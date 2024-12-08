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Россияне атакуют Украину "шахедами" с юга и севера, - Воздушные силы (обновлено). ФОТО

шахеди

Днем 8 декабря российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 12:54 объявлено об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Днепропетровской области.

"12:56 - г.Днепр! Внимание! В вашем направлении вражеский БПЛА с юга!

13:00 - Группа вражеских БпЛА на юге Днепропетровщины курсом на г. Днепр", - говорится в сообщении.

В 13:05 - объявлено об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Запорожской области.

13:09 - Новая группа вражеских БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.

13:11 - г.Днепр! В вашем направлении несколько вражеских БпЛА с юга и юго-востока!

13:13 - Несколько вражеских БпЛА с Днепропетровщины движутся курсом на Полтавщину.

В 13:16 объявлено об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Сумской области.

13:23 - Полтава! В вашем направлении несколько вражеских БпЛА с юга!

13:32 – г.Запорожье! В вашем направлении вражеский БпЛА с юга!

Рух шахедів вдень 8 грудня

13:46 Несколько групп вражеских ударных БпЛА двигаются в направлении г. Кременчуга через Днепропетровщину.

13:51 – г.Запорожье! В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!

13:51 - г.Запорожье!В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!

13:55 - г.Кременчуг!В вашем направлении несколько вражеский БПЛА с юго-востока!

13:59 – г.Миргород (Полтавщина)!У вас вражеский ударный БпЛА!

14:01 – г.Кременчуг, г.Днепр, г.Запорожье!Сохраняется угроза вражеский БПЛА! Находитесь в укрытиях!

Шахеди вдень 8 грудня

14:18 - г.Кременчуг! Над вами вражеский БпЛА! Находитесь в укрытиях!

14:20 - Черниговская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА!

14:23 - Вражеский ударный БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины курс южный/юго-западный.

14:36 ​​– Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Черкасской области – курсом на Киевщину.

14:39 – Киевская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с юго-востока.

14:40 – г.Кременчуг! Над вами вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!


Скрін

15:02 - Борисполь!В вашем направлении вражеский БпЛА с востока!

15:10 – г.Киев!В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-востока!

Скрін

15:33 - Черкассы!В вашем направлении вражеский БпЛА с северо-востока!

В 15:39 была объявлена ​​ракетная опасность для Полтавской области. Позже в Воздушных силах уточнили, что воздушная тревога, вероятно, связана с угрозой применения вражеских ударных БпЛА.

Скрін

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" атаковали Киевскую область: из-за падения обломков есть повреждения (обновлено). ФОТО

Автор: 

Воздушные силы (2291) Шахед (981)


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08.12.2024 13:48 Ответить
 
 