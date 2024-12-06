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Новости Война
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В понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге объявлен День траура

10 грудня День жалоби у Кривому Розі

В Кривом Роге в понедельник, 9 декабря, будет объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара в пятницу, 6 декабря.

Об этом в Telegram сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник в Кривом Роге будет объявлен День траура",- написал он.

Напомним, что 6 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибшие и раненые.

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Автор: 

Кривой Рог (1399) обстрел (26995) траур (224) Днепропетровская область (3922)


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