Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є постраждала. ФОТО
У ніч проти 8 грудня у Кам'янському районі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіоні працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак
"Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок російської атаки у 5 багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, 2 авто та лінія електропередач.
Не припиняє ворог обстрілів Нікополя. Так до опівночі вдарив по місту з важкої артилерії.
"Які наслідки удару – з'ясовують фахівці. Втім, головне – минулося без поранених", - додав Лисак.
Нагадаємо, упродовж 7 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом".
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