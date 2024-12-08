За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. По позициям украинских подразделений и населенным пунктам враг нанес ракетный удар, также атаковал дронами-камикадзе, совершил артиллерийские обстрелы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, кроме того, задействовал для поражения 1579 дронов-камикадзе. Также, совершил 3542 артиллерийских обстрела, из них 111 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Орешанка, Казачья Лопань, Ковшаровка, Западное, Большая Шапковка, Серебрянка, Белогоровка, Константиновка, Мирноград, Новотроицкое, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Алексеевка, Багатир, Константинополь, Сухие Ялы, Новый Комар, Веселое, Днепроэнергия.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении состоялись семь боевых столкновений неподалеку населенных пунктов Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Променя, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

Силы обороны отбили 42 атаки на позиции наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Сонцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Анновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

На Времевском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.

Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки состоялось 17 боестолкновений, вражеская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.

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