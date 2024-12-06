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Зеленский об ударах по Украине: Слова из РФ ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу вечером 6 декабря, заявил, что Россия не хочет "реального мира", а стремится продолжать насилие против нашей страны.

Об этом он заявил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", - отметил он.

Президент подчеркнул, что тысячи таких ударов, которые были сделаны Россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно Путину не нужен реальный мир.

"Ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: двое погибших, 19 пострадавших, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 декабря есть погибшие и раненые, среди них - 6-летний ребенок.

Последствия атаки РФ на Запорожье 6 декабря: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей.

Автор: 

Запорожье (2648) Зеленский Владимир (20268) Кривой Рог (1399) обстрел (26995)


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Топ комментарии
+12
Моє ж ти золотце...

Був би ти такий нев..бно потужний, коли в зад ***** заглядав, опудало
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06.12.2024 20:50
+11
Головна функція держави - захист своїх громадян! А що Зеленський зробив для захисту громадян України, Чонгар розмінував, шашлички?
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06.12.2024 20:48
+10
Йшов третій рік потужних відосиків і заяв, що от-от ми вже почнемо виробляти свої ракети...

А тим часом гроші, які повинні йти на ЗСУ, йдуть на маєтки, машини, роздачі нікчемам, невдахам та просто жлобам.
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06.12.2024 20:56
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Головна функція держави - захист своїх громадян! А що Зеленський зробив для захисту громадян України, Чонгар розмінував, шашлички?
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06.12.2024 20:48 Ответить
То нам теж потрібно поменше слів і побільше зброі
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06.12.2024 20:49 Ответить
Де твоя відповідь далекобійною зброєю,з того потужного плану перемоги,де ти розказував,що на рф маємо понад 200 стратегічних цілей,на котрі потрібні далекобійні ракети?(((Ну і?Ракети є і що?((Так було б і з ядерною зброєю : зброя би була,але яїчка як в хом'яка(((
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06.12.2024 20:50 Ответить
Моє ж ти золотце...

Був би ти такий нев..бно потужний, коли в зад ***** заглядав, опудало
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06.12.2024 20:50 Ответить
Йшов третій рік потужних відосиків і заяв, що от-от ми вже почнемо виробляти свої ракети...

А тим часом гроші, які повинні йти на ЗСУ, йдуть на маєтки, машини, роздачі нікчемам, невдахам та просто жлобам.
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06.12.2024 20:56 Ответить
Вічна пам'ять загиблим...
P.s. нащо ті безпекові угоди були, колекція зі всього світу, в нас якось весь цирк та окозамилювання легко сходить з рук, за свої слова та дії жодної відповіді та відповідальністі.
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06.12.2024 20:57 Ответить
А где F-16 На которые вся ОАа дрочила?
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06.12.2024 21:02 Ответить
Якщо це від душі, а не красиві слова від сценаристів, бо таке хоче почути нарід, тоді питання. Скільки життів, та зруйнованого майбутнього України коштувало таке "прозріння"?
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06.12.2024 21:07 Ответить
Від душі то міни до 120 кл. мінометів - там стіки було не підтримано пехоти і вони загинули при штурмах чи захисту землі.
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06.12.2024 21:12 Ответить
про яке прозріння ви пишете? Він лизав дулу путіну до сьогоднішнього числа. Це майже половина його життя. І раптом прозріло? Такого не буває.
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07.12.2024 11:31 Ответить
Це був сарказм. Прозріння, це коли помилявся. А Зеля все робив свідомо.
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07.12.2024 16:13 Ответить
преЗЕдент из телеграмма. ау сбу
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06.12.2024 21:11 Ответить
Кацапи не хочуть ніякого миру, а Зеленський бігає за Трампом випрошує мир.
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06.12.2024 21:22 Ответить
Та щоб тебе вже розірвало, зараза смарагдова!
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06.12.2024 21:34 Ответить
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06.12.2024 21:44 Ответить
ЗЄліні слова також нічого не значать, особливо коли клоун каже що Крим можна повернути дипломатичним шляхом, а через кілька днів уже каже що мир можливий завдяки силі.
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06.12.2024 21:49 Ответить
Красномовно тут тільки блазень каже!
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06.12.2024 22:14 Ответить
йододефіцит не дозволяє знайти зв'язок між словом та ділом.
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07.12.2024 04:35 Ответить
Ты зачем Чонгар разминировал?Дурилка квартальная!
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07.12.2024 10:44 Ответить
 
 