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Міноборони запропонувало великому американському бізнесу проєкти для інвестицій в українську оборонку

Міноборони пропонує співпрацю великому бізнесу США

Під час візиту до США українська делегація ознайомила представників великих американських підприємств та виробників оборонної промисловості з конкретними проєктами для розвитку бізнесу в Україні та залучення інвестицій, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася у штаб-квартирі Банку Америки в Нью-Йорку.

У заході взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Зазначається, що американський бізнес зацікавлений у розвитку виробництва в Україні, а також в інвестиціях в енергетику, агропереробку, транспорт і логістику, діджиталізацію, видобуток критичних мінералів і розвиток оборонного сектору з локалізацією в Україні.

За словами замміністра Боєва, український оборонно-промисловий комплекс досяг значного потенціалу і для подальшого руху потребує підтримки та кооперації з партнерами.

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"Потужності нашого ОПК мають потенціал до зростання, тому співпраця з великим американським бізнесом може бути значним імпульсом", - сказав урядовець.

Окрім цього, у Міноборони зазначили, що найбільші американські оборонні комерційні компанії вже співпрацюють з Україною.

"Фундамент уже закладений, далі - тільки розширення співпраці та збільшення спроможностей", - додав Боєв.

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Автор: 

інвестиції (2058) Міноборони (7355) США (22769) ОПК (216)


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Топ коментарі
+3
Суму откату відразу озвучили?
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06.12.2024 20:26
+2
Ага.
Схеми, які використовують ЗЄрмаки, у США десь років 100, як не актуальні.

Спробуйте розвести на гроші акул бізнесу, ларьочники срані.
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06.12.2024 20:29
+2
Дехто вже був "посланий" у Кореї у зв'язку з "озвученням корупційних пропозицій"!
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06.12.2024 20:33
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Суму откату відразу озвучили?
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06.12.2024 20:26 Відповісти
Ага.
Схеми, які використовують ЗЄрмаки, у США десь років 100, як не актуальні.

Спробуйте розвести на гроші акул бізнесу, ларьочники срані.
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06.12.2024 20:29 Відповісти
Дехто вже був "посланий" у Кореї у зв'язку з "озвученням корупційних пропозицій"!
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06.12.2024 20:33 Відповісти
З відкатами? А кошти для електриків за підключення там враховані?
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06.12.2024 20:39 Відповісти
і проекти будуть виконувати за підписом шмиргаля по вказівці дпдораса дєрьмака прикордонники через польску прокладку.
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06.12.2024 20:42 Відповісти
В потужному плані перемоги,міністерство оборони просило далекобійних ракет по понад 200 цілям((і що?((Хто повірить таким ****"нам((
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06.12.2024 20:48 Відповісти
І стандартний зе-відкат 10% теж запропонували?!
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06.12.2024 20:50 Відповісти
Представники великих американських підприємств оборонної промисловості використовують турок.
США звели завод "Мескіт" по виробництву артилерійських ***********, в промисловій зоні неподалік від Далласа.

Y зведенні цього заводу були два головні підрядники. Перший - американська оборонна компанія General Dynamics, яка спорудила будівлю заводу лише за 10 місяців після початку робіт.

А от другий - це турецька оборонна компанія Repkon, яка базується в Стамбулі та спеціалізується на промислових роботів та верстатів із програмним забезпеченням.
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06.12.2024 21:01 Відповісти
Заманюють лохів щоб їх обдерти
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06.12.2024 21:07 Відповісти
когда ж ты умеров удавишься
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06.12.2024 21:13 Відповісти
https://x.com/Zmiiny_Island





https://x.com/Zmiiny_Island

Острів Зміїний



https://x.com/Zmiiny_Island

@Zmiiny_Island


https://x.com/Zmiiny_Island/status/1865096308928721220

Справа минула, але... Поміняти зелений сигнал світлофору на смрагдовий - це, насправді, цілком доречна справа, взагалі-то: бо зелений колір вже ТАКИЙ зашкварений, що замість нього вже хоч на червоний їдь!..
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06.12.2024 22:23 Відповісти
А інвестняні обов'зково будуть.?!😄
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06.12.2024 23:39 Відповісти
 
 