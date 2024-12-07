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Глава Центра страткоммуникаций Быков уволен приказом МКСК. Его назначали в технических целях, - Точицкий

Точицький про звільнення Бикова

Министерство культуры и страткоммуникаций своим приказом уволило исполняющего обязанности директора "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности" Сергея Быкова, которого уличили в связях с Виктором Медведчуком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в сети Х министра культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкого.

"Относительно обсуждения в публичном пространстве, отмечаю: назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". И.о. директора уволен приказом МКСК", - написал Точицкий.

Также читайте: Минкульт обещает открытый отбор руководителя Центра страткоммуникаций. Политконсультант Быков возглавляет его временно

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".Исполняющим обязанности директора назначен политический консультант Сергей Быков, который ранее поддерживал экс-нардепа-предателя и кума Путина Виктора Медведчука.

Позже заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в комментарии отметил, что будет проведен открытый отбор на определение нового руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности после перерегистрации учреждения.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) политолог (930) Точицкий Николай (74)


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Топ комментарии
+29
Навіть всратися с гідністю не можуть...
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07.12.2024 22:50
+15
Ну не пройшло на цей раз, пройде на інший.
За всіма слугами кварталу95 не вслідкуєте.
Та і клали вони з прибором на вумний нарід. Якщо що.
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07.12.2024 22:52
+12
А за зв"язки з Медведчуком иому нічого не світить?
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07.12.2024 22:46
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Сортировать:
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Бичара кацапська
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07.12.2024 22:44 Ответить
А за зв"язки з Медведчуком иому нічого не світить?
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07.12.2024 22:46 Ответить
Навіть всратися с гідністю не можуть...
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07.12.2024 22:50 Ответить
Якщо все їхнє життя- суцільний обсер -то на що там звертати увагу? Буденна річ.
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07.12.2024 22:53 Ответить
Ну яка в серунів гідність.
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08.12.2024 03:33 Ответить
Ага , це тіпа : "А Я ГІВНО І НЕ ЇВ ... ТІЛЬКИ КВАСОЛЬКУ ПОВИБИРАВ ,,, " уЗєленскіх (С)
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08.12.2024 05:19 Ответить
Технічна мета - крісло дупою нагріти?
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07.12.2024 22:51 Ответить
Ну так воно і виглядає ))))
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08.12.2024 09:38 Ответить
Ну не пройшло на цей раз, пройде на інший.
За всіма слугами кварталу95 не вслідкуєте.
Та і клали вони з прибором на вумний нарід. Якщо що.
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07.12.2024 22:52 Ответить
Хтось же його туди пропихнув? Брат Єрмака?
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07.12.2024 22:52 Ответить
у нас вся влада - зЕ технічною метою здати Україну
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07.12.2024 22:55 Ответить
Але ж він був зам.начальника - теж поперли? Чи там зрадникам можна?
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07.12.2024 23:01 Ответить
влада зеленої швалі - це влада з технічною метою...
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07.12.2024 23:01 Ответить
Не проканало....нічого,перечикають і призначать іншого рига
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07.12.2024 23:07 Ответить
клоуни, вже навіть не дивує
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07.12.2024 23:08 Ответить
знов зашкварилясь зелена погань... я так розумію що цей виродок призовного віку і вже не повинен бути мобілізованим... дамо йому шанс сдатись в полон кацапам на нулі?
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07.12.2024 23:17 Ответить
Нічого, завтра придумають якийсь центр тактичних комунікацій і призначать цього клоуна туди
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07.12.2024 23:23 Ответить
Хто той осел, який придумав таку назву, страткомунікацій
що вони можуть комунікаціювати, коли вони навіть нормальну назву не можуть придумати. Пропоную назвати - "міністерство ослів"
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07.12.2024 23:25 Ответить
страткомунікацій
*********
срать кому наквецять )))
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08.12.2024 00:29 Ответить
Все в них вийшло,нема міністерства культури,а нема культури-нема країни,скоро візьмуться за мову-язик.
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07.12.2024 23:26 Ответить
То вже кацапи нам вказують кого і куди призначати?
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08.12.2024 00:09 Ответить
Його призначали з технічною метою
плюнути в обличча кожному українцю
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08.12.2024 00:21 Ответить
а взагалі, пояснити, як цей зрадник зашився в таку важливу державну структуру - слабо?
Втім, якщо агент ФСБ дермак зашився в ОП, в РНБО, і навіть на посаду віце-президента - то чому тут дивуватись кар'єрі цього зрадника Бикова?
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08.12.2024 01:37 Ответить
А вы его в реале видели когда - нибудь?
Слушали?
А вы посмотрите и послушайте
Вам всем захочется дать по этой мерзкой роже
Эта тварь полалфавита не выговаривает
Стратег ху.....в
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08.12.2024 02:55 Ответить
Ти мнє а я тєбє. Он Сірожалєщ до цього часу біля каси Укрзалізниці ошивається, теж з технічною метою поставили.
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08.12.2024 03:37 Ответить
Баканова як і всіх інших кремлівських агентів теж з «технічною» метою призначали?
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08.12.2024 06:11 Ответить
татаров співпрацював з двічі не судимим януковичем І-?
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08.12.2024 08:19 Ответить
Кадрова політика зєрмаківської шобли.
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08.12.2024 09:41 Ответить
ЗЕлена сциклива йо@ань побачила реакцію людей на це ганебне призначення та дала задню. Ця ОПешна гидота так робить все - спочатку вкидають якусь інфу, або роблять якесь призначення, дивляться на реакцію. Якщо піпл мовчить, то все норм, тіпа проканало, а якщо є спротив у суспільстві, дають задню. Цим зелено-смарагдовим нащадкам "дєла януковіча" пох на нашу державу, їм так само як і янику з кремлівським ****** не потрібна незалежна демократична європейська Україна, вони все своє життя працювали на те, щоб тут була або УССР, або щось на кшталт лукашенківської бєларусіі. І ці потвори не змінилися і не змінили своїх намірів, вони лише перевзулися та мімікрували після "шашличків" 24.02.22. та змінили стратегію знищення України, добиваючи її з середини, поки їхні оманські партнери ніщать Україну зовні.
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08.12.2024 09:50 Ответить
 
 