США підготували обмежену кількість пілотів F-16, бо в Україні їх не вистачає, - Салліван

Сполучені Штати повністю готові розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, проте наразі стримують темпи підготовки через нібито брак необхідної кількості українських авіаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це під час форуму національної оборони у США заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван

"У нас була навчена обмежена кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати, ми готові і якомога більше", — заявив він.

За його словами, основною перешкодою є недостатня кількість українських кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.

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