"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків є пошкодження (оновлено). ФОТО
У ніч на неділю, 8 грудня 2024 року, російський ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в області працювали сили ППО. Є знищені цілі.
Постраждалих серед населення немає.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Наслідки ворожої атаки "Шахедами"
За даними ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 1 приватний будинок, 2 господарські будівлі та теплицю. Пошкодження будинку незначні - вибиті вікна, посічено фасад.
Разом з місцевою владою вже працюємо над оперативним наданням необхідної допомоги власникам житла.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
Як інформували Повітряні сили, сили ППО збили 39 ворожих безпілотників з 74, ще 46 - локаційно втрачено. Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.
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