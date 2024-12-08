Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 753 370 осіб (+1460 за добу), 9519 танків, 21 058 артсистем, 19571 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 753 370 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 753370 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9519 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,
- артилерійських систем – 21058 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
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+10 Дмитро Черних #470343
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 753 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.