"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків є пошкодження (оновлено). ФОТО

У ніч на неділю, 8 грудня 2024 року, російський ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є знищені цілі.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Наслідки ворожої атаки "Шахедами"

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 1 приватний будинок, 2 господарські будівлі та теплицю. Пошкодження будинку незначні - вибиті вікна, посічено фасад.

Разом з місцевою владою вже працюємо над оперативним наданням необхідної допомоги власникам житла.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.







Як інформували Повітряні сили, сили ППО збили 39 ворожих безпілотників з 74, ще 46 - локаційно втрачено. Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.