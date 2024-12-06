У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі оголошено День жалоби
У Кривому Розі в понеділок, 9 грудня, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару в п'ятницю, 6 грудня.
Про це в Telegram повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"У понеділок у Кривому Розі буде оголошено День жалоби",- написав він.
Нагадаємо, що 6 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблі та поранені.
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Владимир К #582198
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Леонид Тищенко #456549
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wawel
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