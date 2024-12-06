Декларации руководителя Кировоградской областной прокуратуры Стрелюка изъяли из открытого доступа
Ежегодные декларации руководителя Кировоградской областной прокуратуры Яна Стрелюка НАПК изъяло из публичного доступа.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора на информационный запрос "Формата", информирует Цензор.НЕТ.
Декларации изъяли после обращения Стрелюка с соответствующим ходатайством в ноябре 2023 года. Сейчас в открытом доступе отсутствуют все декларации чиновника.
Среди руководителей областных прокуратур в Украине декларации изъяли только руководители Кировоградской и Херсонской облпрокуратур.
Согласно законодательству, основанием для изъятия деклараций из открытого доступа может быть осуществление такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности. Декларации будут открыты через 90 дней после прекращения военного положения или увольнения с должности.
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Чувак ,наверное ,ХРАНИТЕЛЬ ПРОКУРОРСКОГО ОБЩАКА - не меньше !!!!
оторопілоуху їли але ще й горілку пили
Передбачувані процеси при зеленій єрмакратії.
Доигрались а дальше дупа