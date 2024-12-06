Зеленский об ударах по Украине: Слова из РФ ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу вечером 6 декабря, заявил, что Россия не хочет "реального мира", а стремится продолжать насилие против нашей страны.
Об этом он заявил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", - отметил он.
Президент подчеркнул, что тысячи таких ударов, которые были сделаны Россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно Путину не нужен реальный мир.
"Ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир", - добавил Зеленский.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 декабря есть погибшие и раненые, среди них - 6-летний ребенок.
Последствия атаки РФ на Запорожье 6 декабря: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей.
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Був би ти такий нев..бно потужний, коли в зад ***** заглядав, опудало
А тим часом гроші, які повинні йти на ЗСУ, йдуть на маєтки, машини, роздачі нікчемам, невдахам та просто жлобам.
P.s. нащо ті безпекові угоди були, колекція зі всього світу, в нас якось весь цирк та окозамилювання легко сходить з рук, за свої слова та дії жодної відповіді та відповідальністі.