Екскерівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник продовжує працювати прокурором після скандалу з інвалідністю, - ЦПК

Колишній голова Хмельницької прокуратури Олексій Олійник, який звільнився на тлі скандалу з інвалідностями, продовжує працювати прокурором - його призначили на посаду прокурора відділу обласної прокуратури.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції, передає Цензор.НЕТ.

"На фото - вже колишній керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник, який звільнився з цієї посади на тлі скандалу з інвалідностями.

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Але Олійник продовжує працювати прокурором. Як повідомили ЦПК у відповідь на наш запит до Офісу генпрокурора, Олійник призначений прокурором відділу обласної прокуратури.

Він обійматиме цю посаду до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Крім того, нам повідомили, що Офіс Генпрокурора продовжив ще на місяць службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями. Кажуть, що через необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій.

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Ми в ЦПК продовжимо стежити за цією справою і через місяць знову запитаємо, які ж результати розслідування. Якщо хтось хоче дочекатись, поки все забудеться, то в них нічого не вийде.

Поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури. І отримуватимуть відповідні пенсійні виплати", - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.