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Новини
12 041 97

США підготували обмежену кількість пілотів F-16, бо в Україні їх не вистачає, - Салліван

f-16

Сполучені Штати повністю готові розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, проте наразі стримують темпи підготовки через нібито брак необхідної кількості українських авіаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це під час форуму національної оборони у США заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван

"У нас була навчена обмежена кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати, ми готові і якомога більше", — заявив він.

За його словами, основною перешкодою є недостатня кількість українських кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди передали останні винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії, де навчаються українські пілоти

Автор: 

військові навчання (2775) Салліван Джейк (292) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+15
Поганому танцюристу завжди штани мішають, це я про салівана. Але ніби йому не можуть штани мішати, він же яєць не має.
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08.12.2024 08:50
+15
Єдині в світи, так. Роззброїлися, і знищили свою військову школу, в тому числі і льотну, а ви не знали? Так, всім похер було, а тепер питають, чого комбайнерів по селам бусіфікують, в танки садять. Погано що з льотчиками так не получається, по кущам не наловиш…
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08.12.2024 09:09
+15
Починайте з Кучми, Чернігівське льотне, розформували в 1994 році…
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08.12.2024 09:12
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Поганому танцюристу завжди штани мішають, це я про салівана. Але ніби йому не можуть штани мішати, він же яєць не має.
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08.12.2024 08:50 Відповісти
Ви з Офісу простих рішень, вважаєте, що підготувати пілота можна і на курсах в Трускавці?
Там тільки англійська мова має бути на найвищому рівні із знанням купи специфічних, складних термінів.
Вже не кажучи про великий обсяг знань, навичок, яким вчаться роками.
І че є у нас саме зараз багато бажаючих вчитись на пілота військового літака?
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08.12.2024 09:31 Відповісти
Які пілоти, якщо Збройними силами командує лантух, який вважає, що все пляше навколо піхоти. Типовий нащадок маршала жюкого.
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08.12.2024 09:35 Відповісти
Теж ви бажаєте в льотчики піти і продемонструвати результат навчання через 2 роки?
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08.12.2024 09:33 Відповісти
ху@ло знищувало наших курсантів ще до великої війни ( катастрофа літака під Чугуєвим Харківської області, коли загинули 19 курсантів, 7 офіцерів і члени екіпажу літака ). Саме вони могли би літати на F-16. Я впевнена, що це була саме диверсія, але тоді Хтось заглядав в дупла ху@ла і переконував всіх, що бачить там.
Хоча йому самому і зараз непогано живеться в ситості, теплі і в безпеці.
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08.12.2024 10:00 Відповісти
* переконував всіх, що бачить там Мир.
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08.12.2024 10:06 Відповісти
То такий був ХІЛовський абортаріум, з моменту створення, постійне недофінансування, формалізм і окозамилювання, тому і такі результати, не треба шукати простих рішень, проблема була створена задовго до ЗЕ.
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08.12.2024 10:19 Відповісти
Задовго до Зе не була окупована частина території Україні.
В 2019 будь-якій притомній людині було зрозуміло, що ху@л це ху@ло і що ніякого миру він не прагне.
Але притомних у нас виявилась значна меншість.
Інші з піною біля рота роками захищали того, хто вже після початку війни в 2014 розформовував танкові бригади, зупиняв заводи Оборонпрому, демонтовував фортифікації, які зробили "кляті папєрєдніки". І загалом забив на армію.
Пілоти звільнялись із ЗСУ, тому що Лідор та Ко заморозили їхню зарплату, охоронці в супермаркетах тоді мали чи не більшу зарплату.
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08.12.2024 10:36 Відповісти
Авіацію знищили ще в 90х, як і армію вцілому, замість ЧВВАУЛ ще якийсь час працювала Чернігівська авіаційна база, яку закрили в 2004 році. Ось і все. І всі хто це робив живі здорові, Кузьмука того ж спитайте, багато чого розповість. А ЗЕ то вішенка на тортик, тому і війна почалася. А зараз що, в бюджеті на 25 рік., всі собі оклади подабавляли, тільки в ЗСУ, солдат 20т, молодий офіцер 25т. Грв., і що вам ще треба?
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08.12.2024 10:52 Відповісти
Мені треба, щоб наділені правом вибору, були здатні думати і прораховувати наслідки свого вибору.
Але схоже, що це нереально.
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08.12.2024 11:03 Відповісти
Що б це сталося, потрібна відповідальність, а іі немає, у знищенні Української армії є конкретні прізвища, но ніяких питань до них в наших правоохоронців немає. І так скрізь, промисловості знищувалась по тій же схемі, но тоді треба пересаджати всіх наших олігархів, а хто ж це допустить…
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08.12.2024 11:31 Відповісти
Як тільки почали бити по руках найбільш злочинних олігархів, вони об'єднались і привели до влади свого ставленика. Руками дюже мудрого народу. 😏
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08.12.2024 12:00 Відповісти
Так і було, і на нові вибори знову якесь пугало підсунуть, що б тільки питання не задавали, звідкіля в них мільярди, а країна в руїнах…
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08.12.2024 12:04 Відповісти
Хто був на сходках у Фірташа в 2019?
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08.12.2024 14:24 Відповісти
тоді треба позбавити голосу людей до 25 років і старших 65 . ще б не погано щоб отримати право голосу здавати екзамен з історії і політичного устрою .
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08.12.2024 11:44 Відповісти
Це можна зробити тільки змінивши законодавство, тобто більшість у ВР має проголосувати за це.
Але ж трутні ніколи не проголосують за таке, проти своїх шкурних інтересів.
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08.12.2024 11:57 Відповісти
Хто ти така, що тобі щось треба? Заспокійся трохи. Сходи до АТБ, купи, що треба.
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08.12.2024 11:54 Відповісти
А ти хто таке, свіже зліплене на форумі?
Вже скупився в АТБ? 😀
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08.12.2024 11:58 Відповісти
Салліван такий некомпетентний дегенерат, ви теж в мене знайомий льотчик в нас їх достатньо, прям багато але США і країни Європи підготували мізер зараз салліван і дегенерати з США виправдовуються за свої недоппрацювання
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08.12.2024 16:26 Відповісти
Ваш знайомий льотчик досконало володіє технічною, спеціалізованою англійською?
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08.12.2024 16:56 Відповісти
Так ще з часів університету
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11.12.2024 06:52 Відповісти
Далеко не всі, хто закінчив наші університети, мають належний рівень англійської.
Скільки років вашому знайомому і чим він зараз займається?
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11.12.2024 08:55 Відповісти
Береза сказав, шо карікатура на бубу то було кацапське іпсо, а кому ж вірити як не Березі?
він і англійькою шмалає як трампон і фрацузцькою за круасаном - німецька в нього взагалі рідна...
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11.12.2024 09:05 Відповісти
30 + років в Америці живу - битова англійська? - запросто..
по професії теж да - ти мене шось спроси по медицині там чи по хімії?
почну тормозити... - а Береза знає все!
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11.12.2024 09:14 Відповісти
Погано - шо в Украіні вже немає підготовки пілотів?
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08.12.2024 08:50 Відповісти
А що є? Давно все винищено, ламати не будувати.
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08.12.2024 09:02 Відповісти
Мабуть легше сказати в якій країні не літають на ф16,одні українці не обучаємі
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08.12.2024 08:52 Відповісти
Єдині в світи, так. Роззброїлися, і знищили свою військову школу, в тому числі і льотну, а ви не знали? Так, всім похер було, а тепер питають, чого комбайнерів по селам бусіфікують, в танки садять. Погано що з льотчиками так не получається, по кущам не наловиш…
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08.12.2024 09:09 Відповісти
Якщо це правда то когось потужного треба вішати за яя...
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08.12.2024 08:53 Відповісти
Починайте з Кучми, Чернігівське льотне, розформували в 1994 році…
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08.12.2024 09:12 Відповісти
Тай кожного наступного, по черзі,
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08.12.2024 09:24 Відповісти
Но винні всі навколо, у цьому разі американці, час брати бандуру, сідати, і завивати про важку долю…
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08.12.2024 09:42 Відповісти
Починайте,) і не всі навколо, - а що до американців, то тож вони, разом з "гарантом" парашею, роззброїти Україну!( могли б і Дійсно!!! - допомагати!, а ні по краплині!( як що вибачте, до вас це не доходить!,(
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08.12.2024 09:52 Відповісти
То до тебе не доходить, дурню скажеш, кинься з гори, він й кидається, так? А що до пілотів, то їх готувати треба, до рівня першого класу років сім, і для цього треба інфраструктура за мільярди і мільярди на підготовку.
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08.12.2024 10:01 Відповісти
Не пишіть дурниць і не брешіть, бо вже набридло чути, що у встому винні амерниканці і ні крапельки ми, ми просто мушкєтьори. Для того, щоб розброїтися Верховна Рада прийняла спеціальний документ, а наступні президенти Кравчук і Кучма, не обдумуючи виконували це рішення. Порийтеся в інтернеті і відшукайте. В Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. Я можливо щось пропустив, а США були членом СНД?
Ми самі позбулися своєї зброї і стали нейтральними. А майже всю зброю віддали не США, а кацапам, чи ні? Винні тут комуняки, які були в Раді в більшості і комуністи кравчук та кучма. А найбільша вина тодішнього наріду, який привів їх до влади, бо всі вони тоді діяли на користь росії, а як завжди винні США. Американці дійсно допомагають, але і бачать, що на нас напали, а ми нічогісінько самі не робимо, а тільки крадемо. Не представники США просили прибрати слугориг єрмака і татрова і мародерів? Прибрали? Звичайно прибрали тільки не тих, а Залужного і 16 найкращих генералів Генштабу.
Не задавалися питаннями, де наші літаки "Антонов"? Я вже навіть не пишу про ракетні програми, про ППО, про міни, САУ і дрони, про фнженерні споруди, які захищали б наших військових. На заводі "Антонов" непогані були військові транспортні, які могли принести користь, а можна було щось на їх базі придумати, але де вони? А вони там де "Мрія", а винні США, що Боневтік розформував танкову частину, що прикривала Київ, відвів бригаду нацгвардії, що прикривала Гостомельський аеропорт і дали можливість кацапам все знищити. а винні все-таки США?
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08.12.2024 10:40 Відповісти
100%.
Зєлю геть. Залужний
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08.12.2024 11:16 Відповісти
багато тексту, відповім коротко - Жоден долар військової допомоги США, не зайшов в Україну готівкою, За розподілом та застосуванням своєї зброї, вони повірте - Чітко спостерігають!, Чи достатньо цієї допомоги було, щоб зберегти життя Українців і для нашої перемоги??? відповідь ви знаєте, Життів! українського Народу! не тих, кого ви перераховуєте та звинувачуєте, Хоча! при зустрічі з ними, західні лідери, з гордістю! тиснуть їм руки!
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08.12.2024 11:55 Відповісти
" Винні тут комуняки, які були в Раді в більшості"

Ничего подобного, больше всех за безъядерный статус выступал чорновОловский Рух, во всех их публичных выступлениях звучало - Хватит с нас одного Чернобыля, не нужна нам эта ядерная зараза, хай кацапня забирает себе этот свой ядерный хлам. Так ВР и решила под их давлением. Ну и "маємо те що маємо".
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08.12.2024 12:50 Відповісти
Брехня, ніколи Рух, чи інші національні сили, чи той самий Чорновол, не мали можливість провести свої рішення в тій ВР, тай в міждержавних перемовинах по питанням ЯО участі не брали. Чорновол намагався залишити хочаб тактичне ЯО, і те не вийшло.
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08.12.2024 13:42 Відповісти
Сколько тебе лет тогда было? Я все эти выступления слушал собственными ушами по ТВ и прекрасно все это помню, больше всех раздирало Левко-дурко (Лукьяненко).
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08.12.2024 14:27 Відповісти
То це вони розікрали крану і армію? Звідкіля ти вилізло, тупе теля?
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08.12.2024 14:46 Відповісти
Разворовывали все, но больше всех приложился рыжий парторг.
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08.12.2024 15:37 Відповісти
Руховцев было в ВР 64 депутата - вторая фракция после коммукяк.
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08.12.2024 14:29 Відповісти
Тільки у Мороза у фракції було 239 комуняк, вони голосували те що ім було потрібно, що ти тут мелеш?
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08.12.2024 14:44 Відповісти
Это не была его фракция, это был сброд из консервативных деятелей и назывался он - За Советскую суверенную Украину". С запретом крммуняк в 91-м -она развалилась и тогда на первые роли вышли социалисты и руховцы. Кравчук (признался в одном из интервью) даже хотел создать "свою партию" на базе Руха, но не склеилось.
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08.12.2024 15:21 Відповісти
Що Ви, одного ніззя, бо забанять.
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08.12.2024 11:56 Відповісти
а добровольці, то Трампу вирішувати?
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08.12.2024 08:56 Відповісти
Хто винуватий - невістка, це не тому що саліван сцяв позакутками а Україна недодала.
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08.12.2024 09:00 Відповісти
Йдіть вже швидше. Як ви дістали своїми безглуздими та брехливими заявами.
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08.12.2024 09:03 Відповісти
Це він натяє що в нас неповноцінні пілоти
Хотів би я побачити як би то їхні воювали на такій музейній техніці як в нас.
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08.12.2024 09:05 Відповісти
Мабуть натяк на проблему з технічною (для льотчиків- винищувачів, інженерів) англійською.
Специфічні терміни, скорочення, абревіатури, повʼязані з експлуатацією та бойовим застосуванням F-16.
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08.12.2024 09:16 Відповісти
Та бачили у В'єтнамі.
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08.12.2024 12:00 Відповісти
Політика кип'ятити жабу на повільному вогні? Може ця практика і працює, але у вогні згорають українці
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08.12.2024 09:08 Відповісти
Вони так хотіли зварити на повільному вогні *****, що зварили Україну. Не уявляю, хто в них складав цей "мудрий" стратегічний план, але він повністю провальний.
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08.12.2024 15:14 Відповісти
Політика США це крапильниця для хворого! Капаємо стільки, щоб не помер, а не одужав!
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08.12.2024 09:11 Відповісти
Дичь лишенная логики
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08.12.2024 09:11 Відповісти
І правда! Можна ж взяти будь якого клоуна зі сцени і посадити в літак. Через кілька годин літатиме.
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08.12.2024 09:37 Відповісти
Через кілька ні, але через рік літатиме. Їм не потрібно знати будову літака до гвинтика і капітілістична політпідготовка також не потрібна.
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08.12.2024 12:02 Відповісти
І заговорить ламаною англійською, як в ефективних менеджерів
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08.12.2024 18:48 Відповісти
Схоже що сказане трохи розмилось при перекладі. Я так розумію, мається на увазі, що Україна не може надати необхідну кількість пілотів для перепідготовки на F16. Тут і вік, і знання англійської, і льотні навики, адже роками випускали дуже мало льотчиків, які ще і не мали взагалі практичних навиків. От і наслідки.
А підготовка пілота з 0, це дуже тривала справа.
Тобто чергова проблема, породжена минулим "забиванням" на армію.
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08.12.2024 09:21 Відповісти
Главний деескалатор США нагло бреше. У 23 говорив, що пілоти не знають англійської,потім що не знають мови персонал, що не готова інфраструктура аеродромів тощо. Тепер намагається перевести стрілки. В Штатах всю вину у затягуванні допомоги покладають на Саллі. Вони разом з Дерьмаком шурували.
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08.12.2024 09:24 Відповісти
Саліван Герой росії?
Як думаєте?
Двічі?
Чи більше?
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08.12.2024 09:25 Відповісти
Я б цю новину сформулював би так: США підготували обмежену кількість пілотів Ф-16, ЩОБ в України їх не вистачало.
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08.12.2024 09:34 Відповісти
А я б сказав що в цю новину набігли подоляцькі ботоферми і своїм ниттям вкотре натякають що США погані і нада пірістать стрєлять. А вигрібуха після капітуляції візьме й навчить літати всіх бажаючих і у великій кількості.
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08.12.2024 09:44 Відповісти
США не просто погані США з часи Обами жахливі дегенерати які не роблять нічого для протистояння зі злом світовим
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08.12.2024 16:27 Відповісти
Московія зараз кращий вибір для нас?
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08.12.2024 18:51 Відповісти
2 сорти г*на
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09.12.2024 01:39 Відповісти
… витвоїй голові.
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09.12.2024 10:40 Відповісти
Що не зрозуміло? Підготували мало пілотів, щоб літаків багато не давати!
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08.12.2024 09:38 Відповісти
Брехло. Щезни.
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08.12.2024 09:39 Відповісти
Саліван на половину брехун тому що частину пілотів з досвідом все ж таки відправили на навчання але штати поставили Україну в чергу ттому що цитую є важливіші союзники.

Ще, багато наших пілотів загинуло, Пісторіус в своєму інтерв'ю говорив що з першої програми підготовки яка відбувалась десь раніше коли ше мови про передачу не було, всі пілоти загинули. Тобто через неескаліцію Байдена якби вони тоді не тягнули а передали літаки ще на початку війни у нас б було 18 пілотів.

Оці всі диб...льні скиди кабів міг29, коли у орків значна технологічна перевага в Су35 це часто був білет в один кінець, хто це придумав просто ......

Також за роки незалежно списування керосіну було улубленним заняттям командування авіації, тому курсанти а потім і льотчики не мали достатніх нальотів.
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08.12.2024 09:45 Відповісти
якраз з мовою можна питання вирішити підготовкою українських інструкторів. які потім зможуть навчати як пілотів так і технічний персонал.
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08.12.2024 09:47 Відповісти
А чому не можна використовувати найманих пілотів з інших країн. Єрмак заборонив?
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08.12.2024 09:50 Відповісти
Вони як побачать в яких умовах потрібно працювати, то на тих літаках в момент у америку і змиються…
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08.12.2024 10:39 Відповісти
А що відповість Зеленський. Зізнається що відправив мало кандидатів?
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08.12.2024 09:50 Відповісти
Та пі...хуй. Какая разница хто буде за штурвалом пілота... ЗЕ зміг же виконати роль президента, як бачите доволі успішно.
Мені тут один ЗЕ поціновувач казав, головне щоб був человечный...
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08.12.2024 09:55 Відповісти
І Трускавецький універ працює, відкрийте факультет пілотів, раз, два, і Марʼяна вам таке скрутить на форсажу!
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08.12.2024 10:25 Відповісти
Саме цікаве ті кончені ЗЕ поціновувачи коли йдуть до лікарні, то шукаю лікаря спеціаліста. Якось дивно чому не йдуть до сантехника зуби лікувати... Какая разница если человек хороший
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08.12.2024 14:26 Відповісти
Невже тцк не може наловити пілотів на f-16.
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08.12.2024 09:56 Відповісти
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08.12.2024 10:22 Відповісти
"У нас була навчена обмежена кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати, ми готові і якомога більше", - заявив він.

Збрехав знову Салліван, бо раніше відмовляв навчати українських пілотів - тому що "в черзі перед Україною стоять інші країни"
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08.12.2024 10:31 Відповісти
Знову ця "обережна монашка" відмазку придумала. Там сотні пілотів НАТО у відставці раді допомогти Україні.
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08.12.2024 10:35 Відповісти
Буй з ними з тими пілотами, чому немає ЖОДНОГО збитого рашистського літака? Може тому що дальнобійних ракет до навіть кількох одиниць переданих Ф-16 нема, а не тому що пілотів мало? Тому й все що можуть ці Ф-16 так це за шахедами гонятися.
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08.12.2024 11:32 Відповісти
Томущо їх дали ,шо нп жалко, аби хтось не верещав" дайте самальотов". Літаки є , користі з них нема, зате хтось стулив пельку на цю тему.
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08.12.2024 11:46 Відповісти
а ще нам дали 31 Абрамс бо в нас немає підготовлених танкістів !
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08.12.2024 11:54 Відповісти
Ще й ущербних абрамсів.
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08.12.2024 12:06 Відповісти
американською це називається спеціально підготовлених .
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08.12.2024 12:11 Відповісти
А де наші цивільні пілоти?Вони майже всі отримували в/зв.Звичайно, багато з них після закінчення ЛА втекли до московії, але повинен хоч хтось залишитися, от їх на перепідготовку до ВПС ВСУ
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08.12.2024 13:43 Відповісти
Гнида брехливая пропутинская,было бы желание прилетели бы пилоты ЧВК с своими технарями.
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08.12.2024 14:24 Відповісти
Може і так, але... не треба забувати, що ******* дипломи, причому будь які, включно з PhD, нічого не гарантують з точки зору якості спеціаліста.
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08.12.2024 15:45 Відповісти
Ні, Зелена мафія тільки ******** бюджет на оборонку вцілому, там до конкретики навіть не дішла справа бо тарани і хомчаки казали що нам вистачить 200 ракет Вільхи на складі ще з часів Пороха, а на інше грошей не треба- віддайте їх на асфальт для танків русні
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09.12.2024 19:32 Відповісти
Пам'ятаю як в школі хотів поступати в льотку, але мені сказали що чувак, треба математику гарно знати а свою добру англійську залиш собі щоб читати тітри в кіно...
А тепер вони кажуть що курсанти не знають англійську.
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09.12.2024 19:29 Відповісти
 
 