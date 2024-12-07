В течение дня россияне из дронов, БПЛА и миномета обстреляли 8 громад Сумщины
В течение 7 декабря российская армия осуществила 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражеским огнем оказались:
- Белопольская громада: враг бил из миномета (5 взрывов) и сбросил с вражеского БПЛА квадрокоптерного типа взрывные устройства типа ВОГ (3 взрыва).
- Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (8 взрывов), также с вражеского БПЛА осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).
- Хотинская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов).
- Дружбовская громада: с территории рф нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
- Новослободская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: произошел сброс взрывного устройства с вражеского БПЛА (1 взрыв).
- Юнаковская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
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