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Екскерівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник продовжує працювати прокурором після скандалу з інвалідністю, - ЦПК

Прокурор Олексій Олійник

Колишній голова Хмельницької прокуратури Олексій Олійник, який звільнився на тлі скандалу з інвалідностями, продовжує працювати прокурором - його призначили на посаду прокурора відділу обласної прокуратури.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції, передає Цензор.НЕТ.

"На фото - вже колишній керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник, який звільнився з цієї посади на тлі скандалу з інвалідностями.

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Але Олійник продовжує працювати прокурором. Як повідомили ЦПК у відповідь на наш запит до Офісу генпрокурора, Олійник призначений прокурором відділу обласної прокуратури.

Він обійматиме цю посаду до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Крім того, нам повідомили, що Офіс Генпрокурора продовжив ще на місяць службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями. Кажуть, що через необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій.

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Ми в ЦПК продовжимо стежити за цією справою і через місяць знову запитаємо, які ж результати розслідування. Якщо хтось хоче дочекатись, поки все забудеться, то в них нічого не вийде.

Поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури. І отримуватимуть відповідні пенсійні виплати", - йдеться у повідомленні.

ЦПД про прокурора Олійника
ЦПД про прокурора Олійника

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

прокуратура (3665) прокурор (621) Центр протидії корупції (265) інвалідність (262) Хмельницька область (49)


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Топ коментарі
+15
А можно его разобрать на органы для пересадки раненым защитникам Украины?
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27.11.2024 16:27
+12
Почему его не мобилизуют? он что особенный?
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27.11.2024 16:28
+12
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27.11.2024 16:42
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А можно его разобрать на органы для пересадки раненым защитникам Украины?
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27.11.2024 16:27 Відповісти
Нашо така інфекція в нормальному тілі? Хіба що на добрива перемішатаи разом з тима рашистами бо воно як і ця влада загалом від них не сильно відрізняється.
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27.11.2024 16:31 Відповісти
Ну. не скажите. Если эта ****** не бухала и не кололась, то все его донорские органы будут не лишними.
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27.11.2024 16:43 Відповісти
Кроме головного моозга, конешно.
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27.11.2024 16:44 Відповісти
Омерта‼️🤢🤡🎪КРОВАВА БАНДА , членів группіровкі , не здасть ніколи, тільки відступників - ногами вперед ! Рука руку миє , знає добре таблицю ділення :50% на гору
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27.11.2024 17:19 Відповісти
Почему его не мобилизуют? он что особенный?
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27.11.2024 16:28 Відповісти
він інвалід, і на додачу заброньований
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27.11.2024 17:20 Відповісти
Комусь жеж треба соблюдать законності, кінець кінцем
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28.11.2024 01:27 Відповісти
Та ні, він просто наркоман
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27.11.2024 16:30 Відповісти
Така важка і небезпечна робота, що аж інвалідом став в 25 років.
А покинути не може - совість не дозволяє. За народ все журитсья
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27.11.2024 16:30 Відповісти
Цікаво, він "Резерв+" встановив в телефон ?
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27.11.2024 16:30 Відповісти
Він шо лох?
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27.11.2024 16:31 Відповісти
Скажу, власне, зі свого досвіду. За все життя я ніразу не зтикався з прокуратурою, як і більшість 99% тут. То може цей орган дійсно і нахер не потрібний і тому всіх цих трутнів скоріше на фронт оформити?
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27.11.2024 16:36 Відповісти
Ось така ***** малята
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27.11.2024 16:40 Відповісти
Хтось же иого призначив - такого кристально - чесного
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27.11.2024 16:41 Відповісти
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27.11.2024 17:33 Відповісти
Система
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27.11.2024 16:41 Відповісти
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27.11.2024 16:42 Відповісти
Слово "прокурор" походить від латинського "procurare", - що означає "дбати, піклуватися, наглядати".

Отже, все цілком відповідає дійсності, - українські прокурори дбають про себе, піклуються про власне здоров'я, наглядають за покращенням свого майнового стану. І все це - за державний кошт.
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27.11.2024 16:46 Відповісти
Згадайте тих самих звільнених воєнкомів. Хтось з них був покараний? Хоч одну справу довели до завершення? Хоч одна сволота сіла у в'язницю?
Ні. Ні. Ні...
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27.11.2024 16:46 Відповісти
Вони були ЗЕ-воєнкомами. Невже незрозуміло.
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27.11.2024 16:57 Відповісти
дайте йому медальку , інвалід і працює
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27.11.2024 16:47 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
День, в якому не пнули прокурорів, для декого пройшов даром😂😂😂😂

ЦПК це шо за організація? Хочеться почути про їх діяльність і яку користь вона принесла Україні, те, що в радіной і шабуніна все ок, зрозуміло. А як щодо України? Користь від ЦПК в чому полягає?
Після його появи корупціонери владоможці стали взагалі безкарні і від того наче божевільні якщо поруч бабло з'являється.

Давайте ще. Ми ж не Америка, де навіть тих кого спіймали на місці злочину, забороняється називати винним поки це не буде встановлено судом. В нас же будь хто може нащивати злочинцями будь кого без жодного покарання за це. Повний бардак, суцільний срач, хайп, безвідповідальність грантових дебілів.
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27.11.2024 17:14 Відповісти
Охренівший вкрай,там ще в податкової та митніці інвалідів повно
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27.11.2024 17:16 Відповісти
трудоголик!
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27.11.2024 17:28 Відповісти
Отака система, суцільна гниль...
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27.11.2024 17:30 Відповісти
А кого назначили головою облпрокуратури тепер? Довідку про здоров'я надав?
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27.11.2024 17:31 Відповісти
"Вийди отсюда, розбійник!"(с)
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27.11.2024 18:02 Відповісти
перевіряли - одіяло в клітинку є?
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27.11.2024 18:26 Відповісти
хтось підкаже, навіщо цьому рудементу Держави стільки телефонів на столі?
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27.11.2024 18:39 Відповісти
Може на фронт інваліда відправити? Там швидко і якісно лікують.
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27.11.2024 18:49 Відповісти
Ця країна не має майбутнього...
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27.11.2024 18:49 Відповісти
Ці рекетири всі там "працюють", а захищати Батьківщину то не їх рекетирська справа, тільки вимагати і грабувати.
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27.11.2024 19:37 Відповісти
ЗЕ береже всіх злодіїв, без них він не може красти
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27.11.2024 19:43 Відповісти
Просто на тлі злодіїв, він - цаца. Такий сценарій.
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27.11.2024 22:45 Відповісти
Кругооборот лайна в ополонці
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27.11.2024 20:01 Відповісти
як фактично злочинець може бути прокурором
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27.11.2024 21:00 Відповісти
А с 2026г кто то уйдёт в декрет или по уходу на 3 года---и вакансия откроется. Может и не стоило всё городить во время войны? А дождатся конца войны, вернутся с фронта и уже потом по быстрому всех перестрелять к утру, как когда то в Варфоломеевскую ночь решили к утру вековую проблему! И начать с ноля всем нам, кто выживет конечно. Иногда так делают.
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27.11.2024 22:18 Відповісти
Ми в ЦПК продовжимо стежити за цією справою і через місяць знову запитаємо, які ж результати розслідування. Якщо хтось хоче дочекатись, поки все забудеться, то в них нічого не вийде, самонадіянно, часу в них навалом, чи час для пенсії прийде, чи упав отямився гіпс та інвалідність.
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27.11.2024 22:29 Відповісти
Це дуже ценний кадр.
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28.11.2024 04:30 Відповісти
Так прокуроры же не прикосновенные. У нас чиновники такого уровня это люди с неприкосновенностью
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28.11.2024 08:25 Відповісти
А що були сумніви?
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28.11.2024 09:00 Відповісти
А что вы думали пойдет по наряду или фуражиром или на фронт
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28.11.2024 09:56 Відповісти
Як у курнику: зверху-«еліта», знизу-правосуддя ( Конституція, Кодекси і т д
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28.11.2024 14:06 Відповісти
 
 