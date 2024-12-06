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Путін і Лукашенко підписали Договір про гарантії безпеки між РФ та Білоруссю

лукашенко,путін

Володимир Путін і Олександр Лукашенко у Мінську підписали Договір про гарантії безпеки між РФ та Білоруссю у рамках так званої Союзної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Як заявив Путін, міждержавний договір про гарантії безпеки "визначає взаємні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії та Білорусі, цілісності та недоторканності території та зовнішнього кордону Союзної держави, причому із задіянням всіх наявних сил та засобів" .

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про російську тактичну ядерну зброю, розташовану на території Білорусі.

Також читайте: Путін пообіцяв Лукашенку передати "Орешник" у другій половині 2025 року

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23798) росія (65122)


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Топ коментарі
+11
армяне теж підписували
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06.12.2024 18:17
+9
"Россияне сваих не брасают..." (Они их "кидают"...)
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06.12.2024 18:39
+7
Ага.
Хай Лука у Асада спитає, як ***** безпеку Сирії гарантує.
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06.12.2024 18:32
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Теоретично треба чекати нападу з боку бульбашії,але бульбафюрер занадто хитрожопий щоб ось так просто робити самогубство.
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06.12.2024 18:14 Відповісти
З іншого боку, картопляник скоро відкине ратиці. Не може ж він жити вічно! І що буде тоді -- важко сказати.
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06.12.2024 18:16 Відповісти
Буде захiдний военний округ ***** + тотальна мобiлiзацiя картопляникiв.
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06.12.2024 18:43 Відповісти
армяне теж підписували
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06.12.2024 18:17 Відповісти
Тільки хотів це написать...
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06.12.2024 18:38 Відповісти
гарантії від х..ла потужно
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06.12.2024 18:23 Відповісти
ПодписУй не подписУй все равно получишь ..
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06.12.2024 18:24 Відповісти
Тепер і бульбафюрер буде смоктати у х%йла "пад арешнікам". Клешоногий ин наступний "в саюзнам гасударстві".
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06.12.2024 18:27 Відповісти
Ні, його сі не відпустить
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06.12.2024 18:32 Відповісти
Ага.
Хай Лука у Асада спитає, як ***** безпеку Сирії гарантує.
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06.12.2024 18:32 Відповісти
"Россияне сваих не брасают..." (Они их "кидают"...)
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06.12.2024 18:39 Відповісти
Це вже який сотий раз чи більше ?на цих фашиських виродків ніхто не звертає уваги от і бісятся чорти лякаючи світ то ядеркою то орешніком ,саме краще застрільтись виродки так буде всім краще.
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06.12.2024 18:41 Відповісти
Невже домовилися що ху...лостан не нападе на Білорусь, чи навпаки. Нам він теж обіцяв. Не вір ху...Лу на чемодани сідячому
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06.12.2024 18:42 Відповісти
Два старих пеRдуна, один з яких терорист номер один в світі, гонять понти перед світом. Які там угоди між хижаком і жертвою? Ось що буває, коли президенти балатуються не на один строк. Хто із дикунів спробував владу, той її ніколи не віддасть, а способів наєгорити нарід уйма.
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06.12.2024 18:53 Відповісти
Вздрочнули друг другу насухую, побратски! 🤣 Убогое шапито...
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06.12.2024 18:54 Відповісти
Вистава.
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06.12.2024 19:29 Відповісти
Роблять вигляд що крути, а по суті справи вдвох просто не так сцикотно, але сцуться 100%.
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06.12.2024 19:30 Відповісти
Не зрозуміло хто кого копіює,зєля пуйла ,чи пуйло зелю?
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06.12.2024 19:45 Відповісти
З Сирії погнали рашистів, то Пуйло люробить вигляд що він пєрвий парінь на Білорусі.
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06.12.2024 20:06 Відповісти
ця х#йня вам не допоможе
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06.12.2024 21:08 Відповісти
Честное пионерское!
А салют?
Вот!
.... ну теперь верю
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06.12.2024 23:57 Відповісти
 
 