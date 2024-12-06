Зеленский об ударах по Украине: Слова из РФ ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу вечером 6 декабря, заявил, что Россия не хочет "реального мира", а стремится продолжать насилие против нашей страны.

Об этом он заявил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", - отметил он.

Президент подчеркнул, что тысячи таких ударов, которые были сделаны Россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно Путину не нужен реальный мир.

"Ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: двое погибших, 19 пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 декабря есть погибшие и раненые, среди них - 6-летний ребенок.

Последствия атаки РФ на Запорожье 6 декабря: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей.