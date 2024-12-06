Минобороны предложило крупному американскому бизнесу проекты для инвестиций в украинскую оборонку
Во время визита в США украинская делегация ознакомила представителей крупных американских предприятий и производителей оборонной промышленности с конкретными проектами для развития бизнеса в Украине и привлечения инвестиций, в частности в оборонно-промышленный комплекс.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча состоялась в штаб-квартире Банка Америки в Нью-Йорке.
В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и заместитель министра энергетики Роман Андарак.
Отмечается, что американский бизнес заинтересован в развитии производства в Украине, а также в инвестициях в энергетику, агропереработку, транспорт и логистику, диджитализацию, добычу критических минералов и развитие оборонного сектора с локализацией в Украине.
По словам замминистра Боева, украинский оборонно-промышленный комплекс достиг значительного потенциала и для дальнейшего движения нуждается в поддержке и кооперации с партнерами.
"Мощности нашего ОПК имеют потенциал к росту, поэтому сотрудничество с крупным американским бизнесом может быть значительным импульсом", - сказал чиновник.
Кроме этого, в Минобороны отметили, что крупнейшие американские оборонные коммерческие компании уже сотрудничают с Украиной.
"Фундамент уже заложен, дальше - только расширение сотрудничества и увеличение возможностей", - добавил Боев.
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Схеми, які використовують ЗЄрмаки, у США десь років 100, як не актуальні.
Спробуйте розвести на гроші акул бізнесу, ларьочники срані.
США звели завод "Мескіт" по виробництву артилерійських ***********, в промисловій зоні неподалік від Далласа.
Y зведенні цього заводу були два головні підрядники. Перший - американська оборонна компанія General Dynamics, яка спорудила будівлю заводу лише за 10 місяців після початку робіт.
А от другий - це турецька оборонна компанія Repkon, яка базується в Стамбулі та спеціалізується на промислових роботів та верстатів із програмним забезпеченням.
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Острів Зміїний
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@Zmiiny_Island
https://x.com/Zmiiny_Island/status/1865096308928721220
Справа минула, але... Поміняти зелений сигнал світлофору на смрагдовий - це, насправді, цілком доречна справа, взагалі-то: бо зелений колір вже ТАКИЙ зашкварений, що замість нього вже хоч на червоний їдь!..