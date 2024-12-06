Декларации руководителя Кировоградской областной прокуратуры Стрелюка изъяли из открытого доступа

Ежегодные декларации руководителя Кировоградской областной прокуратуры Яна Стрелюка НАПК изъяло из публичного доступа.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора на информационный запрос "Формата", информирует Цензор.НЕТ.

Декларации изъяли после обращения Стрелюка с соответствующим ходатайством в ноябре 2023 года. Сейчас в открытом доступе отсутствуют все декларации чиновника.

Среди руководителей областных прокуратур в Украине декларации изъяли только руководители Кировоградской и Херсонской облпрокуратур.

Согласно законодательству, основанием для изъятия деклараций из открытого доступа может быть осуществление такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности. Декларации будут открыты через 90 дней после прекращения военного положения или увольнения с должности.

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