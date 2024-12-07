Глава Центра страткоммуникаций Быков уволен приказом МКСК. Его назначали в технических целях, - Точицкий
Министерство культуры и страткоммуникаций своим приказом уволило исполняющего обязанности директора "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности" Сергея Быкова, которого уличили в связях с Виктором Медведчуком.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в сети Х министра культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкого.
"Относительно обсуждения в публичном пространстве, отмечаю: назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". И.о. директора уволен приказом МКСК", - написал Точицкий.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".Исполняющим обязанности директора назначен политический консультант Сергей Быков, который ранее поддерживал экс-нардепа-предателя и кума Путина Виктора Медведчука.
Позже заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в комментарии отметил, что будет проведен открытый отбор на определение нового руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности после перерегистрации учреждения.
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За всіма слугами кварталу95 не вслідкуєте.
Та і клали вони з прибором на вумний нарід. Якщо що.
що вони можуть комунікаціювати, коли вони навіть нормальну назву не можуть придумати. Пропоную назвати - "міністерство ослів"
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срать кому наквецять )))
плюнути в обличча кожному українцю
Втім, якщо агент ФСБ дермак зашився в ОП, в РНБО, і навіть на посаду віце-президента - то чому тут дивуватись кар'єрі цього зрадника Бикова?
Слушали?
А вы посмотрите и послушайте
Вам всем захочется дать по этой мерзкой роже
Эта тварь полалфавита не выговаривает
Стратег ху.....в