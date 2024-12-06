Міноборони запропонувало великому американському бізнесу проєкти для інвестицій в українську оборонку

Під час візиту до США українська делегація ознайомила представників великих американських підприємств та виробників оборонної промисловості з конкретними проєктами для розвитку бізнесу в Україні та залучення інвестицій, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася у штаб-квартирі Банку Америки в Нью-Йорку.

У заході взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Зазначається, що американський бізнес зацікавлений у розвитку виробництва в Україні, а також в інвестиціях в енергетику, агропереробку, транспорт і логістику, діджиталізацію, видобуток критичних мінералів і розвиток оборонного сектору з локалізацією в Україні.

За словами замміністра Боєва, український оборонно-промисловий комплекс досяг значного потенціалу і для подальшого руху потребує підтримки та кооперації з партнерами.

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"Потужності нашого ОПК мають потенціал до зростання, тому співпраця з великим американським бізнесом може бути значним імпульсом", - сказав урядовець.

Окрім цього, у Міноборони зазначили, що найбільші американські оборонні комерційні компанії вже співпрацюють з Україною.

"Фундамент уже закладений, далі - тільки розширення співпраці та збільшення спроможностей", - додав Боєв.

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