Декларації керівника Кіровоградської обласної прокуратури Стрелюка вилучили з відкритого доступу
Щорічні декларації керівника Кіровоградської обласної прокуратури Яна Стрелюка НАЗК вилучило з публічного доступу.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора на інформаційний запит "Формата", інформує Цензор.НЕТ.
Декларації вилучили після звернення Стрелюка з відповідним клопотанням у листопаді 2023 року. Наразі у відкритому доступі відсутні всі декларації посадовця.
Серед керівників обласних прокуратур в Україні декларації вилучили лише очльники Кіровоградської та Херсонської облпрокуратур.
Згідно із законодавством, підставою для вилучення декларацій з відкритого доступу може бути здійснення такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності. Декларації будуть відкриті через 90 днів після припинення воєнного стану або звільнення з посади.
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Чувак ,наверное ,ХРАНИТЕЛЬ ПРОКУРОРСКОГО ОБЩАКА - не меньше !!!!
оторопілоуху їли але ще й горілку пили
Передбачувані процеси при зеленій єрмакратії.
Доигрались а дальше дупа