США подготовили ограниченное количество пилотов F-16, потому что в Украине их не хватает, - Салливан
Соединенные Штаты полностью готовы расширить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, однако пока сдерживают темпы подготовки из-за якобы нехватки необходимого количества украинских авиаторов.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом во время форума национальной обороны в США заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан
"У нас было обучено ограниченное количество пилотов не потому, что мы не готовы их обучать, мы готовы и как можно больше", - заявил он.
По его словам, основным препятствием является недостаточное количество украинских кандидатов для формирования полноценной летной способности.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине.
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Там тільки англійська мова має бути на найвищому рівні із знанням купи специфічних, складних термінів.
Вже не кажучи про великий обсяг знань, навичок, яким вчаться роками.
І че є у нас саме зараз багато бажаючих вчитись на пілота військового літака?
Хоча йому самому і зараз непогано живеться в ситості, теплі і в безпеці.
В 2019 будь-якій притомній людині було зрозуміло, що ху@л це ху@ло і що ніякого миру він не прагне.
Але притомних у нас виявилась значна меншість.
Інші з піною біля рота роками захищали того, хто вже після початку війни в 2014 розформовував танкові бригади, зупиняв заводи Оборонпрому, демонтовував фортифікації, які зробили "кляті папєрєдніки". І загалом забив на армію.
Пілоти звільнялись із ЗСУ, тому що Лідор та Ко заморозили їхню зарплату, охоронці в супермаркетах тоді мали чи не більшу зарплату.
Але схоже, що це нереально.
Але ж трутні ніколи не проголосують за таке, проти своїх шкурних інтересів.
Вже скупився в АТБ? 😀
Скільки років вашому знайомому і чим він зараз займається?
він і англійькою шмалає як трампон і фрацузцькою за круасаном - німецька в нього взагалі рідна...
по професії теж да - ти мене шось спроси по медицині там чи по хімії?
почну тормозити... - а Береза знає все!
Ми самі позбулися своєї зброї і стали нейтральними. А майже всю зброю віддали не США, а кацапам, чи ні? Винні тут комуняки, які були в Раді в більшості і комуністи кравчук та кучма. А найбільша вина тодішнього наріду, який привів їх до влади, бо всі вони тоді діяли на користь росії, а як завжди винні США. Американці дійсно допомагають, але і бачать, що на нас напали, а ми нічогісінько самі не робимо, а тільки крадемо. Не представники США просили прибрати слугориг єрмака і татрова і мародерів? Прибрали? Звичайно прибрали тільки не тих, а Залужного і 16 найкращих генералів Генштабу.
Не задавалися питаннями, де наші літаки "Антонов"? Я вже навіть не пишу про ракетні програми, про ППО, про міни, САУ і дрони, про фнженерні споруди, які захищали б наших військових. На заводі "Антонов" непогані були військові транспортні, які могли принести користь, а можна було щось на їх базі придумати, але де вони? А вони там де "Мрія", а винні США, що Боневтік розформував танкову частину, що прикривала Київ, відвів бригаду нацгвардії, що прикривала Гостомельський аеропорт і дали можливість кацапам все знищити. а винні все-таки США?
Зєлю геть. Залужний
Ничего подобного, больше всех за безъядерный статус выступал чорновОловский Рух, во всех их публичных выступлениях звучало - Хватит с нас одного Чернобыля, не нужна нам эта ядерная зараза, хай кацапня забирает себе этот свой ядерный хлам. Так ВР и решила под их давлением. Ну и "маємо те що маємо".
Хотів би я побачити як би то їхні воювали на такій музейній техніці як в нас.
Специфічні терміни, скорочення, абревіатури, повʼязані з експлуатацією та бойовим застосуванням F-16.
А підготовка пілота з 0, це дуже тривала справа.
Тобто чергова проблема, породжена минулим "забиванням" на армію.
Як думаєте?
Двічі?
Чи більше?
Ще, багато наших пілотів загинуло, Пісторіус в своєму інтерв'ю говорив що з першої програми підготовки яка відбувалась десь раніше коли ше мови про передачу не було, всі пілоти загинули. Тобто через неескаліцію Байдена якби вони тоді не тягнули а передали літаки ще на початку війни у нас б було 18 пілотів.
Оці всі диб...льні скиди кабів міг29, коли у орків значна технологічна перевага в Су35 це часто був білет в один кінець, хто це придумав просто ......
Також за роки незалежно списування керосіну було улубленним заняттям командування авіації, тому курсанти а потім і льотчики не мали достатніх нальотів.
Мені тут один ЗЕ поціновувач казав, головне щоб був человечный...
Збрехав знову Салліван, бо раніше відмовляв навчати українських пілотів - тому що "в черзі перед Україною стоять інші країни"
А тепер вони кажуть що курсанти не знають англійську.