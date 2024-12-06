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Новини Е-декларації держслужбовців
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Декларації керівника Кіровоградської обласної прокуратури Стрелюка вилучили з відкритого доступу

керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк

Щорічні декларації керівника Кіровоградської обласної прокуратури Яна Стрелюка НАЗК вилучило з публічного доступу.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора на інформаційний запит "Формата", інформує Цензор.НЕТ.

Декларації вилучили після звернення Стрелюка з відповідним клопотанням у листопаді 2023 року. Наразі у відкритому доступі відсутні всі декларації посадовця.

Серед керівників обласних прокуратур в Україні декларації вилучили лише очльники Кіровоградської та Херсонської облпрокуратур.

Згідно із законодавством, підставою для вилучення декларацій з відкритого доступу може бути здійснення такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності. Декларації будуть відкриті через 90 днів після припинення воєнного стану або звільнення з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскерівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник продовжує працювати прокурором після скандалу з інвалідністю, - ЦПК

Автор: 

декларація (1416) прокурор (624) НАЗК (1685) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+21
Мама дорогая!!!
Чувак ,наверное ,ХРАНИТЕЛЬ ПРОКУРОРСКОГО ОБЩАКА - не меньше !!!!
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06.12.2024 19:12
+17
Стісняєтесь, паскуди?
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06.12.2024 19:02
+16
контррозвідувальний прокурор
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06.12.2024 19:12
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Стісняєтесь, паскуди?
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06.12.2024 19:02 Відповісти
Застєнчєвий ворішка?
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06.12.2024 19:24 Відповісти
цеж прокурори-інваліди
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06.12.2024 19:04 Відповісти
Ще й пенсіонер...
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06.12.2024 20:12 Відповісти
Мама дорогая!!!
Чувак ,наверное ,ХРАНИТЕЛЬ ПРОКУРОРСКОГО ОБЩАКА - не меньше !!!!
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06.12.2024 19:12 Відповісти
контррозвідувальний прокурор
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06.12.2024 19:12 Відповісти
прокурорський інвалід - контррозвідник під грифом...
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06.12.2024 19:17 Відповісти
Кого ж, чи що ж вони ,,розвідують"?!
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06.12.2024 19:13 Відповісти
Мабуть стільки накрав, що столичне начальство аж оторопіло.
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06.12.2024 19:13 Відповісти
столичне начальство не тільки оторопіло уху їли але ще й горілку пили
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06.12.2024 19:23 Відповісти
Шифруються, самі ''чесні''
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06.12.2024 19:14 Відповісти
Не даремно туди Червінського запроторували і там судили - територія поза законом...
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06.12.2024 19:20 Відповісти
Вы молодец, вы подметили главное
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06.12.2024 20:00 Відповісти
Ось ще вам «оперативників» на лопаті:
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06.12.2024 19:21 Відповісти
Оце накрався , соромно самому що люди побачать. Дикуни , ніяк не можуть нажертися .
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06.12.2024 19:27 Відповісти
Ну, шо - кінець епохи бідності для них ВЖЕ настав, тепер можна і поржать?
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06.12.2024 19:27 Відповісти
все зєлєзаконно! навіть ***** носа не підточить! особисті дані про інвалідність, ще за пару років до свого народження, має повне право не публікувати. (українська конвенція прав влядців 2019 року) )))
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06.12.2024 19:34 Відповісти
Це ж скільки він намародерив і зробив горя Українцям що забашляв даже на таке
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06.12.2024 19:58 Відповісти
А як на фото змінити зачіску та колір волосся - він нікого не нагадує 😳😳😳
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06.12.2024 20:01 Відповісти
А так было можно?
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06.12.2024 20:10 Відповісти
А хтось сумнівався, що такі потужні менеджери, як прокурори-інааліди, які легально грабують Пенсійний фонд, будуть звільнені з органів Прокуратури України. Та на таких потужних прокурорам-інвалідах вся прокуратура тримається.
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06.12.2024 20:50 Відповісти
видно збирається нерухомість прикупити, власники якої вже не збираються повертатись в Україну.
Передбачувані процеси при зеленій єрмакратії.
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06.12.2024 20:52 Відповісти
Йому нема чого з того приводу переживати. Днями в Кіровоградській обл. відбувся суд над депутатом місцевого розливу, який "забув" задекларувати 6,5млн. грн.. Суддя назначив.... штраф 6500грн і рік не займати керівних посад ... А тут цілий недоторканий прокурор...
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06.12.2024 21:26 Відповісти
Слава вильной Украине
Доигрались а дальше дупа
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06.12.2024 23:33 Відповісти
Є що скривати
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07.12.2024 19:10 Відповісти
 
 