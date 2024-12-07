Протягом дня росіяни з дронів, БпЛА та міномета обстріляли 8 громад Сумщини

Протягом 7 грудня російська армія здійснила 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем опинилися:

Білопільська громада: ворог бив з міномета (5 вибухів) та скинув з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу вибухові пристрої типу ВОГ (3 вибухи).

Великописарівська громада: завдано ударів FPV-дронами (8 вибухів) також з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (5 вибухів).

Дружбівська громада: з території рф завдано удар FPV-дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

Новослобідська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

Шалигинська громада: відбулося скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

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