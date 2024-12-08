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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 753 370 осіб (+1460 за добу), 9519 танків, 21 058 артсистем, 19571 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 753 370 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 753370 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9519 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19571 (+36) од,
  • артилерійських систем – 21058 (+3) од,
  • РСЗВ  – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1023 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3635 (+2)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+18
Минув 3945 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 753 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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08.12.2024 09:42
+10
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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08.12.2024 09:04
+7
у них через неброньовані самокати зараз великі втрати.
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08.12.2024 08:46
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Напевне в когось (з огляду на статистику) з'явилось враження що кацапи вже менше тиснуть, розчарую. Тиждень грудня - 11 240 чумардосів, середньодобово маємо 1 606, попередньо листопад з найбільшими місячними втратами в 45 720 тушок мав 1 524 середньодобово.
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08.12.2024 08:24 Відповісти
у них через неброньовані самокати зараз великі втрати.
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08.12.2024 08:46 Відповісти
Тут з вами не поспориш. Наступна новина в стрічці про майже 200 боєзіткнень за минулу добу.
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08.12.2024 08:54 Відповісти
сегодня антирекорд по арте...
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08.12.2024 08:40 Відповісти
по автотехниці теж.
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08.12.2024 08:48 Відповісти
Тільки цей рік
06.01.2024 - 15
09.01.2024 - 10
21.01.2024 - 14
27.01.2024 - 8
11.02.2024 - 13
12.02.2024 - 7
18.02.2024 - 2
20.03.2024 - 7
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08.12.2024 09:02 Відповісти
Якщо брати в розрахунок лише цей рік, то повтор антирекорду, 27.01.2024 арта також 3 од.
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08.12.2024 08:55 Відповісти
Танків мало. Вони броньовиками протискуються..
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08.12.2024 09:01 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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08.12.2024 09:04 Відповісти
Минув 3945 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 753 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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08.12.2024 09:42 Відповісти
Волость за волостью) К заМКАДью всё ближе)
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08.12.2024 13:00 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.12.2024 10:18 Відповісти
 
 