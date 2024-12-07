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В течение дня россияне из дронов, БПЛА и миномета обстреляли 8 громад Сумщины

На Сумщині обстріляли 8 громад

В течение 7 декабря российская армия осуществила 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеским огнем оказались:

  • Белопольская громада: враг бил из миномета (5 взрывов) и сбросил с вражеского БПЛА квадрокоптерного типа взрывные устройства типа ВОГ (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (8 взрывов), также с вражеского БПЛА осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов).
  • Дружбовская громада: с территории рф нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: осуществлен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
  • Новослободская громада: зафиксирован удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: произошел сброс взрывного устройства с вражеского БПЛА (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

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Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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