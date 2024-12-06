Декларації керівника Кіровоградської обласної прокуратури Стрелюка вилучили з відкритого доступу

Щорічні декларації керівника Кіровоградської обласної прокуратури Яна Стрелюка НАЗК вилучило з публічного доступу.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора на інформаційний запит "Формата", інформує Цензор.НЕТ.

Декларації вилучили після звернення Стрелюка з відповідним клопотанням у листопаді 2023 року. Наразі у відкритому доступі відсутні всі декларації посадовця.

Серед керівників обласних прокуратур в Україні декларації вилучили лише очльники Кіровоградської та Херсонської облпрокуратур.

Згідно із законодавством, підставою для вилучення декларацій з відкритого доступу може бути здійснення такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності. Декларації будуть відкриті через 90 днів після припинення воєнного стану або звільнення з посади.

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