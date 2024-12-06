В понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге объявлен День траура
В Кривом Роге в понедельник, 9 декабря, будет объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара в пятницу, 6 декабря.
Об этом в Telegram сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"В понедельник в Кривом Роге будет объявлен День траура",- написал он.
Напомним, что 6 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые.
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Владимир К #582198
показать весь комментарий06.12.2024 23:08 Ответить Мне нравится 1
Леонид Тищенко #456549
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wawel
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