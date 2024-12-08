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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 46 українських безпілотників над п’ятьма регіонами Росії

Український безпілотник

Міноборони РФ запевняє, що у ніч на неділю, 8 грудня 2024 року, російська ППО нібито перехопила понад 40 українських безпілотників над територією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ворожого Міноборони.

Як стверджується, засобами ППО начебто перехоплено та знищено 46 українських безпілотних літальних апаратів. 17 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 12 - над територією Курської області, шість БПЛА - над територією Воронезької області, сім БПЛА - над територією Ростовської області та чотири - над територією Астраханської області.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі 8 грудня у Курську, Курчатові, Таганрозі та Ростові лунали вибухи.

Автор: 

безпілотник (4133) росія (65052) Міноборони рф (703)


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46 безпілотників і один літак з пєлоткой асада )))
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08.12.2024 10:06 Відповісти
Головне чим збито та перехоплено.
Знов нафтобазами та військовими об'ектами.
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08.12.2024 10:10 Відповісти
Та мы и так понимаем, что что-то сбивают. На хера это каждодневный доклад? И что это за "якобы"?
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08.12.2024 11:36 Відповісти
Збили дрони то таке. А що там осколкі? Від них більше шкоди користі
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08.12.2024 17:36 Відповісти
 
 