?на цих фашиських виродків ніхто не звертає уваги от і бісятся чорти лякаючи світ то ядеркою то орешніком ,саме краще застрільтись виродки так буде всім краще.
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06.12.2024 18:41 Ответить
Невже домовилися що ху...лостан не нападе на Білорусь, чи навпаки. Нам він теж обіцяв. Не вір ху...Лу на чемодани сідячому
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06.12.2024 18:42 Ответить
Два старих пеRдуна, один з яких терорист номер один в світі, гонять понти перед світом. Які там угоди між хижаком і жертвою? Ось що буває, коли президенти балатуються не на один строк. Хто із дикунів спробував владу, той її ніколи не віддасть, а способів наєгорити нарід уйма.
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06.12.2024 18:53 Ответить
Вздрочнули друг другу насухую, побратски! 🤣 Убогое шапито...
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06.12.2024 18:54 Ответить
Вистава.
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06.12.2024 19:29 Ответить
Роблять вигляд що крути, а по суті справи вдвох просто не так сцикотно, але сцуться 100%.
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06.12.2024 19:30 Ответить
Не зрозуміло хто кого копіює,зєля пуйла ,чи пуйло зелю?
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06.12.2024 19:45 Ответить
З Сирії погнали рашистів, то Пуйло люробить вигляд що він пєрвий парінь на Білорусі.
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06.12.2024 20:06 Ответить
ця х#йня вам не допоможе
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06.12.2024 21:08 Ответить
Честное пионерское!
А салют?
Вот!
.... ну теперь верю
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06.12.2024 23:57 Ответить
 
 