Путін і Лукашенко підписали Договір про гарантії безпеки між РФ та Білоруссю

Володимир Путін і Олександр Лукашенко у Мінську підписали Договір про гарантії безпеки між РФ та Білоруссю у рамках так званої Союзної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Як заявив Путін, міждержавний договір про гарантії безпеки "визначає взаємні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії та Білорусі, цілісності та недоторканності території та зовнішнього кордону Союзної держави, причому із задіянням всіх наявних сил та засобів" .

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про російську тактичну ядерну зброю, розташовану на території Білорусі.

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