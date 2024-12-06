Зеленський про удари по Україні: Слова з РФ нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари РФ по Запоріжжю та Кривому Рогу ввечері 6 грудня, заявив, що Росія не хоче "реального миру", а прагне продовжувати насильство проти нашої країни.
Про це він заявив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день", - зазначив він.
Президент наголосив, що тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме Путіну не потрібен реальний мир.
"Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир", - додав Зеленський.
Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 6 грудня є загиблі та поранені, серед них - 6-річна дитина.
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 6 грудня: 9 загиблих, 17 поранених, серед яких двоє дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Був би ти такий нев..бно потужний, коли в зад ***** заглядав, опудало
А тим часом гроші, які повинні йти на ЗСУ, йдуть на маєтки, машини, роздачі нікчемам, невдахам та просто жлобам.
P.s. нащо ті безпекові угоди були, колекція зі всього світу, в нас якось весь цирк та окозамилювання легко сходить з рук, за свої слова та дії жодної відповіді та відповідальністі.