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Новини
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Голову Центру страткомунікацій Бикова звільнено наказом МКСК. Його призначали з технічною метою, - Точицький

Точицький про звільнення Бикова

Міністерство культури та страткомунікацій своїм наказом звільнило виконувача обовʼязків директора "Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" Сергія Бикова, якого викрили у зв’язках з Віктором Медведчуком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допису мережі Х міністра культури і стратегічних комунікацій Микола Точицького.

"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК", - написав Точицький.

Також читайте: Мінкульт обіцяє відкритий відбір керівника Центру страткомунікацій. Політконсультант Биков очолює його тимчасово

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука.

Пізніше заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі зазначив, що  буде проведено відкритий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.

Автор: 

Міністерство культури (756) політолог (66) Точицький Микола (75)


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Топ коментарі
+29
Навіть всратися с гідністю не можуть...
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07.12.2024 22:50
+15
Ну не пройшло на цей раз, пройде на інший.
За всіма слугами кварталу95 не вслідкуєте.
Та і клали вони з прибором на вумний нарід. Якщо що.
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07.12.2024 22:52
+12
А за зв"язки з Медведчуком иому нічого не світить?
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07.12.2024 22:46
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Бичара кацапська
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07.12.2024 22:44 Відповісти
А за зв"язки з Медведчуком иому нічого не світить?
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07.12.2024 22:46 Відповісти
Навіть всратися с гідністю не можуть...
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07.12.2024 22:50 Відповісти
Якщо все їхнє життя- суцільний обсер -то на що там звертати увагу? Буденна річ.
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07.12.2024 22:53 Відповісти
Ну яка в серунів гідність.
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08.12.2024 03:33 Відповісти
Ага , це тіпа : "А Я ГІВНО І НЕ ЇВ ... ТІЛЬКИ КВАСОЛЬКУ ПОВИБИРАВ ,,, " уЗєленскіх (С)
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08.12.2024 05:19 Відповісти
Технічна мета - крісло дупою нагріти?
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07.12.2024 22:51 Відповісти
Ну так воно і виглядає ))))
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08.12.2024 09:38 Відповісти
Ну не пройшло на цей раз, пройде на інший.
За всіма слугами кварталу95 не вслідкуєте.
Та і клали вони з прибором на вумний нарід. Якщо що.
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07.12.2024 22:52 Відповісти
Хтось же його туди пропихнув? Брат Єрмака?
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07.12.2024 22:52 Відповісти
у нас вся влада - зЕ технічною метою здати Україну
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07.12.2024 22:55 Відповісти
Але ж він був зам.начальника - теж поперли? Чи там зрадникам можна?
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07.12.2024 23:01 Відповісти
влада зеленої швалі - це влада з технічною метою...
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07.12.2024 23:01 Відповісти
Не проканало....нічого,перечикають і призначать іншого рига
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07.12.2024 23:07 Відповісти
клоуни, вже навіть не дивує
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07.12.2024 23:08 Відповісти
знов зашкварилясь зелена погань... я так розумію що цей виродок призовного віку і вже не повинен бути мобілізованим... дамо йому шанс сдатись в полон кацапам на нулі?
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07.12.2024 23:17 Відповісти
Нічого, завтра придумають якийсь центр тактичних комунікацій і призначать цього клоуна туди
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07.12.2024 23:23 Відповісти
Хто той осел, який придумав таку назву, страткомунікацій
що вони можуть комунікаціювати, коли вони навіть нормальну назву не можуть придумати. Пропоную назвати - "міністерство ослів"
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07.12.2024 23:25 Відповісти
страткомунікацій
*********
срать кому наквецять )))
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08.12.2024 00:29 Відповісти
Все в них вийшло,нема міністерства культури,а нема культури-нема країни,скоро візьмуться за мову-язик.
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07.12.2024 23:26 Відповісти
То вже кацапи нам вказують кого і куди призначати?
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08.12.2024 00:09 Відповісти
Його призначали з технічною метою
плюнути в обличча кожному українцю
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08.12.2024 00:21 Відповісти
а взагалі, пояснити, як цей зрадник зашився в таку важливу державну структуру - слабо?
Втім, якщо агент ФСБ дермак зашився в ОП, в РНБО, і навіть на посаду віце-президента - то чому тут дивуватись кар'єрі цього зрадника Бикова?
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08.12.2024 01:37 Відповісти
А вы его в реале видели когда - нибудь?
Слушали?
А вы посмотрите и послушайте
Вам всем захочется дать по этой мерзкой роже
Эта тварь полалфавита не выговаривает
Стратег ху.....в
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08.12.2024 02:55 Відповісти
Ти мнє а я тєбє. Он Сірожалєщ до цього часу біля каси Укрзалізниці ошивається, теж з технічною метою поставили.
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08.12.2024 03:37 Відповісти
Баканова як і всіх інших кремлівських агентів теж з «технічною» метою призначали?
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08.12.2024 06:11 Відповісти
татаров співпрацював з двічі не судимим януковичем І-?
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08.12.2024 08:19 Відповісти
Кадрова політика зєрмаківської шобли.
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08.12.2024 09:41 Відповісти
ЗЕлена сциклива йо@ань побачила реакцію людей на це ганебне призначення та дала задню. Ця ОПешна гидота так робить все - спочатку вкидають якусь інфу, або роблять якесь призначення, дивляться на реакцію. Якщо піпл мовчить, то все норм, тіпа проканало, а якщо є спротив у суспільстві, дають задню. Цим зелено-смарагдовим нащадкам "дєла януковіча" пох на нашу державу, їм так само як і янику з кремлівським ****** не потрібна незалежна демократична європейська Україна, вони все своє життя працювали на те, щоб тут була або УССР, або щось на кшталт лукашенківської бєларусіі. І ці потвори не змінилися і не змінили своїх намірів, вони лише перевзулися та мімікрували після "шашличків" 24.02.22. та змінили стратегію знищення України, добиваючи її з середини, поки їхні оманські партнери ніщать Україну зовні.
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08.12.2024 09:50 Відповісти
 
 