Екскерівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник продовжує працювати прокурором після скандалу з інвалідністю, - ЦПК
Колишній голова Хмельницької прокуратури Олексій Олійник, який звільнився на тлі скандалу з інвалідностями, продовжує працювати прокурором - його призначили на посаду прокурора відділу обласної прокуратури.
Про це повідомляє Центр Протидії Корупції, передає Цензор.НЕТ.
"На фото - вже колишній керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник, який звільнився з цієї посади на тлі скандалу з інвалідностями.
Але Олійник продовжує працювати прокурором. Як повідомили ЦПК у відповідь на наш запит до Офісу генпрокурора, Олійник призначений прокурором відділу обласної прокуратури.
Він обійматиме цю посаду до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці для догляду за дитиною.
Крім того, нам повідомили, що Офіс Генпрокурора продовжив ще на місяць службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями. Кажуть, що через необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій.
Ми в ЦПК продовжимо стежити за цією справою і через місяць знову запитаємо, які ж результати розслідування. Якщо хтось хоче дочекатись, поки все забудеться, то в них нічого не вийде.
Поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури. І отримуватимуть відповідні пенсійні виплати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
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А покинути не може - совість не дозволяє. За народ все журитсья
Отже, все цілком відповідає дійсності, - українські прокурори дбають про себе, піклуються про власне здоров'я, наглядають за покращенням свого майнового стану. І все це - за державний кошт.
Ні. Ні. Ні...
День, в якому не пнули прокурорів, для декого пройшов даром😂😂😂😂
ЦПК це шо за організація? Хочеться почути про їх діяльність і яку користь вона принесла Україні, те, що в радіной і шабуніна все ок, зрозуміло. А як щодо України? Користь від ЦПК в чому полягає?
Після його появи корупціонери владоможці стали взагалі безкарні і від того наче божевільні якщо поруч бабло з'являється.
Давайте ще. Ми ж не Америка, де навіть тих кого спіймали на місці злочину, забороняється називати винним поки це не буде встановлено судом. В нас же будь хто може нащивати злочинцями будь кого без жодного покарання за це. Повний бардак, суцільний срач, хайп, безвідповідальність грантових дебілів.