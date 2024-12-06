Минобороны предложило крупному американскому бизнесу проекты для инвестиций в украинскую оборонку

Во время визита в США украинская делегация ознакомила представителей крупных американских предприятий и производителей оборонной промышленности с конкретными проектами для развития бизнеса в Украине и привлечения инвестиций, в частности в оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась в штаб-квартире Банка Америки в Нью-Йорке.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Отмечается, что американский бизнес заинтересован в развитии производства в Украине, а также в инвестициях в энергетику, агропереработку, транспорт и логистику, диджитализацию, добычу критических минералов и развитие оборонного сектора с локализацией в Украине.

По словам замминистра Боева, украинский оборонно-промышленный комплекс достиг значительного потенциала и для дальнейшего движения нуждается в поддержке и кооперации с партнерами.

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"Мощности нашего ОПК имеют потенциал к росту, поэтому сотрудничество с крупным американским бизнесом может быть значительным импульсом", - сказал чиновник.

Кроме этого, в Минобороны отметили, что крупнейшие американские оборонные коммерческие компании уже сотрудничают с Украиной.

"Фундамент уже заложен, дальше - только расширение сотрудничества и увеличение возможностей", - добавил Боев.

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