У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі оголошено День жалоби

У Кривому Розі в понеділок, 9 грудня, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару в п'ятницю, 6 грудня.

Про це в Telegram повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок у Кривому Розі буде оголошено День жалоби",- написав він.

Нагадаємо, що 6 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблі та поранені.

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