Экс-руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник продолжает работать прокурором после скандала с инвалидностью, - ЦПК

Бывший глава Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник, который уволился на фоне скандала с инвалидностями, продолжает работать прокурором - его назначили на должность прокурора отдела областной прокуратуры.

Об этом сообщает Центр Противодействия Коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - уже бывший руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник, который уволился с этой должности на фоне скандала с инвалидностью.

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Но Олейник продолжает работать прокурором. Как сообщили ЦПК в ответ на наш запрос в Офис генпрокурора, Олейник назначен прокурором отдела областной прокуратуры.

Он будет занимать эту должность до марта 2026 года, пока другой прокурор находится в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, нам сообщили, что Офис Генпрокурора продлил еще на месяц служебное расследование в отношении хмельницких прокуроров с инвалидностью. Говорят, что из-за необходимости в проведении дополнительных проверочных действий.

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Мы в ЦПК продолжим следить за этим делом и через месяц снова спросим, какие же результаты расследования. Если кто-то хочет дождаться, пока все забудется, то у них ничего не получится.

Пока не будет результатов служебного расследования, Олейник и другие 60 хмельницких прокуроров с инвалидностью, продолжат работать в органах прокуратуры. И будут получать соответствующие пенсионные выплаты", - говорится в сообщении.





Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.