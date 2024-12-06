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Минобороны предложило крупному американскому бизнесу проекты для инвестиций в украинскую оборонку

Міноборони пропонує співпрацю великому бізнесу США

Во время визита в США украинская делегация ознакомила представителей крупных американских предприятий и производителей оборонной промышленности с конкретными проектами для развития бизнеса в Украине и привлечения инвестиций, в частности в оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в штаб-квартире Банка Америки в Нью-Йорке.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Отмечается, что американский бизнес заинтересован в развитии производства в Украине, а также в инвестициях в энергетику, агропереработку, транспорт и логистику, диджитализацию, добычу критических минералов и развитие оборонного сектора с локализацией в Украине.

По словам замминистра Боева, украинский оборонно-промышленный комплекс достиг значительного потенциала и для дальнейшего движения нуждается в поддержке и кооперации с партнерами.

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"Мощности нашего ОПК имеют потенциал к росту, поэтому сотрудничество с крупным американским бизнесом может быть значительным импульсом", - сказал чиновник.

Кроме этого, в Минобороны отметили, что крупнейшие американские оборонные коммерческие компании уже сотрудничают с Украиной.

"Фундамент уже заложен, дальше - только расширение сотрудничества и увеличение возможностей", - добавил Боев.

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Автор: 

инвестиции (1163) Минобороны (9306) США (26511) ОПК (146)


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Топ комментарии
+3
Суму откату відразу озвучили?
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06.12.2024 20:26
+2
Ага.
Схеми, які використовують ЗЄрмаки, у США десь років 100, як не актуальні.

Спробуйте розвести на гроші акул бізнесу, ларьочники срані.
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06.12.2024 20:29
+2
Дехто вже був "посланий" у Кореї у зв'язку з "озвученням корупційних пропозицій"!
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06.12.2024 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Суму откату відразу озвучили?
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06.12.2024 20:26 Ответить
Ага.
Схеми, які використовують ЗЄрмаки, у США десь років 100, як не актуальні.

Спробуйте розвести на гроші акул бізнесу, ларьочники срані.
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06.12.2024 20:29 Ответить
Дехто вже був "посланий" у Кореї у зв'язку з "озвученням корупційних пропозицій"!
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06.12.2024 20:33 Ответить
З відкатами? А кошти для електриків за підключення там враховані?
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06.12.2024 20:39 Ответить
і проекти будуть виконувати за підписом шмиргаля по вказівці дпдораса дєрьмака прикордонники через польску прокладку.
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06.12.2024 20:42 Ответить
В потужному плані перемоги,міністерство оборони просило далекобійних ракет по понад 200 цілям((і що?((Хто повірить таким ****"нам((
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06.12.2024 20:48 Ответить
І стандартний зе-відкат 10% теж запропонували?!
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06.12.2024 20:50 Ответить
Представники великих американських підприємств оборонної промисловості використовують турок.
США звели завод "Мескіт" по виробництву артилерійських ***********, в промисловій зоні неподалік від Далласа.

Y зведенні цього заводу були два головні підрядники. Перший - американська оборонна компанія General Dynamics, яка спорудила будівлю заводу лише за 10 місяців після початку робіт.

А от другий - це турецька оборонна компанія Repkon, яка базується в Стамбулі та спеціалізується на промислових роботів та верстатів із програмним забезпеченням.
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06.12.2024 21:01 Ответить
Заманюють лохів щоб їх обдерти
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06.12.2024 21:07 Ответить
когда ж ты умеров удавишься
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06.12.2024 21:13 Ответить
https://x.com/Zmiiny_Island





https://x.com/Zmiiny_Island

Острів Зміїний



https://x.com/Zmiiny_Island

@Zmiiny_Island


https://x.com/Zmiiny_Island/status/1865096308928721220

Справа минула, але... Поміняти зелений сигнал світлофору на смрагдовий - це, насправді, цілком доречна справа, взагалі-то: бо зелений колір вже ТАКИЙ зашкварений, що замість нього вже хоч на червоний їдь!..
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06.12.2024 22:23 Ответить
А інвестняні обов'зково будуть.?!😄
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06.12.2024 23:39 Ответить
 
 