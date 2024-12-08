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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 753 370 человек (+1460 за сутки), 9519 танков, 21 058 артсистем, 19 571 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 753 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 753370 (+1460) человек,
  • танков - 9519 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 19571 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 21058 (+3) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ППО - 1023 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20071 (+29),
  • крылатые ракеты - 2857 (+0),
  • корабли - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30965 (+17) ед,
  • специальная техника - 3635 (+2)

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Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) ликвидация (3534) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+18
Минув 3945 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 753 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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08.12.2024 09:42
+10
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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08.12.2024 09:04
+7
у них через неброньовані самокати зараз великі втрати.
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08.12.2024 08:46
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Напевне в когось (з огляду на статистику) з'явилось враження що кацапи вже менше тиснуть, розчарую. Тиждень грудня - 11 240 чумардосів, середньодобово маємо 1 606, попередньо листопад з найбільшими місячними втратами в 45 720 тушок мав 1 524 середньодобово.
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08.12.2024 08:24 Ответить
у них через неброньовані самокати зараз великі втрати.
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08.12.2024 08:46 Ответить
Тут з вами не поспориш. Наступна новина в стрічці про майже 200 боєзіткнень за минулу добу.
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08.12.2024 08:54 Ответить
сегодня антирекорд по арте...
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08.12.2024 08:40 Ответить
по автотехниці теж.
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08.12.2024 08:48 Ответить
Тільки цей рік
06.01.2024 - 15
09.01.2024 - 10
21.01.2024 - 14
27.01.2024 - 8
11.02.2024 - 13
12.02.2024 - 7
18.02.2024 - 2
20.03.2024 - 7
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08.12.2024 09:02 Ответить
Якщо брати в розрахунок лише цей рік, то повтор антирекорду, 27.01.2024 арта також 3 од.
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08.12.2024 08:55 Ответить
Танків мало. Вони броньовиками протискуються..
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08.12.2024 09:01 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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08.12.2024 09:04 Ответить
Минув 3945 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 753 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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08.12.2024 09:42 Ответить
Волость за волостью) К заМКАДью всё ближе)
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08.12.2024 13:00 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.12.2024 10:18 Ответить
 
 