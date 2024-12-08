Общие боевые потери РФ с начала войны – около 753 370 человек (+1460 за сутки), 9519 танков, 21 058 артсистем, 19 571 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 753 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 753370 (+1460) человек,

танков - 9519 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 19571 (+36) ед,

артиллерийских систем - 21058 (+3) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1023 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20071 (+29),

крылатые ракеты - 2857 (+0),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30965 (+17) ед,

специальная техника - 3635 (+2)

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