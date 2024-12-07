Голову Центру страткомунікацій Бикова звільнено наказом МКСК. Його призначали з технічною метою, - Точицький
Міністерство культури та страткомунікацій своїм наказом звільнило виконувача обовʼязків директора "Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" Сергія Бикова, якого викрили у зв’язках з Віктором Медведчуком.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допису мережі Х міністра культури і стратегічних комунікацій Микола Точицького.
"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК", - написав Точицький.
Що цьому передувало?
Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука.
Пізніше заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі зазначив, що буде проведено відкритий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.
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За всіма слугами кварталу95 не вслідкуєте.
Та і клали вони з прибором на вумний нарід. Якщо що.
що вони можуть комунікаціювати, коли вони навіть нормальну назву не можуть придумати. Пропоную назвати - "міністерство ослів"
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срать кому наквецять )))
плюнути в обличча кожному українцю
Втім, якщо агент ФСБ дермак зашився в ОП, в РНБО, і навіть на посаду віце-президента - то чому тут дивуватись кар'єрі цього зрадника Бикова?
Слушали?
А вы посмотрите и послушайте
Вам всем захочется дать по этой мерзкой роже
Эта тварь полалфавита не выговаривает
Стратег ху.....в