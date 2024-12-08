Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 46 украинских беспилотников над пятью регионами России

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на воскресенье, 8 декабря 2024 года, российская ПВО якобы перехватила более 40 украинских беспилотников над территорией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение вражеского Минобороны.

Как утверждается, средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 12 - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Ростовской области и четыре - над территорией Астраханской области.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 8 декабря в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы.