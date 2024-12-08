Міноборони РФ заявило про нібито збиття 46 українських безпілотників над п’ятьма регіонами Росії
Міноборони РФ запевняє, що у ніч на неділю, 8 грудня 2024 року, російська ППО нібито перехопила понад 40 українських безпілотників над територією РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ворожого Міноборони.
Як стверджується, засобами ППО начебто перехоплено та знищено 46 українських безпілотних літальних апаратів. 17 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 12 - над територією Курської області, шість БПЛА - над територією Воронезької області, сім БПЛА - над територією Ростовської області та чотири - над територією Астраханської області.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі 8 грудня у Курську, Курчатові, Таганрозі та Ростові лунали вибухи.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знов нафтобазами та військовими об'ектами.
шкодикористі