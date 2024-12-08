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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є постраждала. ФОТО

У ніч проти 8 грудня у Кам'янському районі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак

"Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок російської атаки у  5 багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, 2 авто та лінія електропередач.

Не припиняє ворог обстрілів Нікополя. Так до опівночі вдарив по місту з важкої артилерії.

"Які наслідки удару – з'ясовують фахівці. Втім, головне – минулося без поранених", - додав Лисак.

Нагадаємо, упродовж 7 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом".

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Кам'янський район: обстріл 8 грудня
Кам'янський район: обстріл 8 грудня
Кам'янський район: обстріл 8 грудня

Автор: 

обстріл (28365) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3701) Кам’янський район (7)


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Кацапка, та заспокойся вже, краще, добре розженись та влупись головою об крємлевскую стенку.
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08.12.2024 08:33 Відповісти
 
 