Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью
Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью в рамках так называемого Союзного государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Как заявил Путин, межгосударственный договор о гарантиях безопасности "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".
Он отметил, что речь идет, в частности, о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Беларуси.
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+11 Yurii #596422
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+9 Яр Холодний
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Хай Лука у Асада спитає, як ***** безпеку Сирії гарантує.
А салют?
Вот!
.... ну теперь верю