Міноборони запропонувало великому американському бізнесу проєкти для інвестицій в українську оборонку
Під час візиту до США українська делегація ознайомила представників великих американських підприємств та виробників оборонної промисловості з конкретними проєктами для розвитку бізнесу в Україні та залучення інвестицій, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.
Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч відбулася у штаб-квартирі Банку Америки в Нью-Йорку.
У заході взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та заступник міністра енергетики Роман Андарак.
Зазначається, що американський бізнес зацікавлений у розвитку виробництва в Україні, а також в інвестиціях в енергетику, агропереробку, транспорт і логістику, діджиталізацію, видобуток критичних мінералів і розвиток оборонного сектору з локалізацією в Україні.
За словами замміністра Боєва, український оборонно-промисловий комплекс досяг значного потенціалу і для подальшого руху потребує підтримки та кооперації з партнерами.
"Потужності нашого ОПК мають потенціал до зростання, тому співпраця з великим американським бізнесом може бути значним імпульсом", - сказав урядовець.
Окрім цього, у Міноборони зазначили, що найбільші американські оборонні комерційні компанії вже співпрацюють з Україною.
"Фундамент уже закладений, далі - тільки розширення співпраці та збільшення спроможностей", - додав Боєв.
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Схеми, які використовують ЗЄрмаки, у США десь років 100, як не актуальні.
Спробуйте розвести на гроші акул бізнесу, ларьочники срані.
США звели завод "Мескіт" по виробництву артилерійських ***********, в промисловій зоні неподалік від Далласа.
Y зведенні цього заводу були два головні підрядники. Перший - американська оборонна компанія General Dynamics, яка спорудила будівлю заводу лише за 10 місяців після початку робіт.
А от другий - це турецька оборонна компанія Repkon, яка базується в Стамбулі та спеціалізується на промислових роботів та верстатів із програмним забезпеченням.
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Острів Зміїний
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@Zmiiny_Island
https://x.com/Zmiiny_Island/status/1865096308928721220
Справа минула, але... Поміняти зелений сигнал світлофору на смрагдовий - це, насправді, цілком доречна справа, взагалі-то: бо зелений колір вже ТАКИЙ зашкварений, що замість нього вже хоч на червоний їдь!..