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Экс-руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник продолжает работать прокурором после скандала с инвалидностью, - ЦПК

Прокурор Олексій Олійник

Бывший глава Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник, который уволился на фоне скандала с инвалидностями, продолжает работать прокурором - его назначили на должность прокурора отдела областной прокуратуры.

Об этом сообщает Центр Противодействия Коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - уже бывший руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник, который уволился с этой должности на фоне скандала с инвалидностью.

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Но Олейник продолжает работать прокурором. Как сообщили ЦПК в ответ на наш запрос в Офис генпрокурора, Олейник назначен прокурором отдела областной прокуратуры.

Он будет занимать эту должность до марта 2026 года, пока другой прокурор находится в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, нам сообщили, что Офис Генпрокурора продлил еще на месяц служебное расследование в отношении хмельницких прокуроров с инвалидностью. Говорят, что из-за необходимости в проведении дополнительных проверочных действий.

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Мы в ЦПК продолжим следить за этим делом и через месяц снова спросим, какие же результаты расследования. Если кто-то хочет дождаться, пока все забудется, то у них ничего не получится.

Пока не будет результатов служебного расследования, Олейник и другие 60 хмельницких прокуроров с инвалидностью, продолжат работать в органах прокуратуры. И будут получать соответствующие пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.

ЦПД про прокурора Олійника
ЦПД про прокурора Олійника

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Автор: 

прокуратура (5008) прокурор (1128) Центр противодействия коррупции (247) инвалидность (171) Хмельницкая область (50)


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Топ комментарии
+15
А можно его разобрать на органы для пересадки раненым защитникам Украины?
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27.11.2024 16:27
+12
Почему его не мобилизуют? он что особенный?
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27.11.2024 16:28
+12
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27.11.2024 16:42
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Правила форума Совет форумчан
А можно его разобрать на органы для пересадки раненым защитникам Украины?
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27.11.2024 16:27 Ответить
Нашо така інфекція в нормальному тілі? Хіба що на добрива перемішатаи разом з тима рашистами бо воно як і ця влада загалом від них не сильно відрізняється.
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27.11.2024 16:31 Ответить
Ну. не скажите. Если эта ****** не бухала и не кололась, то все его донорские органы будут не лишними.
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27.11.2024 16:43 Ответить
Кроме головного моозга, конешно.
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27.11.2024 16:44 Ответить
Омерта‼️🤢🤡🎪КРОВАВА БАНДА , членів группіровкі , не здасть ніколи, тільки відступників - ногами вперед ! Рука руку миє , знає добре таблицю ділення :50% на гору
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27.11.2024 17:19 Ответить
Почему его не мобилизуют? он что особенный?
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27.11.2024 16:28 Ответить
він інвалід, і на додачу заброньований
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27.11.2024 17:20 Ответить
Комусь жеж треба соблюдать законності, кінець кінцем
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28.11.2024 01:27 Ответить
Та ні, він просто наркоман
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27.11.2024 16:30 Ответить
Така важка і небезпечна робота, що аж інвалідом став в 25 років.
А покинути не може - совість не дозволяє. За народ все журитсья
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27.11.2024 16:30 Ответить
Цікаво, він "Резерв+" встановив в телефон ?
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27.11.2024 16:30 Ответить
Він шо лох?
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27.11.2024 16:31 Ответить
Скажу, власне, зі свого досвіду. За все життя я ніразу не зтикався з прокуратурою, як і більшість 99% тут. То може цей орган дійсно і нахер не потрібний і тому всіх цих трутнів скоріше на фронт оформити?
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27.11.2024 16:36 Ответить
Ось така ***** малята
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27.11.2024 16:40 Ответить
Хтось же иого призначив - такого кристально - чесного
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27.11.2024 16:41 Ответить
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27.11.2024 17:33 Ответить
Система
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27.11.2024 16:41 Ответить
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27.11.2024 16:42 Ответить
Слово "прокурор" походить від латинського "procurare", - що означає "дбати, піклуватися, наглядати".

Отже, все цілком відповідає дійсності, - українські прокурори дбають про себе, піклуються про власне здоров'я, наглядають за покращенням свого майнового стану. І все це - за державний кошт.
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27.11.2024 16:46 Ответить
Згадайте тих самих звільнених воєнкомів. Хтось з них був покараний? Хоч одну справу довели до завершення? Хоч одна сволота сіла у в'язницю?
Ні. Ні. Ні...
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27.11.2024 16:46 Ответить
Вони були ЗЕ-воєнкомами. Невже незрозуміло.
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27.11.2024 16:57 Ответить
дайте йому медальку , інвалід і працює
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27.11.2024 16:47 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
День, в якому не пнули прокурорів, для декого пройшов даром😂😂😂😂

ЦПК це шо за організація? Хочеться почути про їх діяльність і яку користь вона принесла Україні, те, що в радіной і шабуніна все ок, зрозуміло. А як щодо України? Користь від ЦПК в чому полягає?
Після його появи корупціонери владоможці стали взагалі безкарні і від того наче божевільні якщо поруч бабло з'являється.

Давайте ще. Ми ж не Америка, де навіть тих кого спіймали на місці злочину, забороняється називати винним поки це не буде встановлено судом. В нас же будь хто може нащивати злочинцями будь кого без жодного покарання за це. Повний бардак, суцільний срач, хайп, безвідповідальність грантових дебілів.
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27.11.2024 17:14 Ответить
Охренівший вкрай,там ще в податкової та митніці інвалідів повно
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27.11.2024 17:16 Ответить
трудоголик!
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27.11.2024 17:28 Ответить
Отака система, суцільна гниль...
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27.11.2024 17:30 Ответить
А кого назначили головою облпрокуратури тепер? Довідку про здоров'я надав?
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27.11.2024 17:31 Ответить
"Вийди отсюда, розбійник!"(с)
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27.11.2024 18:02 Ответить
перевіряли - одіяло в клітинку є?
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27.11.2024 18:26 Ответить
хтось підкаже, навіщо цьому рудементу Держави стільки телефонів на столі?
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27.11.2024 18:39 Ответить
Може на фронт інваліда відправити? Там швидко і якісно лікують.
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27.11.2024 18:49 Ответить
Ця країна не має майбутнього...
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27.11.2024 18:49 Ответить
Ці рекетири всі там "працюють", а захищати Батьківщину то не їх рекетирська справа, тільки вимагати і грабувати.
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27.11.2024 19:37 Ответить
ЗЕ береже всіх злодіїв, без них він не може красти
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27.11.2024 19:43 Ответить
Просто на тлі злодіїв, він - цаца. Такий сценарій.
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27.11.2024 22:45 Ответить
Кругооборот лайна в ополонці
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27.11.2024 20:01 Ответить
як фактично злочинець може бути прокурором
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27.11.2024 21:00 Ответить
А с 2026г кто то уйдёт в декрет или по уходу на 3 года---и вакансия откроется. Может и не стоило всё городить во время войны? А дождатся конца войны, вернутся с фронта и уже потом по быстрому всех перестрелять к утру, как когда то в Варфоломеевскую ночь решили к утру вековую проблему! И начать с ноля всем нам, кто выживет конечно. Иногда так делают.
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27.11.2024 22:18 Ответить
Ми в ЦПК продовжимо стежити за цією справою і через місяць знову запитаємо, які ж результати розслідування. Якщо хтось хоче дочекатись, поки все забудеться, то в них нічого не вийде, самонадіянно, часу в них навалом, чи час для пенсії прийде, чи упав отямився гіпс та інвалідність.
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27.11.2024 22:29 Ответить
Це дуже ценний кадр.
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28.11.2024 04:30 Ответить
Так прокуроры же не прикосновенные. У нас чиновники такого уровня это люди с неприкосновенностью
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28.11.2024 08:25 Ответить
А що були сумніви?
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28.11.2024 09:00 Ответить
А что вы думали пойдет по наряду или фуражиром или на фронт
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28.11.2024 09:56 Ответить
Як у курнику: зверху-«еліта», знизу-правосуддя ( Конституція, Кодекси і т д
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28.11.2024 14:06 Ответить
 
 