Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 46 украинских беспилотников над пятью регионами России
Минобороны РФ уверяет, что в ночь на воскресенье, 8 декабря 2024 года, российская ПВО якобы перехватила более 40 украинских беспилотников над территорией РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение вражеского Минобороны.
Как утверждается, средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 12 - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре - над территорией Астраханской области.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 8 декабря в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы.
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Знов нафтобазами та військовими об'ектами.
шкодикористі