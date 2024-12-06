Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью в рамках так называемого Союзного государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как заявил Путин, межгосударственный договор о гарантиях безопасности "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".

Он отметил, что речь идет, в частности, о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Беларуси.

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