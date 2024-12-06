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У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі оголошено День жалоби

10 грудня День жалоби у Кривому Розі

У Кривому Розі в понеділок, 9 грудня, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару в п'ятницю, 6 грудня.

Про це в Telegram повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок у Кривому Розі буде оголошено День жалоби",- написав він.

Нагадаємо, що 6 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблі та поранені.

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Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28428) жалоба (163) Дніпропетровська область (3716)


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Понеділок-9е,10е вівторок
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06.12.2024 23:08 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим - смерть рашистам !
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06.12.2024 23:16 Відповісти
криворогий йолоп приїде утішити земляків?
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07.12.2024 00:40 Відповісти
 
 