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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 46 украинских беспилотников над пятью регионами России

Український безпілотник

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на воскресенье, 8 декабря 2024 года, российская ПВО якобы перехватила более 40 украинских беспилотников над территорией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение вражеского Минобороны.

Как утверждается, средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 12 - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре - над территорией Астраханской области.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 8 декабря в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы.

Автор: 

беспилотник (3586) россия (95502) Минобороны рф (928)


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46 безпілотників і один літак з пєлоткой асада )))
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08.12.2024 10:06 Ответить
Головне чим збито та перехоплено.
Знов нафтобазами та військовими об'ектами.
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08.12.2024 10:10 Ответить
Та мы и так понимаем, что что-то сбивают. На хера это каждодневный доклад? И что это за "якобы"?
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08.12.2024 11:36 Ответить
Збили дрони то таке. А що там осколкі? Від них більше шкоди користі
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08.12.2024 17:36 Ответить
 
 