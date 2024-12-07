Голову Центру страткомунікацій Бикова звільнено наказом МКСК. Його призначали з технічною метою, - Точицький

Міністерство культури та страткомунікацій своїм наказом звільнило виконувача обовʼязків директора "Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" Сергія Бикова, якого викрили у зв’язках з Віктором Медведчуком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допису мережі Х міністра культури і стратегічних комунікацій Микола Точицького.

"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК", - написав Точицький.

Також читайте: Мінкульт обіцяє відкритий відбір керівника Центру страткомунікацій. Політконсультант Биков очолює його тимчасово

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука.

Пізніше заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі зазначив, що буде проведено відкритий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.