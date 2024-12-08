Росіяни атакують Україну "шахедами" з півдня та півночі, - Повітряні сили (оновлено). ФОТО

Вдень 8 грудня російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 12:54 оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Дніпропетровської області.

"12:56 - м.Дніпро! Увага!У вашому напрямку ворожий БпЛА з півдня!

13:00 - Група ворожих БпЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на м.Дніпро", - йдеться в повідомленні.

О 13:05 - оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької області.

13:09 - Нова група ворожих БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.

13:11 - м.Дніпро! У вашому напрямку декілька ворожих БпЛА з півдня та південного сходу!

13:13 - Декілька ворожих БпЛА з Дніпропетровщини рухаються курсом на Полтавщину.

О 13:16 оголошено про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Сумської області.

13:23 - Полтава! У вашому напрямку декілька ворожих БпЛА з півдня!

13:32 - м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожий БпЛА з півдня!

13:46 - Декілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються в напрямку м.Кременчука через Дніпропетровщину.

13:51 - м.Запоріжжя! У вашому напрямку ворожий БпЛА з південного сходу!

13:55 - м.Кременчук! У вашому напрямку декілька ворожих БпЛА з південного сходу!

13:59 - м.Миргород (Полтавщина)! Біля вас ворожий ударний БпЛА!

14:01 - м.Кременчук, м.Дніпро, м.Запоріжжя! Зберігається загроза ворожих БпЛА! Перебувайте в укриттях!

14:18 - м.Кременчук! Над вами ворожий БпЛА! Перебувайте в укриттях!

14:20 - Чернігівська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА!

14:23 - Ворожий ударний БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини курс південний/південно-західний.

14:36 - Ворожий ударний БпЛА на північному сході Черкащини - курсом на Київщину.

14:39 - Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного сходу.

14:40 - м.Кременчук! Над вами ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!





15:02 - Бориспіль! У вашому напрямку ворожий БпЛА зі сходу!

15:10 - м.Київ! У вашому напрямку ворожий БпЛА зі південного сходу!

15:33 - Черкаси! У вашому напрямку ворожий БпЛА з північного сходу!

О 15:39 було оголошено ракетну небезпеку для Полтавської області. Згодом у Повітряних силах уточнили, що повітряна тривога, ймовірно, пов'язана із загрозою застосування ворожих ударних БпЛА.

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