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Новости Е-декларации госслужащих
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Декларации руководителя Кировоградской областной прокуратуры Стрелюка изъяли из открытого доступа

керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк

Ежегодные декларации руководителя Кировоградской областной прокуратуры Яна Стрелюка НАПК изъяло из публичного доступа.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора на информационный запрос "Формата", информирует Цензор.НЕТ.

Декларации изъяли после обращения Стрелюка с соответствующим ходатайством в ноябре 2023 года. Сейчас в открытом доступе отсутствуют все декларации чиновника.

Среди руководителей областных прокуратур в Украине декларации изъяли только руководители Кировоградской и Херсонской облпрокуратур.

Согласно законодательству, основанием для изъятия деклараций из открытого доступа может быть осуществление такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности. Декларации будут открыты через 90 дней после прекращения военного положения или увольнения с должности.

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Автор: 

декларация (1354) прокурор (1128) НАПК (1220) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+21
Мама дорогая!!!
Чувак ,наверное ,ХРАНИТЕЛЬ ПРОКУРОРСКОГО ОБЩАКА - не меньше !!!!
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06.12.2024 19:12
+17
Стісняєтесь, паскуди?
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06.12.2024 19:02
+16
контррозвідувальний прокурор
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06.12.2024 19:12
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Стісняєтесь, паскуди?
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06.12.2024 19:02 Ответить
Застєнчєвий ворішка?
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06.12.2024 19:24 Ответить
цеж прокурори-інваліди
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06.12.2024 19:04 Ответить
Ще й пенсіонер...
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06.12.2024 20:12 Ответить
Мама дорогая!!!
Чувак ,наверное ,ХРАНИТЕЛЬ ПРОКУРОРСКОГО ОБЩАКА - не меньше !!!!
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06.12.2024 19:12 Ответить
контррозвідувальний прокурор
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06.12.2024 19:12 Ответить
прокурорський інвалід - контррозвідник під грифом...
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06.12.2024 19:17 Ответить
Кого ж, чи що ж вони ,,розвідують"?!
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06.12.2024 19:13 Ответить
Мабуть стільки накрав, що столичне начальство аж оторопіло.
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06.12.2024 19:13 Ответить
столичне начальство не тільки оторопіло уху їли але ще й горілку пили
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06.12.2024 19:23 Ответить
Шифруються, самі ''чесні''
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06.12.2024 19:14 Ответить
Не даремно туди Червінського запроторували і там судили - територія поза законом...
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06.12.2024 19:20 Ответить
Вы молодец, вы подметили главное
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06.12.2024 20:00 Ответить
Ось ще вам «оперативників» на лопаті:
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06.12.2024 19:21 Ответить
Оце накрався , соромно самому що люди побачать. Дикуни , ніяк не можуть нажертися .
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06.12.2024 19:27 Ответить
Ну, шо - кінець епохи бідності для них ВЖЕ настав, тепер можна і поржать?
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06.12.2024 19:27 Ответить
все зєлєзаконно! навіть ***** носа не підточить! особисті дані про інвалідність, ще за пару років до свого народження, має повне право не публікувати. (українська конвенція прав влядців 2019 року) )))
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06.12.2024 19:34 Ответить
Це ж скільки він намародерив і зробив горя Українцям що забашляв даже на таке
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06.12.2024 19:58 Ответить
А як на фото змінити зачіску та колір волосся - він нікого не нагадує 😳😳😳
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06.12.2024 20:01 Ответить
А так было можно?
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06.12.2024 20:10 Ответить
А хтось сумнівався, що такі потужні менеджери, як прокурори-інааліди, які легально грабують Пенсійний фонд, будуть звільнені з органів Прокуратури України. Та на таких потужних прокурорам-інвалідах вся прокуратура тримається.
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06.12.2024 20:50 Ответить
видно збирається нерухомість прикупити, власники якої вже не збираються повертатись в Україну.
Передбачувані процеси при зеленій єрмакратії.
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06.12.2024 20:52 Ответить
Йому нема чого з того приводу переживати. Днями в Кіровоградській обл. відбувся суд над депутатом місцевого розливу, який "забув" задекларувати 6,5млн. грн.. Суддя назначив.... штраф 6500грн і рік не займати керівних посад ... А тут цілий недоторканий прокурор...
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06.12.2024 21:26 Ответить
Слава вильной Украине
Доигрались а дальше дупа
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06.12.2024 23:33 Ответить
Є що скривати
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07.12.2024 19:10 Ответить
 
 