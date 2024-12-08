США подготовили ограниченное количество пилотов F-16, потому что в Украине их не хватает, - Салливан

Соединенные Штаты полностью готовы расширить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, однако пока сдерживают темпы подготовки из-за якобы нехватки необходимого количества украинских авиаторов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом во время форума национальной обороны в США заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан

"У нас было обучено ограниченное количество пилотов не потому, что мы не готовы их обучать, мы готовы и как можно больше", - заявил он.

По его словам, основным препятствием является недостаточное количество украинских кандидатов для формирования полноценной летной способности.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине.

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