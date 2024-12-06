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Зеленський про удари по Україні: Слова з РФ нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари РФ по Запоріжжю та Кривому Рогу ввечері 6 грудня, заявив, що Росія не хоче "реального миру", а прагне продовжувати насильство проти нашої країни.

Про це він заявив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день", - зазначив він. 

Президент наголосив, що тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме Путіну не потрібен реальний мир.

"Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: двоє загиблих, 19 постраждалих, серед них - дитина. ФОТОрепортаж (оновлено) 

Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 6 грудня є загиблі та поранені, серед них - 6-річна дитина.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 6 грудня: 9 загиблих, 17 поранених, серед яких двоє дітей.

Автор: 

Запоріжжя (2265) Зеленський Володимир (23803) Кривий Ріг (1358) обстріл (28428)


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Топ коментарі
+12
Моє ж ти золотце...

Був би ти такий нев..бно потужний, коли в зад ***** заглядав, опудало
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06.12.2024 20:50
+11
Головна функція держави - захист своїх громадян! А що Зеленський зробив для захисту громадян України, Чонгар розмінував, шашлички?
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06.12.2024 20:48
+10
Йшов третій рік потужних відосиків і заяв, що от-от ми вже почнемо виробляти свої ракети...

А тим часом гроші, які повинні йти на ЗСУ, йдуть на маєтки, машини, роздачі нікчемам, невдахам та просто жлобам.
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06.12.2024 20:56
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Головна функція держави - захист своїх громадян! А що Зеленський зробив для захисту громадян України, Чонгар розмінував, шашлички?
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06.12.2024 20:48 Відповісти
То нам теж потрібно поменше слів і побільше зброі
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06.12.2024 20:49 Відповісти
Де твоя відповідь далекобійною зброєю,з того потужного плану перемоги,де ти розказував,що на рф маємо понад 200 стратегічних цілей,на котрі потрібні далекобійні ракети?(((Ну і?Ракети є і що?((Так було б і з ядерною зброєю : зброя би була,але яїчка як в хом'яка(((
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06.12.2024 20:50 Відповісти
Моє ж ти золотце...

Був би ти такий нев..бно потужний, коли в зад ***** заглядав, опудало
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06.12.2024 20:50 Відповісти
Йшов третій рік потужних відосиків і заяв, що от-от ми вже почнемо виробляти свої ракети...

А тим часом гроші, які повинні йти на ЗСУ, йдуть на маєтки, машини, роздачі нікчемам, невдахам та просто жлобам.
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06.12.2024 20:56 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим...
P.s. нащо ті безпекові угоди були, колекція зі всього світу, в нас якось весь цирк та окозамилювання легко сходить з рук, за свої слова та дії жодної відповіді та відповідальністі.
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06.12.2024 20:57 Відповісти
А где F-16 На которые вся ОАа дрочила?
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06.12.2024 21:02 Відповісти
Якщо це від душі, а не красиві слова від сценаристів, бо таке хоче почути нарід, тоді питання. Скільки життів, та зруйнованого майбутнього України коштувало таке "прозріння"?
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06.12.2024 21:07 Відповісти
Від душі то міни до 120 кл. мінометів - там стіки було не підтримано пехоти і вони загинули при штурмах чи захисту землі.
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06.12.2024 21:12 Відповісти
про яке прозріння ви пишете? Він лизав дулу путіну до сьогоднішнього числа. Це майже половина його життя. І раптом прозріло? Такого не буває.
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07.12.2024 11:31 Відповісти
Це був сарказм. Прозріння, це коли помилявся. А Зеля все робив свідомо.
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07.12.2024 16:13 Відповісти
преЗЕдент из телеграмма. ау сбу
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06.12.2024 21:11 Відповісти
Кацапи не хочуть ніякого миру, а Зеленський бігає за Трампом випрошує мир.
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06.12.2024 21:22 Відповісти
Та щоб тебе вже розірвало, зараза смарагдова!
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06.12.2024 21:34 Відповісти
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06.12.2024 21:44 Відповісти
ЗЄліні слова також нічого не значать, особливо коли клоун каже що Крим можна повернути дипломатичним шляхом, а через кілька днів уже каже що мир можливий завдяки силі.
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06.12.2024 21:49 Відповісти
Красномовно тут тільки блазень каже!
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06.12.2024 22:14 Відповісти
йододефіцит не дозволяє знайти зв'язок між словом та ділом.
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07.12.2024 04:35 Відповісти
Ты зачем Чонгар разминировал?Дурилка квартальная!
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07.12.2024 10:44 Відповісти
 
 