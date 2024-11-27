Экс-руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник продолжает работать прокурором после скандала с инвалидностью, - ЦПК
Бывший глава Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник, который уволился на фоне скандала с инвалидностями, продолжает работать прокурором - его назначили на должность прокурора отдела областной прокуратуры.
Об этом сообщает Центр Противодействия Коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"На фото - уже бывший руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник, который уволился с этой должности на фоне скандала с инвалидностью.
Но Олейник продолжает работать прокурором. Как сообщили ЦПК в ответ на наш запрос в Офис генпрокурора, Олейник назначен прокурором отдела областной прокуратуры.
Он будет занимать эту должность до марта 2026 года, пока другой прокурор находится в отпуске по уходу за ребенком.
Кроме того, нам сообщили, что Офис Генпрокурора продлил еще на месяц служебное расследование в отношении хмельницких прокуроров с инвалидностью. Говорят, что из-за необходимости в проведении дополнительных проверочных действий.
Мы в ЦПК продолжим следить за этим делом и через месяц снова спросим, какие же результаты расследования. Если кто-то хочет дождаться, пока все забудется, то у них ничего не получится.
Пока не будет результатов служебного расследования, Олейник и другие 60 хмельницких прокуроров с инвалидностью, продолжат работать в органах прокуратуры. И будут получать соответствующие пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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А покинути не може - совість не дозволяє. За народ все журитсья
Отже, все цілком відповідає дійсності, - українські прокурори дбають про себе, піклуються про власне здоров'я, наглядають за покращенням свого майнового стану. І все це - за державний кошт.
Ні. Ні. Ні...
День, в якому не пнули прокурорів, для декого пройшов даром😂😂😂😂
ЦПК це шо за організація? Хочеться почути про їх діяльність і яку користь вона принесла Україні, те, що в радіной і шабуніна все ок, зрозуміло. А як щодо України? Користь від ЦПК в чому полягає?
Після його появи корупціонери владоможці стали взагалі безкарні і від того наче божевільні якщо поруч бабло з'являється.
Давайте ще. Ми ж не Америка, де навіть тих кого спіймали на місці злочину, забороняється називати винним поки це не буде встановлено судом. В нас же будь хто може нащивати злочинцями будь кого без жодного покарання за це. Повний бардак, суцільний срач, хайп, безвідповідальність грантових дебілів.